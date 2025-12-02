केरल में BJP की टिकट से चुनावी मैदान में उतरीं सोनिया गांधी, पूरे देश में होने लगी नाम की चर्चा

केरल के इडुक्की जिले के मुन्‍नार पंचायत चुनाव में BJP उम्मीदवार सोनिया गांधी का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है. नाम की समानता ने मतदाताओं में जिज्ञासा और हलचल पैदा कर दी है.

केरल के मुन्नार पंचायत चुनाव इस बार केवल वोट और उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है. इडुक्की जिले में BJP की उम्मीदवार का नाम सुनते ही हर किसी की नजरें चौंक जाती हैं. यह नाम है सोनिया गांधी. हां , वही नाम जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष से जुड़ा है. इस अनोखे नाम ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देशभर में लोगों का ध्यान खींचा है. शुरुआत में लोग इसे संयोग या गलती समझते हैं, लेकिन यह नाम पूरी तरह असली है और स्थानीय राजनीति में एक नया रोमांच लेकर आया है.

राजनीतिक सफर भी कम रोचक नहीं

दरअसल, चुनाव लड़ रहीं सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर भी कम रोचक नहीं है. उनका जन्म कांग्रेस परिवार में हुआ था और उनके पिता दुरे राज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे. उनका नाम पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से प्रेरित होकर रखा गया था. लेकिन शादी और परिवारिक माहौल ने उनका रुख धीरे-धीरे BJP की ओर मोड़ दिया. उनके पति सुभाष मुन्‍नार पंचायत के सक्रिय BJP नेता हैं और एक बार उपचुनाव में BJP उम्मीदवार भी रह चुके हैं. अब सोनिया खुद BJP के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. इस नाम की समानता ने कांग्रेस प्रत्याशी मंजुला रमेश के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण बना दिया है. मतदाता अक्सर मतपत्र पर सोनिया गांधी (BJP) देख कर भ्रमित हो जाते हैं. बताते चलें, राजनीतिक विश्लेषक इसे एक “मनोवैज्ञानिक चुनावी फैक्टर” मान रहे हैं, जो वोटिंग पैटर्न पर असर डाल सकता है.

अनोखा नाम बन गया राष्ट्रीय चर्चा

मुन्नार की सोनिया गांधी मूल रूप से नल्लथानी कल्लार की निवासी हैं, और उनका राजनीतिक सफर परिवार और व्यक्तिगत परिवर्तनों की कहानी बयां करता है. अब वे BJP समर्थित उम्मीदवार के रूप में पंचायत चुनाव में खड़ी हैं, और उनका नाम चुनावी चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गया है. दरअसल, केरल स्थानीय चुनाव 2025 दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को. पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, अलप्पुझा और एर्नाकुलम शामिल हैं. दूसरे चरण में त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड़ में मतदान होगा. सोनिया गांधी (BJP) का यह अनोखा नाम मुन्‍नार पंचायत चुनाव को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा है और राजनीतिक उत्सुकता के नए आयाम पेश कर रहा है.

