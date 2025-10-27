FacebookTwitterYoutubeInstagram
IIT और Microsoft से मिला रिजेक्शन, विदेश की नौकरी को ठोकर मार खड़ा किया Lenskart, जानें पीयूष बंसल की कहानी

28 अक्टूबर को किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज? कहीं छठ तो कहीं चक्रवात की वजह से रहेगी छुट्टी

Kantara Chapter 1 OTT Release Date: जानें ओटीटी पर कब धमाल मचाएगी कांतारा चैप्टर 1?​​​​​​​

बिहार के बाद अब 12 राज्यों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

25 साल की उम्र में एक्टर ने किया Suicide, जामताड़ा 2 में दिखाया था अपनी एक्टिंग का जलवा

साइंटिस्ट्स ने बना लिया ऐसा सीरम कि 20 दिन में गंजे सिर पर उग आएंगे बाल, ऐसे करेगा काम

डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट के लिए क्या है बेस्ट?

Bihar Chunav: मुकेश सहनी से मिलकर तेज प्रताप यादव ने बदला चुनावी खेल, NDA की बढ़ेगी मुश्किलें

अंतरिक्ष से कैसा दिखता है हिमालय? NASA के एस्ट्रोनॉट ने दिखाई हैरान करने वाली तस्वीरें

अपने फोन को हैकर्स से दूर रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स , ऑनलाइन फ्रॉड से रहेंगे सुरक्षित

भारत

बिहार के बाद अब 12 राज्यों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर वोटरों के नाम चेक करेंगे. सूची में उन मतादाताओं का नाम रहेगा, जो कुछ शर्तों को फॉलो करेंगे.

रईश खान

Updated : Oct 27, 2025, 05:19 PM IST

बिहार के बाद अब 12 राज्यों में होगा SIR, चुनाव आयोग ने किया ऐलान, देखें पूरी लिस्ट

बिहार के बाद अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) होने जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर का अभियान शुरू किया जा रहा है.. उन्होंने कहा कि SIR के बाद बिहार मतदाता सूची सबसे शुद्ध हो गई है. विकास के लिए यह सुधार पूरे देश में जरूरी है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया कि चुनाव आयोग के दूसरे चरण में 12 राज्यों में SIR कराया जाएगा. ऐसे में उन राज्यों की मतदाता सूची आज रात से फ्रीज कर दी जाएगी. इनमें राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप भी शामिल है.

चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के लिए बीएलओ घर-घर जाकर वोटरों के नाम चेक करेगा. सूची में उन मतादाताओं का नाम रहेगा, जो भारत का नागरिक हैं. 18 साल की उम्र हो और उस विधानसभा का निवासी होना चाहिए.

फेज-1 SIR को माना गया शुद्ध
उन्होंने कहा कि बिहार में SIR पर जीरो अपील आने पर आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध माना है. एसआईआर का फेज-1 समाप्त हुआ, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह रही है कि बिहार के सभी 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस दौरान जीरो अपील आई, जिसका मतलब है कि बिहार मतदाता सूची बेहद उचित मानी जाएगी. अब फेज 2 की तैयारी चल रही है.

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि किसी भी मतदाता केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता न हों, जिससे भीड़ न हो.

