जीवनभर बढ़ता रहता है इंसानी शरीर का यह अंग, कभी 'रिटायर' नहीं होता यह हिस्सा!
लावारिस कुत्ते समस्या हैं तो समाधान क्या है, जानिए विदेशों में क्या हैं प्रावधान
UP विधानसभा में योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना पड़ा भारी, सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला
जब गुरु बना गुनहगार, BHU के पूर्व HOD के खूनी खेल का पर्दाफाश, रची थी अपने ही साथी के कत्ल की साजिश
Blood Pressure Remedy: हर दिन 5 मिनट करें ये काम, ब्लड प्रेशर हो जाएगा कंट्रोल, शोध में खुलासा
नाक में बार-बार डालते हैं उंगली डालने की है आदत तो इस ब्रेन डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 36 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
IIT छोड़ा, बॉलीवुड में भी स्टारडम न मिला... अब गूगल की स्टार बनी करिश्मा कपूर की ये 'ऑनस्क्रीन बेटी'
New RBI Rule: RBI ने बदल दिया नियम, अब कुछ घंटों में ही क्लियर हो जाएंगे चेक, पूरी डिटेल यहां जानें
Janmashtami 2025 Vrat Niyam: इस दिन रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत, जानें इस दिन क्या और क्या न करें
भारत
उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ करना सपा विधायक पूजा पाल को भारी पड़ गया है. अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी लाइन से हटकर कर बातें करने के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया. आइये समझते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है..
उत्तर प्रदेश की राजनीति तो वैसे अक्सर ही चर्चा का मुख्य केंद्र रहता है. लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सूबे की राजनीति बिल्कुल ही गरमा गई. दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया है. उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तारीफ करना पूजा पाल को महंगा पड़ गया. उन्होंने सदन में कहा था कि मुख्यमंत्री ने उनके पति के हत्यारे अतीक अहमद को 'मिट्टी में मिला दिया'. जिसके बाद पार्टी ने यह कड़ा कदम उठाया है.
दरअसल, चायल सीट से सपा विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की खुलकर सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने उनके पति के हत्यारे और पूर्व सांसद अतीक अहमद को खत्म कर दिया और उनके वे आंसू देखे, जिन्हें सालों तक किसी ने नहीं देखा. आपको बता दें अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल की हत्या का आरोप था. पिछले कुछ समय से लगातार पूजा पाल का रुझान भाजपा और खासकर सीएम योगी की ओर बढ़ रहा था.
आपके द्वारा किया गया कार्य पार्टी विरोधी एवं गम्भीर अनुशासनहीनता है. अतः आपको समाजवादी पार्टी से तत्काल प्रभाव से निष्काषित किया जाता है. साथ ही आपको समाजवादी पार्टी के सभी अन्य पदों से भी हटाया जाता है तथा अब आप समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यक्रम/मीटिंग आदि में भाग नहीं लेंगीं और न ही आपको इसके लिए आमन्त्रित किया जायेगा.
#BREAKING: Samajwadi Party has expelled MLA Pooja Pal from the party pic.twitter.com/N236anXmNr— IANS (@ians_india) August 14, 2025
यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से 12 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
#WATCH लखनऊ: समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से अपने निष्कासन पर कहा, "... मैं सभी गरीब और बेसहारा मां-बहनों की आवाज हूं जिन्होंने मुझे यहां भेजा है। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के… pic.twitter.com/fLjFMNfncp— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025
विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से अपने निष्कासन पर कहा, 'मैं सभी गरीब और बेसहारा मां-बहनों की आवाज हूं जिन्होंने मुझे यहां भेजा है. मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है. जब सही होगा तो सही बोला जाएगा.'
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.