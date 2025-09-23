Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज

Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल

इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी

Durga Saptashati Path Niyam: नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम और विधि जानते हैं आप?, यहां जाने पूजा नियम

Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध

टैरिफ और H-1B वीजा विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिले एस. जयशंकर, जानें किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

Homeभारत

भारत

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

Azam Khan: सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान लगभग 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं. परिवार और समर्थक पहले से तैयारियां कर चुके हैं, वहीं प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 23, 2025, 09:32 AM IST

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

आजम खान

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान लगभग 23 महीने बाद जेल से बाहर आने जा रहे हैं. सीतापुर जेल से उनकी रिहाई को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं. कोर्ट से जमानत आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी कर ली है. आजम खान की रिहाई की खबर से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. वहीं, पुलिस-प्रशासन ने भी एहतियात बरतते हुए जेल और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है. 

कानूनी लड़ाई और लंबा जेल सफर

आजम खान पर जमीन कब्जाने से लेकर भड़काऊ भाषण देने जैसे आरोपों में कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से अकेले 93 मामले उनके गढ़ रामपुर में दर्ज हुए. 12 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें कुछ में वे दोषी करार दिए गए तो कुछ में बरी हुए. फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें रामपुर जेल भेजा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया. मई 2022 में वे जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा. अब करीब 1 साल 11 महीने बाद वे फिर से रिहा होंगे. 

परिवार पर भी कई मुकदमे

आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी कई केस दर्ज हैं. पूरे परिवार पर अब तक 165 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. अब्दुल्ला आजम रिहाई से पहले सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं और समर्थकों का भी वहां जमावड़ा है.

राजनीति और सजा का असर

बताते चलें, आजम खान कभी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे. वे मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे और चार बार यूपी कैबिनेट मंत्री बने. 2022 में भड़काऊ भाषण मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई. वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों पर टिप्पणी करने के केस में उन्हें तीन साल कैद की सजा भी हुई. 

यह भी पढ़ें: Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल

आगे की राह आसान नहीं

कानूनी जानकारों का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन पर सजा हो चुकी है. ऐसे में उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी मुश्किल दिख रही है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Superfood For Woman: ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
Ayurvedic Remedy: त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी 
त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE