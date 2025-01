बाबा बागेश्वर के नाम से पहचान रखने वाले धीरेंद्र शास्त्री के सत्संग में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए. महाराष्‍ट्र के भिवंडी में शनिवार को बागेश्‍वर धाम महाराज धीरेंद्र शास्‍त्री के सत्‍संग में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए. भीड़ में फंसने के कारण कई महिलाओं की तबीयत खराब हो गई, ज्‍यादातर महिलाओं को सांस लेने में परेशानी हुई. जानकारी के मुताबिक, बागेश्वर बाबा ने भक्तों को भभूति बांटने के बारे में जानकारी दी. इसके बाद लोग बेतहाशा मंच की ओर दौड़ने लगे. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात को काबू में किया. अब घटना के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं.



कहां हो रहा था सत्संग, जहां मची भगदड़

भिवंडी के मानोली नाके के पास इंडियन ऑयल कंपनी में बागेश्वर धाम महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने भक्तों को कथा सुनाई और इसके बाद सभी को भभूति देने की बात कही. साथ ही यह भी कहा कि पहले महिलाओं को भभूति मिलेगी और बाद में पुरुषों को. भभूति लेने के चक्कर में सभी एक साथ मंच की ओर भागे. देखते ही देखते ही भीड़ इतनी बढ़ गई उसे काबू कर पाना मुश्किल हो गया. हालांकि, पुलिस ने बाद में हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को काबू में किया.

महिलाओं की बिगड़ी तबीतय

भीड़ में फंसने के कारण कई महिलाओं को सांस लेने में परेशानी हुई और स्टेज पर एक ओरे उन्हें बैठा दिया गया. जिन महिलाओं की हालत बिगड़ रही थी उनकी मदद बाउंसर करते हैं और भीड़ से खींचकर मंच पर बैठा देते हैं.

