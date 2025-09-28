Add DNA as a Preferred Source
भारत

Karur Stampede: साउथ सुपरस्टार विजय ने रैली हादसे में मदद के लिए उठाया कदम, जान गंवाने वालों के परिवार को 20 लाख

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ में 39 लोगों दुखद मौत हो गई. घायल लोगों का इलाज जारी है. अभिनेता विजय ने मृतकों के परिवार को 20 लाख और जख्मी को 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 28, 2025, 02:13 PM IST

Karur Stampede: साउथ सुपरस्टार विजय ने रैली हादसे में मदद के लिए उठाया कदम, जान गंवाने वालों के परिवार को 20 लाख
Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में साउथ सुपरस्टार विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया. इस हादसे में अब तक 39 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. रैली में शामिल लोगों की भारी भीड़ और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ. घटना के बाद से ही पूरे देश में दुख का माहौल है और लोग मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं. 

इस मामले में विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट साझा किया. उन्होंने लिखा कि करूर में जो कुछ हुआ, वह उनकी कल्पना से परे था. उन्होंने घटना को सदमे भरा बताया और कहा कि उनके सामने मारे गए और घायल हुए लोगों के चेहरे बार-बार आ रहे हैं. अभिनेता ने फैंस और सभी प्रभावितों के प्रति गहरी संवेदना जताई और कहा कि उनके दुख को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है.

मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये

विजय ने मृतकों के परिवारों के लिए 20 लाख रुपये और भगदड़ में घायल हुए लोगों के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की. उन्होंने स्वीकार किया कि यह राशि पीड़ा की तुलना में कम है, लेकिन यह उनकी ओर से प्रभावितों की मदद करने का प्रयास है. इसके अलावा, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि घायल लोग जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें. 

यह भी पढ़ें: थलपति विजय की रैली से पहले भी भारत में हुईं कई दर्दनाक भगदड़, जानें कब-कब और कहां हुए ऐसे हादसे

भीड़ नियंत्रण की अहमियत को उजागर

बताते चलें, विजय दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख अभिनेता हैं और अब तक उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी रैलियों में हमेशा भारी भीड़ रहती है और फैंस उन्हें काफी प्यार और समर्थन देते हैं. करूर रैली में भी उनके प्रति लोगों की उत्सुकता और हौसला दिखा, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हादसा हुआ. बहरहाल, इस घटना ने एक बार फिर सुरक्षा उपायों और भीड़ नियंत्रण की अहमियत को उजागर किया है.  विजय की पहल ने प्रभावित परिवारों को राहत दी है, लेकिन राज्य और प्रशासन के लिए यह हादसा सबक बनने वाला है. 

