Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

Azam Khan: सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान लगभग 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं. परिवार और समर्थक पहले से तैयारियां कर चुके हैं, वहीं प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए सुरक्षा इंतजाम सख्त कर दिए हैं.

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान लगभग 23 महीने बाद जेल से बाहर आने जा रहे हैं. सीतापुर जेल से उनकी रिहाई को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं. कोर्ट से जमानत आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी कर ली है. आजम खान की रिहाई की खबर से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. वहीं, पुलिस-प्रशासन ने भी एहतियात बरतते हुए जेल और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है.

कानूनी लड़ाई और लंबा जेल सफर

आजम खान पर जमीन कब्जाने से लेकर भड़काऊ भाषण देने जैसे आरोपों में कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें से अकेले 93 मामले उनके गढ़ रामपुर में दर्ज हुए. 12 मामलों में फैसला आ चुका है, जिनमें कुछ में वे दोषी करार दिए गए तो कुछ में बरी हुए. फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद पहले उन्हें रामपुर जेल भेजा गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया. मई 2022 में वे जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा. अब करीब 1 साल 11 महीने बाद वे फिर से रिहा होंगे.

परिवार पर भी कई मुकदमे

आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी कई केस दर्ज हैं. पूरे परिवार पर अब तक 165 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. अब्दुल्ला आजम रिहाई से पहले सीतापुर जेल पहुंच चुके हैं और समर्थकों का भी वहां जमावड़ा है.

राजनीति और सजा का असर

बताते चलें, आजम खान कभी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते थे. वे मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे और चार बार यूपी कैबिनेट मंत्री बने. 2022 में भड़काऊ भाषण मामले में सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई. वहीं चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों पर टिप्पणी करने के केस में उन्हें तीन साल कैद की सजा भी हुई.

आगे की राह आसान नहीं

कानूनी जानकारों का कहना है कि जेल से बाहर आने के बाद भी आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन पर सजा हो चुकी है. ऐसे में उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी मुश्किल दिख रही है.

