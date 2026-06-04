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कांग्रेस के बगल में बैठना भी मंजूर नहीं, DMK ने संसद में अपनी सीट बदलवाई, INDIA गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेगी स्टालिन की पार्टी

डीएमके ने कहा है कि वह 'INDIA' गठबंधन की बैठक में भाग नहीं लेगी. कांग्रेस से DMK इतनी नाराज है कि पार्टी ने लोकसभा में कांग्रेस के बगल में बैठने से भी मना कर दिया है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 04, 2026, 11:50 PM IST

कांग्रेस के बगल में बैठना भी मंजूर नहीं, DMK ने संसद में अपनी सीट बदलवाई, INDIA गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेगी स्टालिन की पार्टी

INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी स्टालिन की पार्टी  DMK,  (फोटो क्रेडिट- IANS)

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DMK vs Congress: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाली एम.के. स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) और कांग्रेस में ठन गई है. DMK अब कांग्रेस को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती. यहां तक कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ने संसद में कांग्रेस के बगल में बैठने से भी इनकार कर दिया है. पार्टी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर लोकसभा में बैठने के लिए अलग इंतजाम करने की गुजारिश की थी जिसे मान लिया गया है.

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, DMK की सीनियर नेता कनिमोझी ने स्पीकर को यह चिट्ठी लिखी थी. कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में मतभेद तब पैदा हुए जब कांग्रेस ने विजय की पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (TVK) के साथ गठबंधन कर लिया और सरकार में शामिल हो गई. 

'INDIA' गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेगी DMK

द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम अब 'INDIA' गठबंधन का हिस्सा भी नहीं रहेगी. DMK के सीनियर नेता टी.के.एस. एलंगोवन ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी और  8 जून को होने वाली  बैठक में भी शामिल नहीं होगी. 

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, डीएमके ने कहा है कि उसे 'INDIA' गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसने बैठक से दूर रहने का निर्णय लिया है. पार्टी का दावा है कि तमिलनाडु चुनावों के बाद कांग्रेस के रवैये से उसके कार्यकर्ता बेहद आहत हैं. 

बयान में डीएमके ने कहा कि वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है. पार्टी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रस्ताव, वक्फ अधिनियम में संशोधन और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में बदलाव जैसे मुद्दों पर अपने विरोध का उल्लेख किया.

डीएमके ने कहा कि इन मुद्दों को लेकर उसने संसद में बहस, विधायी मंचों पर हस्तक्षेप, जनआंदोलनों और कानूनी कार्रवाई जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों का सहारा लिया है. डीएमके ने यह भी दावा किया कि INDIA गठबंधन के गठन और संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वह शुरुआत से ही इस विपक्षी गठबंधन के प्रमुख स्तंभों में से एक रही है. 

हालांकि, डीएमके ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु चुनावों के बाद कांग्रेस के व्यवहार को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी कारण कांग्रेस की मौजूदगी वाली इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया गया है. इसके बावजूद डीएमके ने कहा कि वह राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाती रहेगी और विपक्षी दलों तथा इंडी गठबंधन में उठने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखती रहेगी.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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