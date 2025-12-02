FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
विराट कोहली को मानना पड़ा BCCI का फरमान, 5 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलते आएंगे नजर

विराट कोहली को मानना पड़ा BCCI का फरमान, 5 साल बाद इस टूर्नामेंट में खेलते आएंगे नजर

केरल में BJP की टिकट से चुनावी मैदान में उतरीं सोनिया गांधी, पूरे देश में होने लगी नाम की चर्चा

केरल में BJP की टिकट से चुनावी मैदान में उतरीं सोनिया गांधी, पूरे देश में होने लगी नाम की चर्चा

क्या है फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, जो पायलट की जिंदगी को करेगा सुरक्षित, DRDO ने किया सफल परीक्षण

क्या है फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, जो पायलट की जिंदगी को करेगा सुरक्षित, DRDO ने किया सफल परीक्षण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

Homeभारत

भारत

केरल में BJP की टिकट से चुनावी मैदान में उतरीं सोनिया गांधी, पूरे देश में होने लगी नाम की चर्चा

केरल के इडुक्की जिले के मुन्‍नार पंचायत चुनाव में BJP उम्मीदवार सोनिया गांधी का नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बन गया है. नाम की समानता ने मतदाताओं में जिज्ञासा और हलचल पैदा कर दी है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 02, 2025, 11:11 PM IST

केरल में BJP की टिकट से चुनावी मैदान में उतरीं सोनिया गांधी, पूरे देश में होने लगी नाम की चर्चा

BJP की टिकट से चुनावी मैदान में उतरीं सोनिया गांधी

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

केरल के मुन्नार पंचायत चुनाव इस बार केवल वोट और उम्मीदवारों तक सीमित नहीं है. इडुक्की जिले में BJP की उम्मीदवार का नाम सुनते ही हर किसी की नजरें चौंक जाती हैं. यह नाम है सोनिया गांधी. हां , वही नाम जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष से जुड़ा है. इस अनोखे नाम ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देशभर में लोगों का ध्यान खींचा है. शुरुआत में लोग इसे संयोग या गलती समझते हैं, लेकिन यह नाम पूरी तरह असली है और स्थानीय राजनीति में एक नया रोमांच लेकर आया है. 

राजनीतिक सफर भी कम रोचक नहीं

दरअसल, चुनाव लड़ रहीं सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर भी कम रोचक नहीं है. उनका जन्म कांग्रेस परिवार में हुआ था और उनके पिता दुरे राज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे. उनका नाम पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से प्रेरित होकर रखा गया था. लेकिन शादी और परिवारिक माहौल ने उनका रुख धीरे-धीरे BJP की ओर मोड़ दिया. उनके पति सुभाष मुन्‍नार पंचायत के सक्रिय BJP नेता हैं और एक बार उपचुनाव में BJP उम्मीदवार भी रह चुके हैं. अब सोनिया खुद BJP के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं. इस नाम की समानता ने कांग्रेस प्रत्याशी मंजुला रमेश के लिए मुकाबला चुनौतीपूर्ण बना दिया है. मतदाता अक्सर मतपत्र पर सोनिया गांधी (BJP) देख कर भ्रमित हो जाते हैं. बताते चलें, राजनीतिक विश्लेषक इसे एक “मनोवैज्ञानिक चुनावी फैक्टर” मान रहे हैं, जो वोटिंग पैटर्न पर असर डाल सकता है. 

यह भी पढ़ें: UP News: यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्‍याज माफ, बकाये पर 25% छूट पाने के लिए क्‍या करना होगा

अनोखा नाम बन गया राष्ट्रीय चर्चा 

मुन्नार की सोनिया गांधी मूल रूप से नल्लथानी कल्लार की निवासी हैं, और उनका राजनीतिक सफर परिवार और व्यक्तिगत परिवर्तनों की कहानी बयां करता है. अब वे BJP समर्थित उम्मीदवार के रूप में पंचायत चुनाव में खड़ी हैं, और उनका नाम चुनावी चर्चा का प्रमुख केंद्र बन गया है. दरअसल, केरल स्थानीय चुनाव 2025 दो चरणों में 9 और 11 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 13 दिसंबर को. पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, अलप्पुझा और एर्नाकुलम शामिल हैं. दूसरे चरण में त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड़ में मतदान होगा. सोनिया गांधी (BJP) का यह अनोखा नाम मुन्‍नार पंचायत चुनाव को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रहा है और राजनीतिक उत्सुकता के नए आयाम पेश कर रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान
दोस्ती असली है या सिर्फ दिखावा? अब पहचानना हुआ आसान,बस इन 5 इशारों पर दें ध्यान
क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट
क्या पुतिन के साथ चलता है उनका हमशक्ल? जानें रूसी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी से जुड़ा ये रहस्यमयी फेक्ट
Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर
Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता
कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता
6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!
6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!
MORE
Advertisement
धर्म
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
एक महीने से चल रही इस मंदिर में दान की गिनाई लेकिन पैसा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तक 40 करोड़ से ज्यादा मिले
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Rashifal 1 December 2025: मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
MORE
Advertisement