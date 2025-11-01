IIT में दो बार फेल, 33 हजार की नौकरी छोड़ी... आज की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

आज हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे है. जो दो बार आईआईटी में फेल हुए 33 हजार रुपये की नौकरी छोड़ी, और आज की कमाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे. आइए जानते है कहानी हर्षित तोमर की.

पढ़ाई पूरी करने के बाद हर कोई चाहता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए. फिर जीवन सेट है. लेकिन हकीकत ये है कि बेहतर नौकरी की तलाश हमेशा बनी रहती है. भले ही बहुत से लोगों को जल्‍द ग्रोथ मिल जात है, लेकिन ज्‍यादातर लोग छोटे पद पर काम करते हुए यही सोचते रहते हैं कि एक दिन उनकी भी नौकरी में तरक्‍की होगी. ऐसा ही कुछ हर्षित तोमर भी सोचते थे. तोमर पढ़ाई से लेकर नौकरी तक उन्‍हें बार-बार असफलता मिलती रही. हालांकि आज वे एक कंपनी के सीईओ हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की स्टोरी

उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर की है और अपनी जर्नी के बारे में बताया. अपनी एक वायरल पोस्ट में तोमर ने लिखा कि 17 साल की उम्र में, मुझे बस IIT की ही परवाह थी. लेकिन उसमें बुरी तरह से असफल रहा. उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में उनकी रैंक 1.3 लाख रही और दूसरे प्रयास में 75,000 रही, जो अभी भी लक्ष्य से बहुत दूर था. फिर भी उन्होंने एक टियर-2 कॉलेज में दाखिला ले लिया. आईआईटी के बाद उनका टारगेट एक शानदार नौकरी पाना रहा.

सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में किया काम

उन्‍हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में सिर्फ 400 डॉलर प्रति माह (करीब ₹33,000) की नौकरी ही मिल पाई. वह बताते है कि वहां बिताए हर पल से नफरत थी. मैं बस की खिड़की के पास बैठकर सोचता था, क्या यही मेरी जिंदगी है? सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे घर पहुंचना और चंद पैसों के लिए हर चीज पर सवाल उठाना. अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब दूसरे लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने घंटों रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल देखे.

अभी कितनी है आय

उन्होंने हर दिन 100 से ज्‍यादा नौकरी के आवेदन भेजे. छह महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली. फिर हालात बदल गए. इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे और 2024 तक उन्हें अपनी पहली रिमोट जॉब मिल गई. तोमर ने बाद में हाईफाइव में अपनी इंटर्नशिप पूरा किया और उसी संस्‍थान में जॉब भी करने लगे, लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. फिर भी उस झटके ने भी उनके उत्साह को और बढ़ाया. आज वह अपनी कंपनी ड्रीमलॉन्च चलाते हैं, बड़े उद्यमों के साथ सहयोग करते हैं और जॉब से ज्‍यादा कमाते हैं. अब उनकी कुल आय $60,000 (53.27 लाख रुपये) है.

