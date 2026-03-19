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Accident News: रफ्तार बनी मौत की वजह! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर IIT के 3 छात्रों ने गंवाई जान

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Accident News: रफ्तार बनी मौत की वजह! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर IIT के 3 छात्रों ने गंवाई जान

Mumbai-Pune Expressway Accident: IIT के चार छात्रों का एक ग्रुप खंडाला घाट सूर्योदय देखने के लिए सुबह पवई के IIT कैंपस से निकला था, लेकिन वापसी के दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई.

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रईश खान

Updated : Mar 19, 2026, 08:27 PM IST

Accident News: रफ्तार बनी मौत की वजह! मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर IIT के 3 छात्रों ने गंवाई जान

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में तीन छात्रों की मौत

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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिसमें तीन IIT स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा खोपोली के पास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. वहीं, घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया.

जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 10 बजे पनवेल एग्जिट के पास हुआ. बताया जा रहा है कि एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में छात्रों की SUV पलट गई. सभी छात्र खंडाला घाट ट्रिप से वापस पवई के आईआईटी-बी कैंपस लौट रहे थे. छात्रों की पोलो कार की स्पीड इतनी तेज थी कि ट्रक से टकराने के बाद कई बार पलटी मारी और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे की जो तस्वीर सामने आई है, उसमें कार का कचूमर बन गया.

पुलिस को जांच में पता चला है कि कार में कुल 4 स्टूडेंट्स सवार थे. हादसे में तीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र का खालापुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है.

हादसे में मारे गए छात्रों की पहचान जयपुर के श्रेयांश शर्मा (22), नासिक के ओमकार बोरसे (22) और नागपुर के लय भट्ट (23) के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चार छात्रों का एक ग्रुप खंडाला घाट सूर्योदय देखने के लिए सुबह करीब 5 बजे पवई के IIT कैंपस से निकला था, लेकिन वापसी के दौरान उनकी कार हादसे का शिकार हो गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

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