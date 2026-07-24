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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना...और क्या-क्या प्रावधान होगा?

पेपर लीक को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों को सख्त करने जा रही है. पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी. सरकार 27 जुलाई को इससे जुड़ा संशोधन विधेयक संसद में ला सकती है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 24, 2026, 03:57 PM IST

पेपर लीक पर सख्त कानून लाएगी सरकार, 10 साल की जेल और 10 करोड़ जुर्माना...और क्या-क्या प्रावधान होगा?

केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों को सख्त करने जा रही है. (फोटो- IANS)

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  • कैबिनेट की मीटिंग में पेपर लीक कानून सख्त करने पर चर्चा हुई
  • नकल और पेपर लीक माफिया को होगी 10 साल की जेल
  • स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट देगी 3 महीने में फैसला

NEET पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के साथ-साथ देश के कई हिस्सों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है. मामले की गंभीरता के समझते हुए सरकार भी जरूरी कदम उठा रही है.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 23 जुलाई की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी. पीएम ने भरोसा दिलाया था कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में इससे जुड़ा एक मसौदा पेश किया जाएगा. 24 जुलाई को केंद्र सरकार ने पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त कर दिया है. सरकार ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' में संशोधन करके इसे और ज्यादा सख्त बना दिया है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट, 10 साल की जेल का प्रावधान

केंद्र सरकार मानसून सत्र के दौरान ही पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को सख्त बनाने का संशोधन विधेयक लेकर आएगी. इसे लेकर कैबिनेट बैठक में गहन चर्चा की गई है. पेपर लीक माफियाओ पर नकेल कसने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी मंजूरी मिलेगी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और कठोर सजा के प्रवधान का वादा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए संशोधित विधेयक के तहत  फास्ट ट्रैक कोर्ट को यह अधिकार होगा कि वह तीन महीनों में जांच कर फैसला दे. इतना ही नहीं पेपर लीक मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. जुर्माने की राशि को भी बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है. 

बता दें कि 'पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024' को UPSC, SSC और NTA जैसे पब्लिक एग्जाम में पेपर लीक, नकल और संगठित गड़बड़ियों को रोकने के लिए बनाया गया था. अभी तक इसमें दोषी पाए जाने पर लोगों को 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. मौजूदा कानून के तहत, संगठित अपराध के मामलों में, 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है. माना जा रहा है कि सरकार ये संशोधन बिल के सोमवार, 27 जुलाई को  लोकसभा में पेश कर सकती है. 

प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज में क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है इसलिए पेपर लीक की घटना से निपटने को लेकर अब तक पिछले ढाई महीने में अनेक कदम उठाए गए. गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो. 

उन्होंने आगे कहा कि हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं इसलिए मैंने आज विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात अपने मसौदे दे दिए. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रवधान के साथ मसौदे पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी. पीएम मोदी ने आगे कहा कि कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द इस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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