SP supremo Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर पहुंचे. लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महाकुंभ की तैयारी को देश-दुनिया को दिखाना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं बताना चाहती कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी, उसमें वास्तविक रूप से कितने लोगों की मृत्यु् हुई थी और भगदड़ का कारण क्या था.

मोदी-योगी पर साधा निशाना

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि महाकुंभ के आयोजन में 100 करोड़ से अधिक का खर्च करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो पैसा कहां गया और उसकी तैयारी क्या की गई? क्या यह बताने की जरूरत नहीं समझी जा रही है? वहीं, प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों की जान गई है, लेकिन राज्य सरकार मरने वाले लोगों का सही आंकड़ा नहीं बता रही है. वहीं, सपा मुखिया ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं, यह काफी अच्छी बात है, लेकिन इससे अच्छी बात तब होगी जब अमेरिका का व्यापार भारत में आएगा. अमेरिका के हाथों में हमारा बाजार ना चला जाए, इसको भी देखना पड़ेगा. आगे उन्होंने कहा कि आपके पैसे की कीमत नहीं बची हुई है. डॉलर के मुकाबले रुपये का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है.

#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav says, "... The budget which did not provide jobs, did not double the income of farmers, did not increase trade... that budget was disappointing and frustrating. This government has cheated... and has… pic.twitter.com/SKZCzITUyn