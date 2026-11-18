सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के प्रदर्शन ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है.

महाराष्ट्र की राजनीति में एक तस्वीर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मामला कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विरोध से जुड़ा है. मुंबई में बुधवार (18 नवंबर 2026) को एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता इस किताब के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे.

विरोध जताते हुए किताब के पन्ने फाड़े जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर ही फट गई. इसके बाद शिवसेना नेताओं को विपक्ष के निशाने पर आना पड़ा. मामला बढ़ा तो नेताओं ने सफाई भी दी.

शिवसेना नेता क्यों कर रहे किताब का विरोध

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने सोनिया गांधी की किताब के खिलाफ प्रदर्शन किया था. पार्टी नेताओं का आरोप था कि किताब में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं और इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है.

एक तस्वीर फटने पर खड़ा हुआ नया विवाद

इसी को लेकर नेताओं ने किताब के पन्ने फाड़कर अपना विरोध जताया. प्रदर्शन में शाइना एनसी, संजय निरुपम और आनंद दुबे समेत कई नेता शामिल थे. उन्होंने किताब के प्रकाशक हार्पर कॉलिन्स से पेज नंबर 201 और 443 पर लिखे अंशों को हटाने की मांग भी की. लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान एक तस्वीर ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया.

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena leaders Shaina NC, Sanjay Nirupam, Anand Dubey and others protested against Sonia Gandhi's book Belonging, accusing it of whitewashing history and denigrating Veer Savarkar. During the demonstration, they tore pages from the book and demanded that publisher HarperCollins remove passages on pages 201 and 443 — ANI (@ANI) November 18, 2026

बालासाहेब ठाकरे भी थे फाड़ी गई फोटो में

किताब के पन्नों के साथ एक ऐसी तस्वीर भी फाड़ी गई, जिसमें बालासाहेब ठाकरे नजर आ रहे थे. इस तस्वीर में बालासाहेब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पुतले को चप्पल मारते दिखाई दे रहे हैं. तस्वीर सामने आने के बाद कांग्रेस ने शिंदे गुट को घेरना शुरू कर दिया.

यह जाहिल लोग सोनिया जी की किताब फाड़ने के लिए इतने उत्साहित थे कि बालासाहेब की ही फोटो फाड़ डाली हमारी संस्कृति में किताबों में सरस्वती का वास है जाहिलों की जमात हैं भाजपाई और उनके साथी वैसे फाड़ने के लिए ख़रीदी तो होगी किताब - उसका शुक्रिया 😂🤣 https://t.co/EfYjKGSgni — Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) November 18, 2026

कांग्रेस नेता ने कसा तंज

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी की किताब फाड़ने के जोश में शिवसेना नेताओं ने बालासाहेब ठाकरे की ही तस्वीर फाड़ दी. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति में किताबों को मां सरस्वती से जोड़कर देखा जाता है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए.

शाइना एनसी ने क्या दी सफाई?

विवाद बढ़ने पर शाइना एनसी ने साफ किया कि उनका मकसद बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर को नुकसान पहुंचाना नहीं था. उनके मुताबिक, जिस तस्वीर को फाड़ा गया, उसमें मणिशंकर अय्यर का चेहरा था और विरोध भी उन्हीं के खिलाफ था. शाइना ने एक्स पर पोस्ट कर चुनौती दी कि कोई उन्हें दिखाए कि उन्होंने बालासाहेब की तस्वीर कहां फाड़ी या उनका अपमान कहां किया.

Show me where I have torn or disrespected Hindu hruday samrat Balasaheb Thackeray’s photograph. Deliberately twisting an incident to create a false narrative will not be tolerated. Anyone spreading defamatory claims against me will face legal action. And yes, as I have said, I will tear Manishankar Aiyar’s photograph a thousand times over and this is what Balasaheb taught us . @sheetalmhatre1 @shahsusieben @ANANDDUBEYK @sanjaynirupam @GhadiSanjana @Shivsenaofc @DrSEShinde @mieknathshinde @Shivsena4Maha — Shaina Chudasama Munot (@ShainaNC) November 18, 2026

एकनाथ शिंदे ने किया बचाव

उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ जानबूझकर गलत कहानी फैलाई जा रही है और ऐसा करने वालों पर मानहानि का केस किया जाएगा. महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने भी अपनी नेता का बचाव किया. उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे उनके लिए देवता के समान हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है. प्रदर्शन में सिर्फ उन पन्नों को फाड़ा जा रहा था जिनमें वीर सावरकर का अपमान किया गया है. बालासाहेब का अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता.

Mumbai, Maharashtra: On the controversy surrounding Sonia Gandhi's book and Shiv Sena leader Shaina NC's remarks, Deputy Chief Minister Eknath Shinde says, "Balasaheb Thackeray ji is our deity; he is like a god to us. We are carrying his ideology forward—insulting him is completely impossible. Nobody can do that. Shaina NC has given a clarification regarding this right here: the photo was of Mani Shankar Aiyar, who had insulted Swatantryaveer Savarkar ji, and Balasaheb Thackeray ji had taken to the streets himself to hit him with a slipper. That was the photo, and where the photo was torn, it was Mani Shankar Aiyar's face. I saw that myself too. So, disrespecting or insulting Balasaheb Thackeray ji is completely out of the question—it will never happen. And as for those who are repeatedly insulting Swatantryaveer Savarkar ji, they don't utter even a single word against them. Yesterday was Balasaheb Thackeray ji's death anniversary, his memorial day—did even a single Congress member, whether Rahul Gandhi or other Congressmen, with whom you sat in government and with whom you are in the INDIA alliance, make even one tweet on Balasaheb Thackeray ji's memorial day? And yet you are embracing them, sitting with them. What is this? I strongly condemn them" — IANS (@ians_india) November 18, 2026

क्या है इस तस्वीर का पुराना मामला?

जिस तस्वीर को लेकर विवाद हुआ, उसका संबंध अगस्त 2004 की एक घटना से है. उस समय मणिशंकर अय्यर पर वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था. इसके विरोध में बालासाहेब ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में सावरकर स्मारक के पास 'जोडे मारो' आंदोलन शुरू किया था. इस दौरान उन्होंने खुद चप्पल से मणिशंकर अय्यर के पुतले पर प्रहार किया था. बाद में शिवसेना के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस विरोध में शामिल हुए थे.

पत्रकार परिषदेत उपस्थित असलेल्या चेहऱ्यांकडे पाहिलं, तर त्यांच्याकडे ना वैचारिक बांधिलकी दिसते, ना पक्षनिष्ठा आणि ना जनतेप्रती कोणतीही आत्मीयता! अशा लोकांकडून सोनिया गांधीजींचं पुस्तक समजून घेण्याची किंवा त्यातील विचारांची खोली जाणून घेण्याची अपेक्षा करणंच मुळात चुकीचं आहे. कारण त्या पुस्तकाचा आशय आणि त्यामागील विचार त्यांच्या आकलनाच्या पलीकडचे आहेत. आदरणीय सोनिया गांधीजींच्या ‘Belonging: A Journey of Love’ या पुस्तकाने प्रकाशनानंतर अवघ्या एका आठवड्यात विक्रीचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. हा विक्रम म्हणजे त्यांच्या लेखनाला आणि विचारांना वाचकांनी दिलेली जागतिक पोचपावती आहे. त्याग, संयम, सहनशीलता, धैर्य, देशाप्रती निष्ठा आणि आपल्या विचारांशी अखेरपर्यंत एकनिष्ठ राहण्याची वृत्ती असलेल्या आदरणीय सोनियाजींचं व्यक्तिमत्त्व समजून घेण्यासाठी व्यापक वैचारिक दृष्टिकोन आणि बौद्धिक परिपक्वता असणं आवश्यक आहे. याच पत्रकार परिषदेत शायना एन.सी. यांनी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा फोटो फाडला. हा केवळ एका छायाचित्राचा अपमान नाही, तर महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि बाळासाहेबांवर अपार प्रेम करणाऱ्या लाखो शिवसैनिकांच्या भावनांचा अपमान आहे. पुस्तकं फाडून विचार संपवता येत नाहीत आणि छायाचित्रं फाडून इतिहास पुसता येत नाही. महाराष्ट्र हे कदापि विसरणार नाही आणि माफही करणार नाही! — Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) November 18, 2026

कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

इस पूरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने शिंदे गुट की आलोचना करते हुए संबंधित नेताओं के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करने की मांग की. मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भी कहा कि ये सिर्फ एक तस्वीर का अपमान नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की अस्मिता और बालासाहेब से प्यार करने वाले लाखों शिवसैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है. वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने संबंधित नेताओं के खिलाफ नासिक समेत कई जगह प्रदर्शन करते हुए घटना का विरोध जताया.

#WATCH | Nashik, Maharashtra | Shiv Sena (UBT) leaders holds a protest against Shiv Sena leader Shaina NC, alleging that she tore a photograph of Balasaheb Thackeray during a public protest https://t.co/JU2AGjWJ8W — ANI (@ANI) November 18, 2026

विवाद के बीच शाइना एनसी को एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में मिलने के लिए भी बुलाया. अब देखना होगा कि सोनिया गांधी की किताब से शुरू हुआ ये राजनीतिक टकराव आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेता है. फिलहाल एक किताब के विरोध में फाड़ी गई तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है.

ये भी पढ़ें- डासना जेल से बाहर आए आजम खान, कुछ ऐसा रहा पहला रिएक्शन, इलाहाबाद HC से मिली थी अंतरिम जमानत