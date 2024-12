India-Sri Lanka Relation: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कोलंबो में सत्ता संभालने के बाद नई दिल्ली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर हैं. वे सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले. इस अवसर पर उन्होंने भारत का धन्यवाद किया. उन्होंने श्रीलंका में वित्तीय संकट के दौरान भारत की तरफ से 5 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता करने पर धन्यवाद दिया.

दिसानायके ने कहा, 'हमने करीब दो साल पहले भारी आर्थिक संकट का सामना किया था और भारत ने हमें उस दलदल से बाहर निकलने में पूरी मदद की. भारत ने हमारी कई मुद्दों पर मदद की है. खासतौर पर कर्ज मुक्त ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में.' उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति में उनके देश को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है.

भारत श्रीलंका के साथ इन मुद्दों पर करेगा काम

संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता और अनुदान सहायता प्रदान की है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हम श्रीलंका के सभी 25 जिलों में सहयोग कर रहे हैं और हमारी परियोजनाओं का चयन हमेशा हमारे साझेदार देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर होता है.'

प्रधानमंत्री ने जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की. प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में भारत श्रीलंका के 1500 सिविल सेवकों को भी प्रशिक्षित करेगा. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के साथ-साथ भारत श्रीलंका में कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन के विकास के लिए भी सहयोग करेगा. भारत श्रीलंका में अद्वितीय डिजिटल आइडेंटिटी परियोजना में भी भाग लेगा.'

श्रीलंका का आश्वासन

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी आश्वासन दिया कि उनका देश अपने क्षेत्र का उपयोग 'किसी भी तरह' से नहीं होने देगा जो भारत के हितों के लिए हानिकारक हो. दिसानायके ने कहा, 'पीएम मोदी ने हमें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे हमेशा श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे.' उन्होंने कहा, 'भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से बढ़ेगा और मैं भारत के प्रति अपने निरंतर समर्थन का आश्वासन देना चाहता हूं.'

