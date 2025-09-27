लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल भेजा गया

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जारी अशांति के बीच गिरफ्तार कर जोधपुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया . पीटीआई सूत्रों के अनुसार, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया जा सकता है, हालाँकि अभी तक कोई औपचारिक आरोप घोषित नहीं किए गए हैं .

लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शुक्रवार को राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में हिरासत में ले लिया गया . यह गिरफ्तारी लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के दो दिन बाद हुई, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 90 लोग घायल हो गए . अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख पुलिस प्रमुख एसडी सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने दोपहर 2:30 बजे उन्हें हिरासत में लिया .

लद्दाख में जारी तनाव के बीच, विपक्षी दलों ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की . उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई "स्पष्ट रूप से एक राजनीति से प्रेरित कार्रवाई" को दर्शाती है और इसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में "पूर्ण विफलता" बताया . पुलिस ने शुक्रवार को जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया . दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे .

यद्यपि उनके खिलाफ आरोपों के संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन लद्दाख प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि उनके मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), जो एक कठोर कानून है, लागू किया गया है.

