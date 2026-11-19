इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत आदेश को ED ने SC में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज करते हुए अंतरिम आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

इलाहाबाद HC ने 17 नवंबर को आजम खान को जमानत दी थी

ED ने अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग SC से की थी

सपा नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SC ने 19 नवंबर (गुरुवार) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका खारिज कर दी.

ED की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय गलत टिप्पणी की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तथ्यों को सही से नहीं समझा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे. यह अंतरिम जमानत का मामला है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत देते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED की कार्यप्रणाली को लेकर जो टिप्पणियां की थीं, उनका मामले में अंतिम फैसला लेते समय कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी मामले पर आगे विचार करते समय उन टिप्पणियों को निर्णायक आधार नहीं बनाया जाएगा.

The Supreme Court has dismissed the Enforcement Directorate’s (ED) plea challenging interim bail granted to Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan by the Allahabad High Court in a money laundering case. https://t.co/MeFuA4QT6l — ANI (@ANI) November 19, 2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय ED की ओर से जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने एजेंसी को मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय भी दिया था. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया था.

फैसले को ED ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. एजेंसी ने अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी.

(अपडेट जारी है)