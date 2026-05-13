ऑपरेशन ब्लैक थंडर-II: जब 'ब्लैक कैट्स' ने रची संयम और विजय की वीरगाथा

ऑपरेशन ब्लैक थंडर II ने साबित किया कि वीरता का अर्थ केवल गोली चलाना नहीं, बल्कि सही समय पर संयम बरतना भी है. आज भी एनएसजी (NSG) के इतिहास में इसे एक 'क्लीन ऑपरेशन' और 'टेक्स्टबुक केस स्टडी' के रूप में गर्व से याद किया जाता है.

मई 1988 की वह तपती दोपहर, जब अमृतसर की हवा में भक्ति के साथ बारूद की गंध भी घुलने लगी थी,स्वर्ण मंदिर के पवित्र परिसर के पास की ऊँची इमारतों की छतों पर कुछ साये घंटों से बिना हिले-डुले लेटे हुए थे. ये कोई आम इंसानी साए नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (NSG) के स्नायपर्स थे, जिनकी आंखें दूरबीन के जरिए मंदिर के हर इंच पर टिकी थीं. नीचे, मंदिर के भीतर उग्रवादी भारी हथियारों के साथ मौजूद थे, और बाहर पूरा शहर सन्नाटे की चादर ओढ़े इस अनकही जंग के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था.

यह किसी थ्रिलर फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर II की हकीकत है, जहां भारतीय जांबाज़ों ने स्वर्ण मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान पहुंचाए बग़ैर आतंक के साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर की पवित्रता को बहाल करने के लिए चलाया गया 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर-II' भारतीय सुरक्षा बलों, विशेषकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (NSG) और BSF के इतिहास में एक मील का पत्थर है. NSG के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, यह ऑपरेशन न केवल आतंकवाद के विरुद्ध एक प्रहार था, बल्कि रणनीतिक कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी था.

ऑपरेशन की आधिकारिक पृष्ठभूमि

1988 की शुरुआत तक, स्वर्ण मंदिर परिसर में उग्रवादियों की गतिविधियां चरम पर पहुंच गई थीं. उन्होंने स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना अभेद्य किला बना लिया था.आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, बड़ी संख्या में उग्रवादियों ने परिसर के भीतर मोर्चाबंदी कर ली थी और वे वहां से पंजाब में आतंक फैला रहे थे. स्थिति तब विस्फोटक हो गई जब 9 मई 1988 को उग्रवादियों ने पंजाब पुलिस के डीआईजी एस.एस. विर्क को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस हमले के तुरंत बाद, सरकार ने एनएसजी को ऑपरेशन की कमान संभालने का निर्देश दिया. हालांकि पंजाब में बढ़ते उग्रवाद को ख़त्म करने के उद्देश्य से पहले ही एनएसजी को तैयारियों के निर्देश दे दिए गए थे पर इस घटना ने आग में घी का काम किया.

ऑपरेशन का घटनाक्रम: 11 से 18 मई और एनएसजी (NSG) का रणनीतिक घेरा

एनएसजी (NSG) के 'ब्लैक कैट' की तैनाती इस ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा. ऑपरेशन के लिए एनएसजी की 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप्स (SAG) के कमांडो को तैनात किया गया. इन जांबाज कमांडो ने मंदिर के चारों ओर ऊँची इमारतों पर मोर्चेबंदी की. एनएसजी के आधिकारिक विवरण के अनुसार, इस मिशन के मुख्य उद्देश्य थे स्वर्ण मंदिर की पवित्रता और उसके ढांचे को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित रखना, हताहतों (Casualties) की संख्या को न्यूनतम रखना और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना.

धैर्य की नई रणनीति : सुरक्षा बलों ने परिसर को पूरी तरह सील कर दिया. लाउडस्पीकरों के माध्यम से लगातार चेतावनी और आत्मसमर्पण की अपील भी की गई. उग्रवादियों को यह अहसास कराया गया कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है. इस बार रणनीति मंदिर के भीतर घुसने की नहीं, बल्कि 'घेराबंदी' की थी. सुरक्षा बलों ने परिसर की बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी जिससे उग्रवादियों पर भारी मनोवैज्ञानिक दबाव बना.

सटीक स्नायपिंग (Precision Sniping): इनमें स्निपर टीमें सबसे महत्वपूर्ण थीं, जिन्होंने कई दिनों तक बिना पलक झपकाए उग्रवादियों की हर हरकत पर नज़र रखी.एनएसजी स्नायपर्स ने केवल उन्हीं उग्रवादियों को निशाना बनाया जो हथियार लेकर मंदिर प्रांगण या छतों पर दिखाई दे रहे थे. एनएसजी की इस सटीक कार्रवाई ने उग्रवादियों के भीतर खौफ़ पैदा कर दिया और मुख्य ढांचे को सुरक्षित रखा.



पारदर्शिता का ऐतिहासिक कदम: ऑपरेशन ब्लू स्टार में हुई ग़लतियों को ध्यान में रखते हुए इस ऑपरेशन को पारदर्शी रखा गया ताकि उग्रवादियों के झूठे प्रचार को रोका जा सके. पंजाब पुलीस के तत्कालीन डीजीपी के पी एस गिल ने तमाम पत्रकारों को इसकी लाइव कवरेज के लिए परमिट किया. दुनिया ने देखा कि उग्रवादी कैसे मंदिर के भीतर से फायरिंग कर रहे थे.यह इतिहास का पहला ऐसा सैन्य ऑपरेशन था जिसे मीडिया द्वारा लाइव कवर करने की अनुमति दी गई. दुनिया ने कैमरों के जरिए देखा कि उग्रवादी मंदिर का दुरुपयोग कर रहे थे और सुरक्षा बल कितनी सावधानी से मर्यादा की रक्षा कर रहे थे. तमाम प्रसिद्द पत्रकार आज भी उस ऑपरेशन की लाइव कवरेज को एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम मानते हैं.

निर्णायक क्षण और आत्मसमर्पण: 18 मई की वह सुबह

मई की भीषण गर्मी और पानी-बिजली की किल्लत ने उग्रवादियों के हौसले तोड़ दिए. भीषण गर्मी और घेराबंदी के कारण उग्रवादियों का मनोबल टूट गया और 15 मई से आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू हुई. 15 मई 1988 को, भारी दबाव के बीच, उग्रवादियों का पहला बड़ा समूह बाहर निकला. एनएसजी के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि 18 मई 1988 तक सभी शेष उग्रवादियों ने बिना किसी शर्त के घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया. इस इस तरह पूरे 146 उग्रवादियों से इस ऑपरेशन में आत्मसर्पण करवाया गया, वह भी हरमिंदर साहब के मुख्य मंदिर को बिना कोई क्षति पहुंचाए हुए और बिना किसी नागरिक की जान की हानि के.

इस ऑपरेशन ने साबित किया कि वीरता का अर्थ केवल गोली चलाना नहीं, बल्कि सही समय पर संयम बरतना भी है. आज भी एनएसजी (NSG) के इतिहास में इसे एक 'क्लीन ऑपरेशन' और 'टेक्स्टबुक केस स्टडी' के रूप में गर्व से याद किया जाता है.

कानून का राज और भविष्य की सीख

इस ऑपरेशन की असली जीत इसके बाद शुरू हुए कानूनी बदलावों में छिपी थी. ऑपरेशन ब्लैक थंडर-II की सफलता और मंदिर परिसर के दुरुपयोग को देखते हुए, भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया. धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988) इसी ऑपरेशन के अनुभवों का परिणाम था. इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए करना अपराध घोषित कर दिया गया. इसके साथ ही हथियारों और सैन्य उपयोग पर भी पाबंदी लगायी गयी, जिससे मंदिर, मस्जिद या किसी भी पूजा स्थल के भीतर हथियार जमा करना, सैन्य प्रशिक्षण देना या अपराधियों को शरण देना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया. धार्मिक प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया कि उनके परिसर का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों के लिए न हो.

'ब्लू स्टार' और 'ब्लैक थंडर-II' का कड़ा अंतर: क्यों इतना सफल रहा यह मिशन

ऐसा नहीं है कि पंजाब के धार्मिक आतंकवाद के ख़ात्मे में ऑपरेशन ब्लू स्टार का कोई महत्व नहीं था लेकिन अपनी तरह का एकलौता ऑपरेशन होने के कारण उस वक़्त ऐसी गलतियां हुईं, जिनकी वजह से भारत का भविष्य और इतिहास दोनों बदल गए .

एनएसजी के आधिकारिक रिकॉर्ड और सैन्य इतिहास के अनुसार, इन दोनों ऑपरेशनों के बीच का अंतर ही 'ब्लैक थंडर-II' की सफलता को को दर्शाता है.

ब्लू स्टार की गोलीबारी और मूवमेंट्स से हुए नुकसान से सीखते हुए 'ब्लैक थंडर-II' में स्नायपर राइफल्स और रणनीतिक घेराबंदी का सहारा लिया गया. 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' में अकाल तख्त और मुख्य ढांचे को क्षति पहुंची थी, जिसके कारण सामाजिक और धार्मिक फ्रंट पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था. इसी के चलते भारत ने अपनी प्रधानमंत्री को खोया था, इसलिए इस बार वह जोखिम नहीं लिया जा सकता था. 'ब्लैक थंडर-II' में एनएसजी की सटीक रणनीति की वजह से मुख्य मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई. आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, इसमें ढांचागत नुकसान शून्य था.

'ऑपरेशन ब्लू स्टार' में सेना परिसर के भीतर दाखिल हुई थी, लेकिन उस मूव का असर उस ऑपरेशन के परिणाम में बहुत सकारात्मक नहीं रहा इसलिए 'ब्लैक थंडर-II' में कमांडो ने उग्रवादियों को बाहर आकर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया. परिसर के भीतर प्रवेश केवल अंतिम दौर में तलाशी के लिए किया गया. 'ब्लू स्टार' में जान-माल का भारी नुकसान हुआ था, लेकिन 'ब्लैक थंडर-II' में सुरक्षा बलों ने अत्यधिक संयम बरता, जिससे हताहतों की संख्या को न्यूनतम रखा जा सका.

इसके अतिरिक्त मीडिया को कवरेज की अनुमति देना भी उस वक़्त के डीजीपी के पी एस गिल का एक बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक था,जिसके कारण नकारात्मक प्रचार का कोई मौक़ा उग्रवादियों के पास रहा नहीं.

मई 1988 का वह समय भारतीय सैन्य और खुफिया इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है. 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर-II' केवल गोलियों की गूंज नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन था जहां दिमाग की चालों ने बंदूकों को पीछे छोड़ दिया था. इस ऑपरेशन की सफलता के पीछे जहां पंजाब पुलिस,नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (NSG) और BSF के कमांडोज़ का पराक्रम था, वहीं जांबाज ख़ुफ़िया अधिकारियों की अविश्वसनीय सूझबूझ भी थी.