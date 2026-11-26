15 दिसंबर से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल पेश करने की योजना है. इसके तहत लोकसभा सीटें 850 होंगी और 273 सीटें महिलाओं को मिलेंगी.

नए परिसीमन के तहत लोकसभा की कुल 850 सीटों में से 815 राज्यों को और 35 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगी. (Photo: IANS/Sansad TV)

देश के सियासी गलियारे में परिसीमन बिल को लेकर हलचल बहुत तेज हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 15 दिसंबर से पहले संसद का विशेष सत्र बुला सकती है. इस सत्र के माध्यम से सरकार परिसीमन बिल को संसद में पेश करके पास कराने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम की खबर सामने आते ही राजनीतिक खेमों में नई गोलबंदी शुरू हो गई है.

केंद्र सरकार ने साल 2023 में ही संसद से महिला आरक्षण से जुड़ा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पास करा लिया था. लेकिन मौजूदा जनगणना की स्थिति को देखते हुए यह कानून 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू होता नहीं दिख रहा था. इसी वजह से सरकार ने पहले भी विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन बिल पास कराने का प्रयास किया था, लेकिन तब जरूरी बहुमत न जुट पाने के कारण बिल संसद में गिर गया था. अब सरकार एक बार फिर से इस बिल को नए सिरे से पास कराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है.

संसद के विशेष सत्र में कौन-कौन से बिल पेश किए जाएंगे?

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 दिसंबर से पहले प्रस्तावित संसद के विशेष सत्र में सरकार एक साथ तीन बड़े बिल पेश करने की योजना बना रही है. इनमें पहला संविधान संशोधन बिल, दूसरा परिसीमन बिल और तीसरा यूनियन टेरिटरी संशोधन बिल शामिल है.

सरकार का मानना है कि इन तीनों बिलों को एक साथ लाकर देश के चुनावी नक्शे और प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप दिया जा सकता है. 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी इसे जमीन पर उतारने के लिए परिसीमन होना बेहद जरूरी था.

पहले प्रयास में बहुमत न मिल पाने के बाद सरकार ने रणनीति बदली है. अब तीनों संशोधनों को एक पैकेज की तरह संसद में रखकर यह संदेश देने की कोशिश है कि महिला आरक्षण जल्द लागू करने के लिए परिसीमन कितना जरूरी है. 15 दिसंबर से पहले सत्र बुलाने के पीछे भी यही सोच काम कर रही है ताकि चुनावी तैयारियों के लिए पूरा समय मिल सके.

नए परिसीमन में लोकसभा के सीटों का गणित क्या होगा?

इस परिसीमन योजना के तहत देश की राजनीति का चेहरा और संसद का ढांचा पूरी तरह बदलने वाला है. वर्तमान में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिन्हें बढ़ाकर करीब 850 करने की तैयारी है.

सीटों के इस नए बंटवारे में 815 सीटें विभिन्न राज्यों से होंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के खाते में जाएंगी. सबसे खास बात यह है कि बढ़ी हुई 850 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी, जो कुल सीटों का 33 प्रतिशत हिस्सा है.

आरक्षित की जाने वाली इन 273 सीटों के भीतर ही एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा तय किया जाएगा. इसके अलावा, नए ढांचे में 15 साल का समय चक्र होगा और सीटों का रोटेशन सिस्टम भी लागू होगा. इसका सीधा मतलब यह है कि जो सीट इस चुनाव में सामान्य है, वह अगले चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है.

2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन क्यों कर रही सरकार?

संसद में पेश होने जा रहे इस बड़े बदलाव के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा. सबसे प्रमुख बदलाव आर्टिकल 81 में किया जाएगा, जो लोकसभा की सीटों की संख्या और गठन से जुड़ा हुआ है. सामान्य नियम के अनुसार, नया परिसीमन 2027 की नई जनगणना के बाद ही संभव हो पाता. लेकिन अगर सरकार 2027 की जनगणना का इंतजार करती, तो महिला आरक्षण कानून को 2029 के चुनाव में लागू कर पाना मुमकिन नहीं होता.

इसी रुकावट को दूर करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि नया परिसीमन 2027 की जगह 2011 की जनगणना को आधार बनाकर किया जाएगा. 2011 के आंकड़ों को आधार बनाने से परिसीमन की प्रक्रिया तुरंत पूरी की जा सकेगी और 2029 के चुनाव से ही संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा.

लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए वोटों का नंबर क्या?

संसद में सामान्य बिल को पास कराने के लिए साधारण बहुमत (271-272 वोट) की जरूरत होती है. वर्तमान में लोकसभा में एनडीए के पास 320 सांसद हैं, जो किसी भी सामान्य बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त हैं. लेकिन परिसीमन और संविधान संशोधन बिल के मामले में सरकार के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है.

संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए 'विशेष बहुमत' की आवश्यकता होती है. इसका मतलब है कि सदन की कुल संख्या के स्पष्ट बहुमत के साथ-साथ वोटिंग के वक्त मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन मिलना जरूरी है.

इस समय 3 सीटें खाली होने के कारण लोकसभा की कुल प्रभावी संख्या 540 है. यदि सभी सांसद मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी. चूंकि एनडीए के पास अभी 320 सांसद ही हैं, इसलिए बिल को पास कराने के लिए सरकार को 40 अतिरिक्त वोटों का इंतजाम करना होगा. 40 वोटों की यही कमी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है

विपक्षी दलों में से कौन-कौन से सांसद एनडीए का साथ दे सकते हैं?

लोकसभा में अतिरिक्त वोटों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार की नजर विपक्षी खेमे के कई दलों पर टिकी है. सदन में समाजवादी पार्टी के 37, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के 8, आरजेडी के 4, जेएमएम के 3, आम आदमी पार्टी के 3 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 सांसद हैं. उधर, एनसीपी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने भी संकेत दिए हैं कि अगर परिसीमन बिल में सभी राज्यों के लिए समान फॉर्मूला अपनाया जाता है और बिल अच्छा होता है तो उनकी पार्टी इसके समर्थन पर विचार कर सकती है. अगर एनसीपी (शरद पवार) के 8 सांसद पक्ष में वोट करते हैं, तो एनडीए का आंकड़ा 320 से बढ़कर 328 (या संभावित समर्थकों सहित 332) तक पहुंच जाएगा.

इसके बाद भी सरकार को बहुमत के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत रहेगी, जिससे तमिलनाडु की डीएमके की भूमिका बेहद निर्णायक हो जाती है. डीएमके के पास लोकसभा में 22 और राज्यसभा में 8 (कुल 30) सांसद हैं. अगर डीएमके सरकार के पक्ष में वोट डालती है तो एनडीए का आंकड़ा 350 के पार (350 से 354 तक) पहुंच जाएगा. वहीं, अगर डीएमके वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहने का फैसला करती है तो सदन में कुल मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या घटेगी और दो-तिहाई बहुमत का जरूरी आंकड़ा 360 से नीचे आ जाएगा. इस तरह डीएमके का रुख इस बिल का भविष्य तय करने में सबसे अहम साबित होगा.

राज्यसभा में बिल पास कराने की क्या स्थिति है?

राज्यसभा में आंकड़ों का गणित लोकसभा की तुलना में सरकार के लिए थोड़ा आसान दिखाई दे रहा है. राज्यसभा में संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 164 वोटों का है. इस समय राज्यसभा में सरकार के पास 155 सांसदों का समर्थन है. हाल ही में पश्चिम बंगाल की तीन सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार का यह आंकड़ा बढ़कर 158 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद है.

158 के आंकड़े तक पहुंचने के बाद सरकार को 164 के दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए केवल 6 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी. अगर 6 सांसद समर्थन नहीं भी करते हैं और 12 सदस्य वोटिंग से अनुपस्थित रह जाते हैं, तब भी बिल आसानी से पास हो जाएगा. यही वजह है कि सरकार मानकर चल रही है कि राज्यसभा में बिल को निकालने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, असली मुकाबला लोकसभा के 36 वोटों को जुटाने में ही देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप ने दिलाया पुतिन को फायदा! रूस की तेल कमाई 102 अरब डॉलर पार, टूटा 2025 का रिकॉर्ड; सितंबर में भी भारी उछाल