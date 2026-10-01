'गुजरात को अपने बहादुर बेटे पर गर्व', 180 जिंदगियां बचाने वाले 'हीरो' स्मित मच्छार को मिलेगा लाखों का इनाम

What Is Gujarat Garima Award? विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड के साथ-साथ देश के इस 'हीरो' को गुजरात सरकार 25 लाख रुपये का कैश इनाम देने की भी घोषणा की है.

What Is Gujarat Garima Award? आसमान में 34 हजार फीट की ऊंचाई पर 180 जिंदगियों को बचाने वाले फ्लाईदुबई के भारतीय पायलट स्मित मच्छार (Smit Machchhar) को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार (अक्तूबर, 01, 2026) को इसका ऐलान किया. भूपेंद्र पटेल ने कहा कि हमले में घायल होने के बावजूद स्मित मच्छार ने हिम्मत दिखाई और फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों की जान बचाने में मदद की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, भूपेंद्र पटेल ने कहा कि दुनिया कैप्टन की हिम्मत को सलाम कर रही है और उनके कामों को 'बहुत प्रेरणा देने वाला और तारीफ के काबिल' बताया.

क्या होता है विशिष्ट गुजरात गरिमा अवॉर्ड?

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजराती मूल के मच्छार ने अपनी बहादुरी से गुजरात और देश का नाम रोशन किया है. पटेल ने कहा, 'उनकी बहुत बहादुरी और इंसानियत के काम का सम्मान करने के लिए, गुजरात सरकार कैप्टन स्मित मच्छार को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा अवॉर्ड' से सम्मानित करेगी.' उन्होंने कहा कि पूरा राज्य मच्छार के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है. मालूम हो कि 'विशिष्ट गुजरात गरिमा अवॉर्ड' गुजरात सरकार की तरफ से असाधारण वीरता, साहस और मानवता के कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक विशेष अवार्ड है.

ઈઝરાયલ જઈ રહેલ ફ્લાઈટના પાયલટ કેપ્ટન સ્મિત મચ્છરના સાહસને આજે આખી દુનિયા સલામ કરી રહી છે. હુમલાના કારણે લોહીલુહાણ હોવા છતા તેમણે અદમ્ય સાહસ દાખવીને 174 મુસાફરોના જીવ બચાવ્યા, એ વાત અત્યંત પ્રેરણાદાયી અને સરાહનીય છે.



મૂળ ગુજરાતના આ વીર સપૂતે પોતાના શૌર્યથી સમગ્ર વિશ્વમાં ગુજરાત… — Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 1, 2026

25 लाख रुपये कैश का भी ऐलान

डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी ने भी 'X' पर एक पोस्ट में अवॉर्ड की घोषणा की. उन्होंने कहा कि हमले में 'गंभीर रूप से घायल' होने के बावजूद, मच्छार ने बहुत हिम्मत दिखाई और सभी लोगों की जान बचाई. संघवी ने कहा, 'गुजरात कैप्टन स्मित मच्छार को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा अवॉर्ड' से सम्मानित करता है. गुजरात को अपने 'बहादुर बेटे' पर गर्व है. उधर, चीफ मिनिस्टर ऑफिस (CMO) के सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी 'IANS' ने बताया कि राज्य सरकार ने मच्छार को 25 लाख रुपये का कैश इनाम देने की भी घोषणा की है.

PM मोदी ने मच्छार को बताया 'हीरो'

PM मोदी ने भी मच्छार के परिवार से बात की और घायल पायलट को एक 'हीरो' बताया. मच्छार के पास 13 साल से ज्यादा का कमर्शियल एविएशन का अनुभव है और लगभग 9,750 घंटे की फ्लाइंग है. स्पाइसजेट में 11 साल से ज़्यादा समय बिताने के बाद वह जून 2022 में कैप्टन के तौर पर फ्लाईदुबई में शामिल हुए. घटना के बाद मच्छार को बेहदर इलाज के लिए सऊदी अरब से दुबई ले जाया गया है.

मच्छार ने बचाईं 180 जिंदगियां

एयरक्राफ्ट में 27 बच्चों समेत 174 पैसेंजर और क्रू सदस्य सवार थे, जब को-पायलट ने कॉकपिट के अंदर मच्छार पर हमला किया. इसके बाद एयरक्राफ्ट तेजी से नीचे गिरा और फिर उसे सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित लैंड करवाया गया. घायल होने के बावजूद, मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिससे पैसेंजर और क्रू मेंबर अंदर आ सके और हमलावर को काबू करने में मदद मिली. इसके बाद 2 पैसेंजर ने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने में मदद की और फिर उसे तबुक में सुरक्षित लैंड कराया गया.

Flydubai Captain Smit Machchhar, who was stabbed by his co-pilot during the mid-air cockpit attack, is being airlifted to Abu Dhabi for further treatment pic.twitter.com/3gLaqKfVwe — ANI (@ANI) October 1, 2026

एयरलिफ्ट कर दुबई लाये गये कैप्टन मच्छार

भारतीय पायलट स्मित मच्छार अब खतरे से बाहर हैं और उन्हें इलाज के लिए दुबई एयरलिफ्ट किया गया है. वहां उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की. उधर, UAE में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल दुबई में कैप्टन स्मित मच्छार के परिवार से मिले.