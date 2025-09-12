कांडला से मुंबई जा रहे विमान का फटा टायर, स्पाइसजेट फ्लाइट की मुंबई में सुरक्षित लैंडिंग, टल गया बड़ा हादसा

गुजरात के कांडला से मुंबई आ रहे स्पाइसजेट विमान का टेकऑफ के समय टायर फट गया और रनवे पर गिर पड़ा. इसके बावजूद विमान ने सुरक्षित उड़ान भरी और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग करवाई गई.

SpiceJet: गुजरात से मुंबई आ रही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया. कांडला एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान का एक टायर फट गया और रनवे पर ही गिर गया. इसके बाद विमान हवा में तो चला गया लेकिन स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई थी. विमान में उस समय 75 यात्री सवार थे. एयरलाइन की तरफ से तुरंत जांच शुरू की गई और पायलट ने सधे अंदाज में विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारकर यात्रियों की जान बचाई.

एयरलाइन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह घटना 12 सितंबर को हुई. स्पाइसजेट Q400 विमान, जो कांडला से मुंबई के लिए उड़ान भर रहा था, उसका एक बाहरी टायर टेकऑफ के दौरान ही निकल गया. रनवे पर गिरा टायर तुरंत एयरपोर्ट स्टाफ ने देखा और इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को दी गई. इसके बाद पायलट को भी अलर्ट कर दिया गया. स्पाइसजेट ने कहा है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और अब विमान की तकनीकी जांच की जा रही है. यह घटना पायलट की सूझबूझ और एयरलाइन की सतर्कता के कारण किसी बड़े हादसे में नहीं बदली.

On September 12, an outer wheel of a SpiceJet Q400 aircraft operating from Kandla to Mumbai was found at the runway after take-off. The aircraft continued its journey to Mumbai and landed safely. Following a smooth landing, the aircraft taxied to the terminal under its own power,… — ANI (@ANI) September 12, 2025

बताते चलें, करीब एक घंटे की उड़ान के बाद विमान ने मुंबई एयरपोर्ट पर बिना किसी रुकावट के सुरक्षित लैंडिंग की. इस दौरान सभी यात्रियों को सुरक्षित टर्मिनल तक ले जाया गया. यात्रियों ने भी राहत की सांस ली कि समय रहते विमान को सही तरीके से उतार लिया गया.

