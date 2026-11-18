होटलों और धर्मशालाओं की चेकिंग के दौरान इस होटल के रिकॉर्ड पुलिस की नजर पड़ी. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी वहां अपनी असली आईडी के जरिए रुके हुए थे.

श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर में रेलवे ट्रैक पर हुए बम ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड महकदीप कौर और उसके प्रेमी देवेंद्र सिंह का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है. वारदात को अंजाम देने से ठीक पहले दोनों आरोपी सूरतगढ़ विजयनगर सड़क मार्ग पर जिस होटल में रुके थे, उसी होटल से दोनों आरोपियों का एक वीडियो सामने आया है.

जानकारी के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर बम प्लांट करने से एक दिन पहले दोनों आरोपी गुरदासपुर से ट्रेन पकड़कर बठिंडा पहुंचे थे. दोनों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए बठिंडा से एक प्राइवेट टैक्सी बुक की और सीधे श्रीगंगानगर के विजयनगर कस्बे के पास एक सुनसान और साधारण से होटल में जाकर ठहर गए, ताकि किसी को उन पर शक न हो. हालांकि, इलाके के होटलों और धर्मशालाओं की चेकिंग के दौरान इस होटल के रिकॉर्ड पर पुलिस की नजर पड़ी. जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी वहां अपनी असली आईडी के जरिए रुके हुए थे.

आरोपियों की यह चूक पुलिस के लिए बड़ी लीड साबित हुई. आईडी से मिले पते और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की शक की सुई उन पर गहराई. इसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस ने एटीएस (ATS) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और दोनों मास्टरमाइंड को धर दबोचा. फिलहाल गंगानगर पुलिस की सजगता से दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और दोनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है.

सोमवार (16 नवंबर, 2026) को पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को यहां दो और बम भी मिले थे, जिनमें से एक लाइव मोड में था और दूसरा डिफ्यूज था. जांच के दौरान पुलिस महकदीप कौर और दवेंद्र सिंह को मौके पर लेकर पहुंची थी, जहां उन्होंने दोनों बमों के छिपाए जाने के स्थान की जानकारी दी थी. इसके बाद दोनों बमों को बरामद किया गया. अधिकारी नितिन चौधरी ने बताया कि मामले में आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई जारी है.

एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि एक पाकिस्तानी हैंडलर ने पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली तलाकशुदा महिला को 'प्यार के जाल' में फंसाया था. उसने महिला को पैसों का लालच दिया और रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट के लिए तैयार किया. जांच में यह भी पता चला कि महिला ने पंजाब के ही अपने एक प्रेमी को भी पैसों और शादी का वादा देकर इस साजिश में शामिल कर लिया.

एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) दिनेश एमएन ने बताया कि यह साजिश कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई थी, जिसका मकसद पैसेंजर ट्रेन को उड़ाना था. हालांकि, टाइमिंग में गलती के कारण विस्फोटक ट्रेन के गुजरने के लगभग 30 मिनट बाद फटा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

एटीएस की जांच में सामने आया कि महकदीप अपने एक्स हसबैंड करण के जरिए इस साजिश से जुड़ी थी. महकदीप ने करीब दो साल पहले करण से शादी की थी, लेकिन 24 दिसंबर 2024 को उनका तलाक हो गया. फरवरी 2025 में करण को हेरोइन तस्करी के मामले में जेल हो गया. जेल में मुलाकात के दौरान उसने महकदीप को पाकिस्तान में बैठे 'लवली' नाम के एक तस्कर का फोन नंबर दिया, जिससे वह पैसे का इंतजाम कर सकती थी.

'लवली' ने महकदीप को 'शाह' नाम के अपने एक साथी से मिलवाया, जिसने महकदीप के साथ प्रेम संबंध बनाए और धीरे-धीरे उसे पैसों के बदले रेलवे ट्रैक पर विस्फोट करने के लिए राजी कर लिया. इसके बाद, पाकिस्तानी हैंडलर ने कथित तौर पर वीडियो कॉल के जरिए महकदीप और उसके प्रेमी देवेंद्र को पाकिस्तान में मौजूद अपने एक साथी से मिलवाया, जिसे उसने अपना चाचा बताया था. उस हैंडलर ने उन्हें आईईडी लगाने का काम सौंपा और बाद में वीडियो कॉल के जरिए उन्हें टाइम बम तैयार करने और उसे सेट करने के निर्देश दिए.