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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Explained: सरकार का आश्वासन या पत्नी गीतांजली? भूख हड़ताल खत्म करने को कैसे माने Sonam Wangchuk, जानिए अंदर की कहानी

Sonam Wangchuk Ends Fast: सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अनशन तोड़ने के लिए क्यों और कैसे तैयार हुए? जानिए गृह मंत्रालय की रणनीति, पत्नी गीतांजलि की मध्यस्थता और सरकार से मिले लिखित आश्वासनों की पूरी अंदरूनी कहानी.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 24, 2026, 12:06 PM IST

Explained: सरकार का आश्वासन या पत्नी गीतांजली? भूख हड़ताल खत्म करने को कैसे माने Sonam Wangchuk, जानिए अंदर की कहानी

Image Credit: AI

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Sonam Wangchuk Ends Fast: प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार 26 दिनों का लंबा अनशन समाप्त कर दिया है. गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों- स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी. 20 जुलाई को 'संसद चलो' अभियान के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों और सोनम वांगचुक की लगातार गिरती सेहत को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई थी. सरकार ने हालात को संभालने के लिए तेजी से कदम उठाए और आखिरकार वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म हुई.

गृहमंत्री का स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ बैठक

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाने का पूरा मोर्चा खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संभाला था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गृहमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ लगभग चार घंटे तक बैठक की. इस हाई-लेवल मीटिंग में तय किया गया कि भले ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मुख्य मांग पर तत्काल सहमति न बन सके, लेकिन छात्रों के भविष्य, नीट पेपर लीक और परीक्षा सुधार से जुड़े अन्य मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए वांगचुक को लिखित आश्वासन दिया जाए, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रखा जा सके.

भूख हड़ताल तोड़ने के लिए कैसे माने सोनम वांगचुक?

इस पूरे मिशन में सबसे दिलचस्प और निर्णायक मोड़ तब आया जब सरकार ने पारिवारिक स्तर पर संपर्क साधा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गृहमंत्री के निर्देश पर सीधे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो से फोन पर लंबी बातचीत की. मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वांगचुक द्वारा उठाई गई जनहित की चिंताओं को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है. इसके बाद, सरकार के आग्रह पर गीतांजलि ने मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए सोनम वांगचुक को अनशन समाप्त करने के लिए राजी किया. बाद में मंत्रियों ने अस्पताल पहुंचकर सरकार की ओर से आधिकारिक लिखित पत्र वांगचुक को सौंपा.

ये भी पढ़ें-  Sonam Wangchuk Family: पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो के अलावा सोनम वांगचुक के परिवार में और कौन-कौन? जानें क्या करते हैं इनके माता-पिता

किन आश्वासनों पर राजी हुए सोनम वांगचुक?

सोनम वांगचुक के अनुसार, सरकार ने उनकी कई प्रमुख मांगों पर लिखित सहमति जताई है, जो नीचे दी गई है- 

Government Assurance for Neet Paper leak cases after cjp protest

कानूनी कार्रवाई से राहत: 20 जुलाई को संसद मार्च और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों या युवाओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या FIR दर्ज नहीं की जाएगी.

पीड़ित परिवारों को मुआवजा: नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था की विफलता के कारण जान गंवाने वाले 20 से अधिक छात्रों के पीड़ित परिवारों को सरकार उचित मुआवजा प्रदान करेगी.

संसद में व्यापक चर्चा: देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए संसद के आगामी सत्र में विशेष चर्चा और बहस कराई जाएगी.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सरकार ने क्या एक्शन लिया?

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर वांगचुक ने स्पष्ट किया कि सरकार से इस पर तत्काल कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला. अनशन समाप्त करने के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने लद्दाख लौटने की इच्छा जताई है. सूत्रों के मुताबिक, वह लद्दाख जाकर आंदोलनकारी छात्रों से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि वे सरकार के आश्वासनों पर भरोसा रखें तथा किसी भी असामाजिक तत्व के बहकावे में आकर अपने शांतिपूर्ण आंदोलन को कमजोर न होने दें.

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