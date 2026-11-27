Special Parliament Session: स्पेशल सेशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण कानून की है.

विशेष सेशन से पहले 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी

स्पेशल सेशन के दौरान सांसद सरकार से प्रश्न नहीं पूछ सकते

Special Parliament Session: संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है. 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2026 तक चलने वाले चार दिनो के स्पेशल सेशन के दौरान न तो प्रश्नकाल (Question Hour) होगा और न ही शून्यकाल (Zero Hour). इसके अलावा निजी सदस्यों के विधायी कामकाज (Private Members Business) को भी शेड्यूल से बाहर रखा गया है. ऐसे में संसद के स्पेशल सेशन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

स्पेशल सेशन में क्या-क्या नहीं होगा?

दोनों सदनों के सचिवालय ने अलग-अलग स्पेशल सेशन का शेड्यूल जारी किया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान सांसदों को प्रश्नकाल और शून्यकाल के जरिए सरकार से सवाल पूछने का सामान्य अवसर नहीं मिलेगा. निजी सदस्यों के विधायी कामकाज के लिए भी समय निर्धारित नहीं किया गया है.

कितने बजे से शुरू होगा दोनों सदनों का में सेशन?

सरकार ने मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त (Prorogue) नहीं किया था. 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned Sine Die) कर दी गई थी. इसी वजह से लोकसभा नियम 15 और राज्यसभा के संबंधित नियमों के तहत नए सत्र के लिए राष्ट्रपति के अलग से समन की जरूरत नहीं पड़ी. लोकसभा का 18वीं लोकसभा के आठवें सत्र का दूसरा हिस्सा 30 नवंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा. वहीं, राज्यसभा का 271वां सत्र 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगा.

स्पेशल सेशन का पूरा शेड्यूल

30 नवंबर- लोकसभा का सेशन शुरू होगी

1 दिसंबर- लोकसभा में सरकारी कामकाज जारी रहेगा

2 दिसंबर- लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सेशन होगा

3 दिसंबर- दोनों सदनों का सेशन समाप्त होगा

क्या मोदी सरकार लाएगी महिला आरक्षण बिल?

स्पेशल सेशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर है. अटकलें हैं कि सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 से लागू करने के लिए इन विधेयकों को फिर से आगे बढ़ा सकती है.

महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान इसी कानून से जुड़ा है. परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के पुनर्निर्धारण का रास्ता भी खुल सकता है.

केंद्र सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि विशेष सत्र में कौन-से विधेयक या प्रस्ताव पेश किए जाएंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों से आवश्यक सरकारी कामकाज के लिए बैठक बुलाने का अनुरोध किया था.

27 नवंबर को होगी कैबिनेट की बैठक

विशेष सेशन से पहले 27 नवंबर (शुक्रवार) को दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी प्रस्तावित है. ऐसे में इस बैठक के फैसलों और संसद के एजेंडे पर राजनीतिक दलों की नजर रहेगी.प्रश्नकाल और शून्यकाल को हटाए जाने से इस बैठक का स्वरूप सामान्य संसदीय कार्यवाही से अलग होगा.

2023 के स्पेशल सेशन में पारित हुआ था ये विधेयक

18 से 22 सितंबर 2023 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था. इस दौरान प्रश्नकाल और निजी सदस्य विधेयकों से जुड़े कामकाज को शामिल नहीं किया गया. सेशन के दौरान संसद की कार्यवाही पुराने भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट हुई. महिला आरक्षण से जुड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सेशन में पाारित हुआ था.

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