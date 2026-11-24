सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव के साथ राहुल भी बिहार के उस दौरे पर गए थे, जहां उन पर पत्थर फेंके गए और विरोध का सामना करना पड़ा.

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सिक्योरिटी जानबूझकर वापस ली गई थी ताकि उनकी हत्या हो जाए. उन्होंने यह बात राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' पर चर्चा के दौरान कही.

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका को खुशी और ताकत बताया. उन्होंने कहा कि यही वो दो लोग हैं, जिन्होंने उनके धैर्य की सबसे ज्यादा परीक्षा ली.

राजीव गांधी की सुरक्षा पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने पति राजीव गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष रहते हुए दौरों को याद किया, जिसमें वो खुली जीप में यात्रा कर रहे थे और उन पर पत्थरबाजी हुई थी.

उन्होंने कहा, 'राजीव गांधी बिहार के दौरे पर गए हुए थे. इस समय वो नेता विपक्ष थे. वो ओपन जीप में थे. उन पर पत्थर फेंके गए. अगर आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है और आप विपक्षी पार्टियों की सरकार वाले राज्य में जाते हैं तो वहां की सरकार सुरक्षा व्यवस्था पर कोई खास ध्यान नहीं देती थीं. वो कहते थे कि आ रहे हैं तो ठीक है. ये उनके लिए नॉर्मल बात थी.'

The proposal didn’t go according to plan and neither did my seventh birthday. The decision in 2004 gave some of us relief but others joy. There was an intention behind withdrawing Papa’s security. And even after 500+ pages there are some things Ma has left out of her book. Priyanka and I sat down with our mother to talk through all of it. Going back to those memories brought back the joy, the laughter and even the pain we felt at the time. Ma's journey of Belonging has been full of enormous love and terrible tragedy, and she has met all of it with dignity and courage. November 24, 2026

सोनिया गांधी ने कहा कि बिहार का दौरा उनकी चिंताओं को बढ़ाने वाली आखिरी घटना थी. उन्होंने कहा कि मैंने सिक्योरिटी का इश्यू राजीव गांधी के सामने भी उठाया था.

राहुल गांधी ने घर आकर कहा- अगर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं हुआ तो...

सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि राहुल पिता के साथ दौरे पर गए थे, जब उन्होंने वो पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन देखा. सीपीपी चेयरपर्सन ने कहा, 'जब राहुल घर आया तो उसने मुझसे कहा- मम्मा अगर हम पापा की सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं करते हैं तो मुझे पता है कि उनके फ्यूनरल के लिए वापस आना पड़ेगा.'

पापा की सिक्योरिटी हटाई, इसीलिए हत्या हुई: राहुल गांधी

वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं, 'मेरा स्टैंड इस पर क्लीयर है. पापा की सिक्योरिटी हटाई गई, इसीलिए उनकी हत्या हुई. पापा की सिक्योरिटी हटाना, कोई एक्सीडेंट नहीं था.ये जानबूझकर किया गया था ताकि उनकी हत्या की जा सके. मैंने पापा को भी इसके बारे में बताया, उनके साथ बहस भी की थी.'

राहुल गांधी ने 2004 के चुनाव नतीजों का जिक्र कर कहा कि नतीजों से हममें से कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ को खुशी मिली. इसके बाद उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुने जाने का भी किस्सा भी बताया.

उन्होंने कहा, 'एक व्यक्ति था, जो पूरी तरह योग्य थे, लेकिन 6-7 लोग ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे.'

राहुल-प्रियंका मेरी ताकत: सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने लिखा, 'मैंने यादों से बिलॉन्गिंग लिखी. राहुल और प्रियंका ने अपनी यादें जोड़ीं और कहानियों को एक नई जिंदगी मिल गई. मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी खुशी और मेरी ताकत हैं. यही वो दो लोग हैं, जो मेरे सब्र की परीक्षा लेते हैं, जैसा कोई और नहीं कर सकता.'

ये भी पढ़ें- स्लीवलेस ड्रेस, खुले बाल और मेल म्यूजिशियन के साथ कॉन्सर्ट.. ईरान में फीमेल सिंगर को मारे गए 74 कोड़े; कोर्ट ने और क्या दी सजा?