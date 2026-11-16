इंदिरा गांधी से क्यों डरती थीं सोनिया गांधी? बुक लॉन्चिंग में खोले जिंदगी के राज, बताया- क्यों नहीं चाहती थीं राजीव गांधी राजनीति में आएं

सोनिया गांधी ने किताब विमोचन के मौके पर इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते, राजीव गांधी के राजनीति में आने को लेकर अपनी चिंता और पति की हत्या के बाद के मुश्किल दौर पर खुलकर बात की.

कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' को सोमवार (16 नवंबर 2026) को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया. इस मौके पर उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से शेयर किए, जिनके बारे में अब तक बहुत कम बातें सामने आई थीं.

सोनिया गांधी ने अपनी सास और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपने रिश्ते से लेकर पति राजीव गांधी के राजनीति में आने तक पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वह इंदिरा गांधी से काफी प्रभावित थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के सामने उन्हें डर भी लगता था.

'इंदिरा गांधी से प्रभावित थीं, लेकिन लगता था डर'

आत्मकथा के विमोचन के दौरान सोनिया गांधी ने बताया कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था. वह उनसे बहुत प्रभावित रहती थीं, लेकिन उनके सामने एक तरह का संकोच और डर भी महसूस करती थीं. सोनिया के मुताबिक, इंदिरा गांधी ऐसी शख्सियत थीं, जिनका प्रभाव आसपास के लोगों पर साफ दिखाई देता था.

उन्होंने ये भी बताया कि किताब लिखते समय परिवार से जुड़ी दो बड़ी त्रासदियों को फिर से याद करना उनके लिए आसान नहीं था. इंदिरा गांधी की हत्या और कुछ साल बाद पति राजीव गांधी की हत्या की घटनाओं को शब्दों में उतारना उनके लिए बेहद भावुक अनुभव रहा.

राजीव गांधी के राजनीति में आने के खिलाफ थीं

सोनिया गांधी ने अपने पति राजीव गांधी के राजनीतिक सफर को लेकर भी एक अहम बात बताई. उन्होंने कहा कि वह शुरू से ही राजीव के राजनीति में आने के पक्ष में नहीं थीं. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में आने के बाद व्यक्ति की जिंदगी काफी व्यस्त हो जाती है. उन्हें लगता था कि अगर राजीव राजनीति में आए तो वह उन्हें खो देंगी.

राजीव गांधी की हत्या के बाद वह पूरी तरह टूट गई थीं. उन्होंने बताया कि उस मुश्किल दौर में उनके बच्चों राहुल और प्रियंका ने उन्हें संभाला और जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दी.

VIDEO | Delhi: Sonia Gandhi says Rahul and Priyanka were not allowed to leave the house by security personnel when Rajiv Gandhi became prime minister, at the formal launch of her memoir, 'Belonging: A Journey of Love'. https://t.co/DDIIMrqmt4 — Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026

किताब का नाम 'बिलॉन्गिंग' क्यों रखा?

सोनिया गांधी ने बुक के नाम के पीछे की वजह भी समझाई. उन्होंने बताया कि 'बिलॉन्गिंग' यानी अपनापन इस पूरी किताब का एक अहम हिस्सा है. जब कोई इंसान अपना देश, परिवार और पुराना माहौल छोड़कर किसी दूसरी जगह जाता है, तो उसके लिए वहां खुद को स्थापित करना और लोगों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता.

नई संस्कृति के बीच खुद को ढालना पड़ा

सोनिया के मुताबिक, इटली से भारत आने के बाद उन्हें भी नए परिवार और अलग संस्कृति के बीच खुद को ढालना पड़ा. शुरुआत में उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वह इस माहौल का हिस्सा नहीं हैं और लोग उनकी छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहे हैं. उन्हें लगता था कि किसी गलती या गलत शब्द को तुरंत नोटिस किया जाएगा. ऐसे में नए परिवार में स्वीकार किए जाने की कोशिश लगातार चलती रहती है.

उन्होंने इस अनुभव को सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं माना. सोनिया ने कहा कि भारत में शादी के बाद ससुराल जाने वाली कई महिलाओं को भी इसी तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है. उन्हें नए घर के तौर-तरीकों, रीति-रिवाजों और उम्मीदों के मुताबिक खुद को ढालना होता है. कई बार उनसे साफ तौर पर कुछ करने की उम्मीद की जाती है, तो कई बार बिना कहे ही उन्हें समझना पड़ता है कि परिवार उनसे क्या चाहता है.

परिवार के बारे में फैली गलत बातों से आहत थीं सोनिया

सोनिया गांधी ने बताया कि आत्मकथा लिखने का फैसला उन्होंने अचानक नहीं लिया. उनके मुताबिक, गांधी परिवार के बारे में लंबे समय से बहुत कुछ लिखा और कहा जाता रहा है. इसमें कई ऐसी बातें भी शामिल हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है.

उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को लेकर तरह-तरह की कहानियां बनाई गईं और कई बार ऐसी बातें सामने आईं, जो दुख पहुंचाने वाली थीं. उन्हें लगा कि अब अपनी बात खुद लोगों तक पहुंचानी चाहिए. वह चाहती थीं कि लोग उनके नजरिए से भी परिवार और जिंदगी की घटनाओं को समझें.

राहुल-प्रियंका के कहने पर लिखी अपनी कहानी

सोनिया गांधी ने ये भी बताया कि लंबे समय तक वह अपनी निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने से बचती रही हैं. उनके कई दोस्त उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभव लिखने की सलाह देते थे, लेकिन वह अपनी भावनाओं और निजी विचारों को साझा करने में सहज महसूस नहीं करती थीं.

आखिरकार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी करीबी दोस्त मंजुलिका दुबे के समझाने पर उन्होंने इस विचार पर गंभीरता से काम करना शुरू किया. सोनिया ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने इस सुझाव को टाल दिया था, लेकिन बाद में वह अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हो गईं.

किताब को लेकर मिली प्रतिक्रियाओं पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की टिप्पणियां काफी तीखी थीं, जबकि कई लोगों ने अपनी सच्ची राय रखी. उन्होंने इन प्रतिक्रियाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन माना कि लोगों की अलग-अलग बातें और विचार उनके लिए दिलचस्प जरूर रहे.

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