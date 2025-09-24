'भारत में काम करने के लिए मानने होंगे देश के कानून', हाईकोर्ट से X को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका की खारिज

Leh Protest: लेह में हिंसक Gen Z Protest के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, युवाओं से की शांति की अपील
कर्नाटक हाईकोर्ट ने X (पूर्व में ट्विटर) द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया ऐप को काम करने के लिए देश के नियमों का पालन करना होगा.
कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा X (पूर्व में ट्विटर) बड़ा झटका लगा है. दरअसल कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को X (पूर्व में ट्विटर) द्वारा केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इतना ही नहीं कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में काम करना है तो देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य हैं. यानी कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आगे भारत में काम करना चाहता है उसे पूरी तरीके से भारतीय सोशल मीडिया नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यापार करना होगा.
कंपनियों को बिना नियंत्रण काम करने की आजादी नहीं
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का नियमन आज के समय की आवश्यकता है और कंपनियों को बिना नियंत्रण के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है, इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता.
कोर्ट ने हवाला देते हुए कि एक्स पूर्व में ट्वीटर अमेरिका कानूनों का पालन करता है लेकिन भारत में टेकडाउन आदेशों को मानने से इनकार कर रहा हैं.
भारत में काम करने के लिए मानने पड़ेंगे नियम
कोर्ट ने कहा की जो भी प्लेटफॉर्म भारत में काम करना चाहता है उसे भारत के कानूनों से परिचित होना चाहिए. कोर्ट के निर्णय में कहा गया कि सोशल मीडिया की अनियंत्रित स्वतंत्रता अराजकता और कानून-व्यवस्था के उल्लंघन का कारण बन सकती है, इसलिए इसे नियंत्रित करना जरूरी है. अदालत ने अमेरिकी न्यायशास्त्र को भारत में लागू करने की बात को भी खारिज किया और कहा कि भारत में नियम और कानून अलग हैं.
X (पूर्व में ट्विटर) ने लगाई थी याचिका
दरअसल केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने इन आदेशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. ट्विटर का तर्क था कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. फिर कोर्ट ने अनुच्छेद 19 जिक्र करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी केवल भारतीयों के लिए है. किसी विदेशी कंपनी या गैर-नागरिकों के लिए नहीं हैं.
