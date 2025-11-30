Subhash Chandra Birthday: हिसार से वैश्विक मंच तक का सफर..., जिन्होंने भारतीय मीडिया को दी नई दिशा

Subhash Chandra Birthday: डॉ. सुभाष चंद्रा के 75वें जन्मदिन पर उनके उस सफर को याद किया जा रहा है जिसने भारत में निजी सैटेलाइट टीवी की शुरुआत की. ZEE नेटवर्क आज भी उनके विजन के कारण मीडिया जगत में अग्रणी है.

Subhash Chandra Birthday: भारत के सबसे प्रभावशाली मीडिया उद्यमियों में शामिल और ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. यह अवसर केवल उनके जन्मदिन का नहीं, बल्कि उस प्रेरणादायक सफर का जश्न है जिसने भारतीय प्रसारण उद्योग को नई दिशा दी. हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर से निकलकर देश और दुनिया में पहचान बनाने वाले डॉ. चंद्रा ने भारतीय टीवी दर्शकों की पसंद और देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया.

निजी टीवी चैनलों के जनक

डॉ. सुभाष चंद्रा ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जिन्होंने समय से पहले आने वाले बदलावों को पहचान लिया. उन्हें भारत में निजी टीवी चैनलों का जनक कहा जाता है. जब देश में केवल सरकारी चैनल मौजूद थे, तब उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद भारतीय टेलीविजन का नया दौर शुरू हुआ. ZEE एंटरटेनमेंट की स्थापना वर्ष 1982 में हुई और 1992 में Zee TV की लॉन्चिंग के साथ भारत में पहला निजी सैटेलाइट टीवी चैनल शुरू हुआ. इसी के साथ देश में सैटेलाइट टीवी इंडस्ट्री की नींव रखी गई, जिसने करोड़ों दर्शकों को मनोरंजन का नया और बड़ा मंच दिया.

भारतीय कंटेंट का वैश्विक विस्तार

इसके बाद ZEE ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 1994 में म्यूजिक उद्योग में कदम रखा, 1995 में Zee TV को यूरोप और यूके में लॉन्च किया और इसी दौर में Zee News और Zee Cinema जैसे बड़े चैनल भी आए. 1996 में कंपनी ने Siti Channel के नाम से अपना पहला केबल चैनल शुरू किया और 1997 में Zee Music की शुरुआत हुई. 1998 में Zee TV अमेरिका में भी लॉन्च किया गया, जिससे भारतीय कंटेंट का वैश्विक विस्तार हुआ.

एक साहसिक सपने को सच कर दिखाया

डॉ. सुभाष चंद्रा न केवल एक सफल उद्यमी रहे, बल्कि राज्यसभा सांसद के रूप में देश की सेवा भी कर चुके हैं. उन्हें टीवी इंडस्ट्री का ट्रेंडसेटर माना जाता है, जिन्होंने पिछले 30 सालों में लाखों दर्शकों को बेहतरीन मनोरंजन, जानकारी और प्रेरणा दी. आज भी ZEE नेटवर्क देश के सबसे विश्वसनीय और बड़े मीडिया समूहों में गिना जाता है, और इसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने एक साहसिक सपने को सच कर दिखाया.

