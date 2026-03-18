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लेह की भीड़ से दूर: ‘निम्मू’ की खामोशी और सिंधु के किनारे मेरी जादुई शाम

लेह की गलियों में जब पर्यटकों का शोर और cafes की रौनक थोड़ी चुभने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि अब पहाड़ों की असली रूह से मिलने का वक्त आ गया है.

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Dhara Pandey

Updated : Mar 18, 2026, 07:43 PM IST

लेह की भीड़ से दूर: ‘निम्मू’ की खामोशी और सिंधु के किनारे मेरी जादुई शाम

nimmu ladakh

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लेह की गलियों में जब पर्यटकों का शोर और cafes की रौनक थोड़ी चुभने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि अब पहाड़ों की असली रूह से मिलने का वक्त आ गया है. एक सोलो ट्रैवलर के तौर पर मेरी कोशिश होती है कि ऐसी जगहों पर जा सकूं जहां नक्शे के निशान थोड़े धुंधले हों, लेकिन यादें गहरी बन जाएं. इसीलिए मैं लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर, श्रीनगर-लेह हाईवे पर बसे एक छोटे से गाँव निम्मू पहुंची या यूं कहूं कि मेरी किस्मत ने मुझे वहां तक पहुंचाया, क्योंकि कारगिल युद्ध की 25वीं बरसी होने के कारण लेह के सारे होटल और गेस्ट हाउस पर्यटकों और पत्रकारों से भरे हुए थे. मेरा भी अगला पड़ाव द्रास ही होने वाला था, हां तो हम चलते हैं निम्मू.

लेह से निम्मू की ओर जाते हुए जो नजारे दिखते हैं, वो किसी हॉलीवुड मूवी जैसे लगते हैं. एक तरफ भूरे-सुनहरे पहाड़ और दूसरी तरफ एकदम सा नीला आसमान. जैसे ही आप 'मैग्नेटिक हिल' को पार करते हैं, पहाड़ियों का रंग बदलने लगता है. 'मैग्नेटिक हिल'  पर हमेशा कुछ पर्यटक सड़क पर फोटोग्राफी करते दिखाई दे ही जाते हैं.

निम्मू- जहाँ दो रंगों की दुनिया मिलती है

निम्मू की सबसे बड़ी पहचान है 'संगम'. यहां लद्दाख की जीवनरेखा कही जाने वाली सिंधु (Indus) और तिब्बत से आने वाली ज़ांस्कर नदी का मिलन होता है. नीली सी सिन्धु शान्ति से मटमैली और उग्र ज़ांस्कर में मिलती दिखाई देती है. इस मिलन बिंदु को साफ़ तौर पर देख पाना और यह महसूस करना कि कैसे दो विपरीत स्वभाव की नदियां आपस में मिल रही हैं, अपने आप में एक अद्भुत सुख है, निम्मू का ये संगम सिर्फ दो नदियों का नहीं था, वो मेरे अंदर की उथल-पुथल और बाहरी शांति का भी संगम था.

इसी संगम तट पर बैठे हुए मैंने एक विदेशी जोड़े को देखा जो अपनी छोटी सी वैन में पूरी गृहस्थी समेटे,जाने कितने देशों का सफ़र करने के बाद यहां पहुंचा था. बातों में मालूम हुआ कि आज रात वो इसी संगम तट पर रहने वाले हैं, मेरे ये पूछने पर कि “डर नहीं लगता?” उस साठ साल के पुरुष ने हंसते हुए कहा “आय हैव माय आर्मी नाइफ”. मन तो मेरा भी बहुत था उसी तट पर बैठे रह जाने का पर अभी मुझमें उस विदेशी जोड़े जितनी हिम्मत नहीं आ पायी थी. निम्मू गाव की ऊंचाई लगभग 11,000 फीट है. इसलिए हर कदम पर आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई देती है. यह जगह बिलकुल वैसी है जो आपको 'स्लो' कर देती है इसलिए ये ज़रूरी है कि पानी पीते रहें, ऊंचाई पर डिहाइड्रेशन जल्दी होता है. यहां की धूप भी इतनी तेज़ होती है कि आपकी त्वचा जला सकती है, लेकिन शाम होते ही तापमान तेजी से गिरता है इसलिए यह भी ज़रूरी है कि लेयर्स में कपड़े पहनें.

सिंधु किनारे- मेरा अस्थायी घर

इस सफर का सबसे रोमांचक हिस्सा था मेरा ठिकाना. किस्मत की बदौलत मुझे सिंधु नदी के किनारे बने आर्मी गेस्ट रूम में रुकने का मौका मिला. पहाड़ों में फ़ौज के अनुशासन और उनकी मेहमाननवाज़ी का कोई मुकाबला नहीं है. मेरा कमरा साधारण था, लेकिन उसकी खिड़की से बाहर का नज़ारा दुनिया के किसी भी फाइव स्टार होटल में नहीं मिल सकता. शाम के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें उन पहाड़ियों पर पड़ती, तो पूरा निम्मू सोने जैसा चमकने लगता है. उस वक़्त सामने बहती पवित्र सिंधु को निहारते रहने का अनुभव का कोई मूल्य ही नहीं है. एक लड़की के तौर पर, वहां की सुरक्षा और शांति ने मुझे वो 'स्पेस' दिया जिसकी मेरे मन को ज़रुरत थी.
 
मेरे लिए तो यही अनुभव निम्मू का हासिल था पर आम पर्यटकों के लिए देखने को और भी बहुत कुछ है, जैसे मिट्टी के किले जैसा दिखने वाला बास्गो मठ ( Monastery), जो निम्मू से कुछ ही दूरी पर है। यहां की विशाल बुद्ध प्रतिमा और दीवारों की नक्काशी पुराने लद्दाख के वैभव की याद दिलाती है. ये मेरी सलाह है कि आप थोड़ा समय निकालकर पत्थर साहिब गुरुद्वारा ज़रूर जाएं, लेह-निम्मू रोड पर स्थित यह गुरुद्वारा अद्भुत है. एक विशालकाय चट्टान को ईश्वर के तौर पर देखने का अनुभव बस यहीं मिलता है. कभी दोबारा मौक़ा मिला तो मैं पत्थर साहब गुरुद्वारा फिर से जाना चाहूंगी.

तारों को हाथ से छू लेने का भान 

निम्मू में मेरी आखिरी रात बहुत ख़ास थी. सिंधु किनारे उस आर्मी गेस्ट रूम के पास टहलते हुए मैंने आसमान की ओर सिर उठाकर ऊपर देखा, तो मेरी सांसें जैसे थम सी गईं. शहर में हम दो-चार तारों को देखकर खुश हो जाते हैं, पर निम्मू का आसमान, जैसे किसी ने काले मखमली कपड़े पर अनगिनत हीरे बिखेर दिए हों. 'मिल्की वे'  इतनी साफ़ कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था.

वहां इतने तारे थे और वो भी इतने नज़दीक महसूस होते थे कि मुझे लगा मैं शायद हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकती हूं. उस पल मुझे एहसास हुआ कि हम शहरों की रोशनी में रोशन ज़िन्दगी नहीं जी रहे, असल में इन सुखों से वंचित अंधेरे में रह रहे हैं!

ठंडी हवा का एक झोंका जब चेहरे से टकराया, तो रोंगटे खड़े हो गए. पर वो ठंड चुभने वाली नहीं थी, वो ज़िंदा होने का अहसास दिला रही थी. उस पल लगा कि हम इंसान कितनी छोटी-छोटी चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि कायनात ने हमारे लिए इतना बड़ा थिएटर मुफ्त में सजा रखा है. लेह की चकाचौंध से दूर निम्मू की इस रात में कुछ अलग ही कशिश थी. जब ऑफिसर्स मेस की लाइटें हल्की हुईं और जवानों की चहल-पहल कम हो गयी, तो मैंने अपनी जैकेट की ज़िप ऊपर तक चढ़ाई, ऊनी टोपी कान तक खींचा और दबे पांव बाहर निकल आई. वो सन्नाटा डरा नहीं रहा था, बल्कि मुझे ख़ुद से मिलने का मौक़ा दे रहा था, उस सन्नाटे में मुझे ध्यान आया कि आज दिन भर मैंने गिनती के शब्द बोले हैं! आह! ये भी ग़ज़ब था और कभी कभार ज़रूरी भी.

सिंधु सहेली

जैसे ही मैं मेस के पास की सीढियां उतर के सिन्धु के थोड़ा और करीब पहुंची, मुझे समझ आया कि 'खामोशी की आवाज़' क्या होती है! दिन में जो सिंधु एक नीली लकीर जैसी दिखती है, रात के अंधेरे में वो एक रहस्यमयी संगीतकार बन जाती है. वहां एक बोर्ड भी लगा हुआ था, जिस पर वह दिन अंकित था, जब प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यहां अकार सिन्धु दर्शन किये थे. पत्थरों से टकराते पानी की आवाज़ इतनी धीमी और सुरीली थी कि किसी को भी वहीं रूककर निहारते रहने पर मजबूर कर दें. मैंने भी एक सीढ़ी पर अपनी जगह बनाई और बस बैठ गई. कोई फोन नहीं, कोई हेडफोन नहीं, बस मैं और वो बहता हुआ पानी.

अजीब है न! हम शहरों में शांति ढूंढने के लिए क्या-कुछ नहीं करते, और यहां ये नदी हज़ारों सालों से बिना किसी शिकायत के बस बहे जा रही है. सोलो ट्रैवलिंग का यही हिस्सा मुझे सबसे अधिक लुभाता है, जब आपको किसी को जवाब नहीं देना होता कि आप रात को यहां क्यों बैठी हैं, आप बस पूरी तरह से अपने साथ वक़्त बिता सकते हैं.

आर्मी गेस्ट रूम का वो कोना

वापस अपने कमरे की ओर लौटते हुए मैंने देखा कि दूर एक छोटी सी लाइट जल रही थी और संतरी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था. उसके होने से जो सुरक्षा का अहसास मिलता है, वो एक सोलो ट्रैवलर लड़की के लिए बहुत मायने रखता है. कमरे में आकर जब मैंने रजाई ओढ़ी, तब भी खिड़की के कांच के उस पार से सिंधु की वो धीमी आवाज़ आ रही थी. अगली सुबह आगे की यात्रा के लिए निकलना था और मुझे ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि कल सुबह भी हमाम नहीं चला तो ठंडे पानी से कैसे नहाया जाएगा! आज की रात ने जितना सुकून दिया था मुझे, वो हर मुश्किल को छोटा बना रहा था. निम्मू की उस रात ने मुझे सिखाया कि अकेले होना और तन्हा होना, दो बहुत अलग बातें हैं. बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, "अकेले डर नहीं लगता?" सच तो यह है कि निम्मू जैसी जगहों पर मुझे शहर से ज़्यादा सुरक्षित महसूस हुआ.

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