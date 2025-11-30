FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे PM | थोड़ी देर में PM मोदी 'मन की बात' करेंगे

Ditwah Cyclone: श्रीलंका में बर्बादी के बाद तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश से तबाही की संभावना, NDRF ने संभाला मोर्चा

मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी होने पर व्यापक बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन की संभावना पैदा हो गई है.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 30, 2025, 06:53 AM IST

Ditwah Cyclone: श्रीलंका में बर्बादी के बाद तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश से तबाही की संभावना, NDRF ने संभाला मोर्चा
श्रीलंका में तबाही मचाने के लिए चक्रवात तूफान दित्वा ने बंगाल की खाड़ी से भारत में एंट्री कर दी है. इसको लेकर दक्षिण भारतीय में एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हो गई है. मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी होने पर व्यापक बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलन की संभावना पैदा हो गई है. हालांकि ऐसी किसी भी स्थिति को पैदा होने से रोकने और लोगों को बचाने के लिए 6000 राहत शिविर स्थापित किये गये हैं. 

130 के पार पहुंची मृतकों की संख्या

श्रीलंका में मृतकों की संख्या दुखद रूप से 130 से ज़्यादा हो गई है, और दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि मलबे के बीच बचाव अभियान जारी है. 61,000 से ज़्यादा परिवारों के 2,00,000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, और हज़ारों लोगों को अपने घर तबाह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद आपातकालीन राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है. बदुल्ला और कैंडी सहित मध्य चाय उत्पादक क्षेत्रों में ढलानों के टूटने से सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिनमें पूरे के पूरे समुदाय बह गए.

तूफान में आशा

अपनी पड़ोसी प्रथम नीति का त्वरित और सशक्त प्रदर्शन करते हुए, भारत ने अपने समुद्री पड़ोसी को जरूरी मदद दी है. इसमें आपदा राहत (HADR) प्रदान करने के लिए तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया गया है. इसके साथ ही आपदा के चरम पर पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर, भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत, INS विक्रांत, और अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत, INS उदयगिरि, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू के लिए कोलंबो में थे. इनको तुरंत राहत कार्य पर लगा दिया गया. इन जहाजों ने सहायता की पहली खेप पहुंचाई, जिसमें 4.5 टन सूखा राशन और 2 टन ताज़ा खाद्य आपूर्ति शामिल है.

भारतीय तटरेखा क्षेत्रों में अलर्ट

चक्रवात दित्वा श्रीलंकाई तट से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में सभी की निगाहें भारतीय तटरेखा पर टिकी हुई हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि यह चक्रवाती तूफ़ान रविवार तड़के तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों के पास, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है. हालांकि अभी चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन आईएमडी ने चेतावनी दी है कि जैसे ही यह तट के पास पहुंचेगा, इसमें हल्की तीव्रता आ सकती है, जिससे हवा की अधिकतम गति 70 से 90 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 100 किमी घंटा तक हो सकती है.

चेन्नई और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट

खराब मौसम की आशंका के चलते, भारत के तटीय राज्य हाई अलर्ट पर हैं. तमिलनाडु ने कई जिलों में डेल्टा और उत्तरी तटीय क्षेत्र, जैसे नागपट्टिनम, तंजावुर और चेंगलपट्टू, को रेड अलर्ट पर रखा है, जो 24 घंटों में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा भारी बारिश के खतरे को दर्शाता है. महानगर चेन्नई और आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे भारी बारिश और संभावित शहरी बाढ़ की आशंका है, जिससे परिवहन और सामान्य जनजीवन बाधित हो सकता है.

एनडीआरएफ ने तमिलनाडु और पुडुचेरी 14 जिलों में तैनात की टीमें

एनडीआरएफ ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के संवेदनशील जिलों में 14 से ज़्यादा टीमें पहले ही तैनात कर दी हैं, और कुछ अतिरिक्त टीमें रास्ते में हैं. मछुआरों को तट पर ही रहने की सख्त चेतावनी दी गई है, और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारी निचले तटीय इलाकों से निवासियों को निकालकर निर्धारित राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं, ताकि तूफ़ान के परिधीय और मुख्य क्षेत्रों के अपरिहार्य भारी प्रभाव से निपटने की तैयारी की जा सके.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

