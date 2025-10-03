सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं पत्नी गीतांजलि, NSA के तहत हुई है कार्रवाई

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को उनकी पत्नी गीतांजलि ने गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप की मांग की है.

Sonam Wangchuk: लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर अब उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दावा किया कि उनके पति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है और उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए. वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया है और वे फिलहाल राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं.

राष्ट्रपति से भी हस्तक्षेप करने की मांग

गीतांजलि आंगमो ने अपनी याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की है, जिसमें हैबियस कॉर्पस की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि उनके पति को झूठे आरोपों में फंसाया गया है. यहां तक कि उन पर पाकिस्तान से संपर्क रखने का भी आरोप लगाया गया, जो पूरी तरह गलत है. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर भी हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि पिछले चार सालों से लोगों की भलाई के लिए काम करने के चलते वांगचुक को बदनाम किया जा रहा है.

I have sought relief from the SUPREME COURT OF INDIA through a HABEAS CORPUS petition against @Wangchuk66’s detention.

It is one week today. Still I have no information about Sonam Wangchuk’s health, the condition he is in nor the grounds of detention. pic.twitter.com/P4EPzO630A — Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) October 3, 2025

वांगचुक किसी के लिए भी खतरा नहीं

उन्होंने कहा कि उन्हें यह तक पता नहीं है कि उनके पति किस हालात में जेल में हैं. लेह के उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने कहा, “वांगचुक किसी के लिए भी खतरा नहीं बन सकते. उन्होंने अपना जीवन लद्दाख और देश की सेवा में समर्पित किया है और हमेशा भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं.'

यह भी पढ़ें: इंटरनेट बंद, ड्रोन से निगरानी... बरेली में हिंसा के बाद 4 जिलों में हाई अलर्ट, PAC-RPF के जवान तैनात

गिरफ्तारी को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज

गौरतलब है कि 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़की थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी. इसके दो दिन बाद यानी 26 सितंबर को वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया. यह हिंसा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई थी. अब उनकी गिरफ्तारी को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.