समाजवादी पार्टी ने बेहट, सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए

अखिलेश यादव ने कांग्रेस ने नाम ओपन लेटर लिखा

सपा ने कांग्रेस को 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है. दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है. इसी बीच सपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस खेमे में नाराजगी बढ़ गई है.

कांग्रेस करीब 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. वहीं सपा की ओर से 26 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने की बात सामने आई है. इस खींचतान के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नाम ओपन लेटर लिखकर गठबंधन में सीटों से ज्यादा जीत को प्राथमिकता देने की बात कही है. 24 नवंबर को सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत करीब साढ़े तीन घंटे चली, लेकिन कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी. बातचीत का अगला दौर दो दिन बाद हो सकता है.

अखिलेश ने कांग्रेस से कहा है कि वह 26 प्राथमिकता वाली सीटों के अलावा उन सभी सीटों की लिस्ट भी दे, जहां उसे अपने उम्मीदवारों के जीतने की संभावना दिखती है. दोनों दल मिलकर सीटों और उम्मीदवारों का आकलन करें और जीत की संभावना के आधार पर फैसला लें. हालांकि, सीटों को लेकर बातचीत के बीच सपा ने 5 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. इनमें बेहट और सहारनपुर ऐसी सीटें हैं, जिन्हें कांग्रेस भी प्राथमिकता में बता रही है.

कांग्रेस चाहती है 110 सीटें, सपा दे दिया 26 का प्रस्ताव

यूपी विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं. कांग्रेस ने शुरुआत में 181 सीटों की लिस्ट तैयार की थी. बातचीत के दौरान यह संख्या घटकर पहले 131 और फिर करीब 110 सीटों तक पहुंच गई. कांग्रेस करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है. वहीं सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है. हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं. सपा की ओर से 26 सीटों का प्रस्ताव दिए जाने की बात कही गई है, जबकि कांग्रेस की तरफ से इस तरह का औपचारिक प्रस्ताव मिलने से इनकार किया गया है. ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच अभी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पाया है.

अखिलेश ने क्या बताया जीत का फाॅर्मूला?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस के नाम ओपन लेटर लिखकर कहा कि दोनों दलों को जनता की अपेक्षाओं और राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर गंभीर बातचीत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि गठबंधन में जितनी सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ें, उनमें जीतने वाली सीटों की संख्या हारने वाली सीटों से ज्यादा होनी चाहिए.

अखिलेश ने लिखा कि सीटों का बंटवारा 'हम बनाम आप' के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे 'सीट समायोजन' के रूप में देखा जाना चाहिए. जिन सीटों पर चुनावी समीकरण मुश्किल हैं, वहां दोनों दल कम से कम दो उम्मीदवारों पर चर्चा करें और जिस प्रत्याशी के जीतने की संभावना ज्यादा हो, उसे मिलकर चुनाव लड़ाएं.

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी पर उम्मीदवार नहीं थोपा जाना चाहिए. प्रत्याशियों का चयन आपसी सहमति से होना चाहिए, ताकि दोनों दलों के वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर हो सकें.

इस बार एक ऐतिहासिक अवसर है जब हम दोनों पंथनिरपेक्ष पार्टियां मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा और उनके संकीर्ण सोच के साथियों को हमेशा के लिए हराकर, देश को गलत हाथों में जाकर बर्बाद होने से बचा सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप और हम जन-अपेक्षाओं व वास्तविकताओं को समझकर गंभीर विचार-विमर्श करें जिससे अधिकांश सीटों पर अपने ‘गठबंधन’ की जीत सुनिश्चित हो। जितनी सीटें आप-हम लड़ें उनमें हमारी जीत की सीटें, न जीत पाने वाली सीटों से अधिक हों। जीत ही बंटवारे को सम्मानजनक बनाएगी क्योंकि जीती हुई सीट ही सम्मान दिलाएगी। अतः आपकी टीम की तरफ़ से प्राथमिकता के आधार पर दी गई सीटों में से जिन 26 सीटों पर आज बात हो गई है, उनके अतिरिक्त अन्य सभी संभावित सीटें चिह्नित करके हमें भेज दें। फिर मिल बैठकर देखेंगे कि कौन सी सीट और उस पर कौन सा कैंडिडेट जीतने की पोजिशन में है। हो सकता है कि हम अपने आँकलन और जीत के गणितीय समीकरण के आधार पर कांग्रेस को ऐसी कई जीतनेवाली सीटों के बारे में भी बताएं जिन पर उन्होंने किसी कारणवश विचार ही नहीं किया है। हमारी कोशिश तो ये है कि जब बड़े नेता बैठें तो सभी सीटों पर ‘इंडिया गठबंधन’ के प्रत्याशी के रूप में बात हो, न कि कांग्रेस या सपा के प्रत्याशी के रूप में और सबसे अच्छी और सकारात्मक परिणाम देनेवाली बात तो ये होगी कि हम लोग अपने प्रत्याशी को ‘पीडीए प्रत्याशी’ के रूप में प्रस्तुत करें। जिस प्रकार लोकसभा में आपके संगठन ने ‘पीडीए’ के साथ पूरी तरह सहयोग किया वो सदैव सराहनीय रहेगा क्योंकि उसने ही मिलकर साम्प्रदायिक भाजपा को धूल चटाई थी अब इस बार भी हम लोग मिलकर उप्र में और फिर केंद्र में भी भाजपा को हराएंगे। ज़मीनी सर्वेक्षणों से ये बात साफ़ हो गई है कि हर शहर, मोहल्ले, गली व गाँव तक ये बात पहुँच गई है कि जो पीड़ित है, वो पीडीए है। इसीलिए पूरे प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग के ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ भाजपा के ख़िलाफ़ लामबंद हो गये हैं क्योंकि उन सबको ये विश्वास है कि ‘PDA ही NDA को हराएगा’ और पीडीए ही परिवर्तन लायेगा। सच तो ये है कि हम नहीं चाहते हैं कि सीट का बँटवारा हमारे-तुम्हारे के भाव से हो, हम तो इसे बंटवारा नहीं, ‘सीट समायोजन’ कहना चाहते हैं। कठिन समीकरणवाली सीटों पर हम मिलकर कम-से-कम दो प्रत्याशियों पर विचार-विमर्श करके जिसकी अधिक संभावना दिखेगी उसे चुनकर मिलजुल के जिताएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि गठबंधन में एक-दूसरे पर उम्मीदवार थोपे जाएं बल्कि सहमति से तय किये जाएं, तब ही आपके-हमारे वोट आपस में ट्रांसफ़र होकर हम लोगों की जीत को सुनिश्चित करेंगे और कल को हम मिलकर कह सकेंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही कहा था : बात सीट की नहीं, जीत की है। आपका-हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य सरकार बनाना है। नये हालातों और समीकरण में उसके लिए हमें-आपको कुछ लोगों को एडजस्ट और एकमोडेट करना पड़ेगा। एक-दो लोग ऐसे भी होंगे जिनसे आपने और हमने चुनाव लड़ाने का वादा किया होगा लेकिन वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए दो-चार सीटों पर बदलाव भी करने पड़ेंगे। भावी प्रत्याशियों को भी ये समझना होगा कि हर सीट महत्वपूर्ण है, अगर किसी को सीट नहीं मिल पा रही है या मनचाही सीट नहीं मिल रही है तो निराश न हों, अगर उनके दल के बड़े नेता ने कुछ फेरबदल या बदलाव किया है तो उसके पीछे सोच सरकार बनाने की है और सरकार बन गई तो सबको सम्मान-स्थान मिल जाएगा। हर बड़ा नेता अपनी बात का मान ख़ुद रखेगा, इतना विश्वास तो अपने नेताओं पर लोगों को रखना ही पड़ेगा। इस तरह जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें आपका-हमारा संगठन मिलकर कहेगा कि हम दोनों के मिलने से हमारी तैयारी 806 सीटों के बराबर की है। देश की जनता ख़ासतौर से किसान, मजदूर, युवा, मध्यम वर्ग, महिलाएँ, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी, सच्चे अधिकारी, कर्मचारी और संपूर्ण प्रगतिशील-पंथनिरपेक्ष व उत्पीड़ित ‘पीडीए समाज’ आपकी और हमारी तरफ़ बड़ी उम्मीद से देख रहा है। आपसी समायोजन से कोई भूल किये बिना हम देश का नया इतिहास लिखने के कगार पर हैं। हम सौहार्द और सूझबूझ से ये कर भी दिखाएंगे, इसी आशा के साथ आप-हम ‘सीट की जगह जीत के समीकरण’ पर विचार करें, जिससे हम जीतें और उप्र में अपनी सरकार आए और फिर दिल्ली में भी और देश का भविष्य सँवारने में हम लोगों का योगदान हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाए। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 24, 2026

सपा ने किन सीटों पर उतारे उम्मीदवार?

सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने बेहट, सहारनपुर, शामली, अमरोहा और ललितपुर विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए. कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इनमें बेहट और सहारनपुर सीटें कांग्रेस की प्राथमिकता सूची में भी शामिल थीं.

सहारनपुर सीट पर सपा के उम्मीदवार की घोषणा के बाद कांग्रेस खेमे में नाराजगी की चर्चा है. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के करीबी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी सहारनपुर में सपा उम्मीदवार के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारने पर विचार कर सकती है. हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

https://t.co/dYvLhbwdVX — Samajwadi Party (@samajwadiparty) November 24, 2026

2024 में भी सीट शेयरिंपर पर फंसा था पेच

सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मतभेद पहली बार सामने नहीं आए हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत के दौरान खींचतान हुई थी. उस समय सपा ने कुछ ऐसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जिन पर गठबंधन के भीतर चर्चा चल रही थी.

इस बार भी सीटों की सूची और उम्मीदवारों के नाम को लेकर दोनों दलों के बीच पेच फंसा हुआ है. बातचीत के दौरान सपा की ओर से कांग्रेस से सीटों के साथ संभावित उम्मीदवारों के नाम भी मांगे गए.

PDA फॉर्मूले पर अखिलेश का जोर

अखिलेश यादव ने लेटर में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक समीकरण का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने PDA के साथ सहयोग किया था और इसका फायदा गठबंधन को मिला. अखिलेश चाहते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों दल इसी साझा रणनीति के साथ आगे बढ़ें.

उन्होंने भावी प्रत्याशियों से भी कहा कि अगर उन्हें मनचाही सीट नहीं मिलती है तो निराश न हों. उनका कहना है कि चुनाव का मकसद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना होना चाहिए.

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