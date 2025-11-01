FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मोकामा हत्याकांड पर बोले तेजस्वी यादव- नामजद FIR के बावजूद नहीं हुई गिरफ्तारी!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 

Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा!

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 

सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति

100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति

भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद

भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

Homeभारत

भारत

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

आज हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे है. जो दो बार आईआईटी में फेल हुए 33 हजार रुपये की नौकरी छोड़ी, और आज की कमाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते है कहानी हर्षित तोमर की.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 01, 2025, 08:30 PM IST

IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

DreamLaunch CEO Harshil Tomer

Add DNA as a Preferred Source

पढ़ाई पूरी करने के बाद हर कोई चाहता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए. फिर जीवन सेट है. लेकिन हकीकत ये है कि बेहतर नौकरी की तलाश हमेशा बनी रहती है. भले ही बहुत से लोगों को जल्‍द ग्रोथ मिल जात है, लेकिन ज्‍यादातर लोग छोटे पद पर काम करते हुए यही सोचते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी नौकरी में तरक्‍की होगी. ऐसा ही कुछ हर्षित तोमर भी सोचते थे. तोमर पढ़ाई से लेकर नौकरी तक उन्‍हें बार-बार असफलता मिलती रही. हालांकि आज वे एक कंपनी के सीईओ हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर शेयर की स्टोरी

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर की है और अपनी जर्नी के बारे में बताया. अपनी एक वायरल पोस्ट में तोमर ने लिखा कि 17 साल की उम्र में, मुझे बस IIT की ही परवाह थी. लेकिन उसमें बुरी तरह से असफल रहा.  उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में उनकी रैंक 1.3 लाख रही और दूसरे प्रयास में 75,000 रही, जो अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर था. फिर भी उन्होंने एक टियर-2 कॉलेज में दाखिला ले लिया. आईआईटी के बाद उनका टारगेट एक शानदार नौकरी पाना रहा. 

सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में किया काम

उन्‍हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में सिर्फ 400 डॉलर प्रति माह (करीब ₹33,000) की नौकरी ही मिल पाई. वह बताते है कि वहां बिताए हर पल से नफरत थी.  मैं बस की खिड़की के पास बैठकर सोचता था, क्या यही मेरी जिंदगी है? सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे घर पहुंचना और चंद पैसों के लिए हर चीज पर सवाल उठाना. अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब दूसरे लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने घंटों रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल देखे.

अभी कितनी है आय

उन्होंने हर दिन 100 से ज्‍यादा नौकरी के आवेदन भेजे. छह महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली. फिर हालात बदल गए. इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे और 2024 तक उन्हें अपनी पहली रिमोट जॉब मिल गई. तोमर ने बाद में हाईफाइव में अपनी इंटर्नशिप पूरा किया और उसी संस्‍थान में जॉब भी करने लगे, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. फिर भी उस झटके ने भी उनके उत्साह को और बढ़ाया. आज वह अपनी कंपनी ड्रीमलॉन्च चलाते हैं, बड़े उद्यमों के साथ सहयोग करते हैं और जॉब से ज्‍यादा कमाते हैं. अब उनकी कुल आय $60,000 (53.27 लाख रुपये) है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप
Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा! 
Medicine Taking Terms: थायरॉइड, डायबिटीज की दवा लेते हैं तो दिमाग में बिठा लें ये 3 जरूरी बात, वरना नहीं मिलेगा पूरा फायदा!
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव? 
सर्दी-जुकाम या फिर कुछ और? कोविड-फ्लू जैसे लक्षणों की चपेट में Delhi NCR में 75 फीसदी घर, कैसे करें बचाव?
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
गोली लगने से हुई दुलारचंद यादव की मौत या फिर कोई और वजह! क्या कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट
GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
GST दर में कटौती के बावजूद बढ़ी खरीदारी, अक्टूबर में टैक्स कलेक्शन में 4.6% की बढ़ोतरी, वित्त मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति
100 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज लाखों के हैं मालिक; एक छोटे आइडिया ने बने लखपति
भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद
भारत के ये 5 शहर बन गए हैं पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट जगह, UPSC से IIT तक छात्रों की पहली पसंद
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, बिना एक रुपया लगाए बनाई करोड़ों की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
INDW vs SAW: ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड? दो बार टीम इंडिया को मिली है निराशा, देखें आंकड़े
ICC वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में कैसा है भारत-साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड? दो बार टीम इंडिया को मिली है निराशा, देखें आंकड़े
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
आईसीसी महिला वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, लिस्ट में नहीं है एक भी भारतीय
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE