'विग के लिए मंगेतर को मार दिया, ये तो ज्यादा ही...', सोनम रघुवंशी और सिया गोयल पर तुषार मेहता की SC में अहम टिप्पणी

सॉलिसिटर जनरल तुषार महेता ने राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल केस पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. मेघालय सरकार की तरफ से उन्होंने सोनम रघुवंशी को जमानत दिए जाने के फैसले का विरोध किया और कहा कि उस पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं. इस केस के तथ्य कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर देंगे.

एसजी तुषार मेहता ने केतन अग्रवाल मर्डर केस पर जताई चिंता.

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार.

सुप्रीम कोर्ट बोला- सोनम रघुवंशी अब जेल से बाहर आ गई है, फिर गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने माना- गिरफ्तारी के कागजों में गलत धारा लिखी जाने की वजह से सोनम को मिली जमानत.

पुणे के लोहागढ़ मर्डर केस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिंता जताई और कहा कि आजकल ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं. शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को वह राजा रघुवंशी मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए. मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को सोनम को जमानत दे दी थी, जिसे मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

केतन अग्रवाल की हत्या मामले पर SG ने जताई चिंता

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े तथ्य अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देंगे और ये वास्तव में बहुत पीड़ादायक हैं. इस दौरान उन्होंने लोहागढ़ किले में हुई केतन अग्रवाल की हत्या का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक और महिला ने अपने मंगेतर को इसलिए मार दिया क्योंकि वह विग पहनता था. हालांकि, कोर्ट ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.

केतन अग्रवाल केस में मंगेतर सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी आरोपी हैं. आरोप है कि सिया गोयल केतन को लोहागढ़ ट्रेक पर ले गई और फिर चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दे दिया. पूछताछ में पुणे पुलिस को सिया ने बताया कि केतन विग पहनता था इसलिए वह उसे पसंद नहीं था.

सोनम रघुवंशी की जमानत का सुप्रीम कोर्ट मे ंविरोध

सोनम रघुवंशी की जमानत पर मेघालय सरकार ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के कागजों में टाइपिंग की गडड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सोनम को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी. राज्य सरकार ने कहा कि गिरफ्तारी के कागजात में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा 103 BNS लिखना था, लेकिन गलती से 403 BNS लिखा गया.

सोनम की जमानत के खिलाफ SG की दलीलें

तुषार मेहता ने कहा, 'राजा और सोनम हनीमून पर गए थे. मौत की साजिश पहले ही रच ली गई थी. पत्नी पति को एक पहाड़ी इलाके में ले गई. पत्नी ने अपने प्लान में तीन और लोगों को भी शामिल किया. हादसे के बाद वह गायब हो गई और फिर उसे उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया गया. पति को मारकर उसकी बॉडी को खाई फेंक दिया गया.' कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के कागजात में गलत धारा दर्ज किए जाने के आधार पर सोनम को जमानत मिली है. पहले कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाला था, लेकिन फिर पता चला कि सोनम जेल से बाहर आ चुकी है तो कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया.

सोनम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं लगाई रोक?

जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई, लेकिन यह कहते हुए उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि सोनम रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी है और निचली अदालत की जमानत शर्तों के तहत शिलॉन्ग में रह रही है. फिर से उसकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं दे सकते.

एसजी तुषार मेहता ने फिर भी दलील दी कि सोनम रघुवंशी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसे तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन बेंच ने यह राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट अब 9 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगा और सोनम को भी अपना जवाब दाखिल करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है.

पति राजा रघुवंशी की हत्या मामले में मुख्य आरोपी है सोनम

सोनम रघुवंशी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली है और पिछले साल अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसको गिरफ्तार किया गया था. 12 मई, 2025 को दोनों की शादी हुई थी, जिसके बाद वे हनीमून के लिए मेघालय गए और 23 मई को सोहरा इलाके में दोनों लापता हो गए थे. इसके बाद राजा रघुवंशी का शव दो जून 2025 को एक गहरी खाई में मिला था. पुलिस ने आरोप लगाया है कि सोनम रघुवंशी ने भाड़े के हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी.