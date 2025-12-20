FacebookTwitterYoutubeInstagram
MGNREGA: मनरेगा पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सोनिया गांधी का हमला, बोलीं– गरीबों के हक पर चोट

सोनिया गांधी ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के रोजगार अधिकार की रक्षा के लिए इस फैसले का विरोध करेगी.

राजा राम

Updated : Dec 20, 2025, 06:27 PM IST

MGNREGA: मनरेगा पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सोनिया गांधी का हमला, बोलीं– गरीबों के हक पर चोट

सोनिया गांधी 

कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने संसद से ‘विकसित भारत–जी राम जी विधेयक’ पारित होने के बाद केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर दिया है, जिससे किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचा है. वीडियो संदेश के जरिए सोनिया गांधी ने इसे जनहित के खिलाफ कदम बताया और कहा कि कांग्रेस इस फैसले के विरोध में पूरी तरह प्रतिबद्ध है. 

कोविड महामारी के दौरान गरीबों के लिए सहारा

सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा देश के ग्रामीण परिवारों के लिए सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि रोजगार का कानूनी अधिकार था. उन्होंने याद दिलाया कि 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यह कानून संसद में आम सहमति से पारित हुआ था. इस योजना ने करोड़ों गरीब और वंचित परिवारों को गांव में ही काम दिया और पलायन को रोकने में अहम भूमिका निभाई. उनका कहना था कि मनरेगा के जरिए ग्राम पंचायतों को मजबूती मिली और गांवों में विकास को नई दिशा मिली. सोनिया गांधी ने दावा किया कि कोविड महामारी के दौरान भी यही योजना गरीबों के लिए सहारा बनी थी, जब रोजगार के अन्य साधन बंद हो गए थे. 

मनरेगा को कमजोर करने की लगातार कोशिश

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने की लगातार कोशिश की. उन्होंने कहा कि हालिया फैसलों में बिना चर्चा और विपक्ष को विश्वास में लिए योजना का स्वरूप बदला गया. महात्मा गांधी का नाम हटाना और रोजगार से जुड़े फैसले दिल्ली में बैठकर तय करना, जमीनी हकीकत से दूर है. सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि मनरेगा किसी एक पार्टी की योजना नहीं थी, बल्कि यह देश और जनहित से जुड़ा कानून था. इसे कमजोर करना करोड़ों किसानों, मजदूरों और भूमिहीन गरीबों पर सीधा हमला है.

यह भी पढ़ें: हवाई यात्रा करने वाले ध्यान दें! घने कोहरे के चलते शून्य हुई विजिबिलिटी, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी

अपने संदेश में उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी. उन्होंने कहा कि जैसे 20 साल पहले गरीबों को रोजगार का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी गई थी, वैसे ही आज भी इस “काले कानून” के खिलाफ कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे. 

