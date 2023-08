Rahul Gandhi Kashmir Visit: श्रीनगर में राहुल गांधी से मिलने पहुंची सोनिया ने लिया बोटिंग का मजा, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: राहुल गांधी 3 दिन के पारिवारिक दौरे पर श्रीनगर में हैं. यहां उनसे मिलने के लिए मां सोनिया गांधी भी पहुंची. राहुल से मुलाकात से पहले सोनिया ने भी थोड़ा वक्त सैर-सपाटे में बिताया. निगील लेक में बोटिंग का उनका वीडियो सामने आया है. राहुल और सोनिया का यह दौरा पारिवारिक है. दोनों साथ में शहर के कुछ हिस्सों का भी भ्रमण करेंगे. बताया जा रहा है कि शनिवार को प्रियंका गांधी भी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ श्रीनगर आ सकती हैं. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है. इसी सप्ताह राहुल लद्दाख पहुंचे थे जहां से उनकी मोटरबाइक राइडिंग की तस्वीरें सामने आई थीं. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेता लगातार देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं.

निगीन झील में सोनिया गांधी ने की बोटिंग

राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद पिछले दिनों पहली बार लद्दाख पहुंचे थे. वहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मोदी सरकार पर हमला भी बोला था. शुक्रवार देर शाम वह श्रीनगर पहुंचे हैं और अब तीन दिन वहीं रहने वाले हैं. हालांकि श्रीनगर में राहुल का स्टे निजी है और यह वक्त वह परिवार के साथ बिताएंगे. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शनिवार को श्रीनगर पहुंची और राहुल से मिलने से पहले उन्होंने निगीन लेक में बोटिंग की.

#WATCH | J&K: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives in Srinagar and takes a boat ride in Nigeen Lake



