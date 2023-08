G20 सम्मेलन से पहले खालिस्तानी खतरा, 5 मेट्रो स्टेशनों पर लिखा, 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान'

डीएनए हिंदी: खालिस्तान समर्थकों की हरकतें विदेश से लेकर भारत तक जारी हैं. एक तरफ भारत जी-20 सम्मेलन के लिए तैयार हो रहा है. दूसरी ओर खालिस्तानी ताकतों की गतिविधियां भी जारी हैं. अब राजधानी दिल्ली के पांच मेट्रो स्टेशनों पर आपत्तिजनक नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है. सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मेट्रो स्टेशनों की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए हैं. अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. यह मामला हैरान करने वाला और चिंताजनक इसलिए है कि कुछ ही दिनों में दिल्ली में ही जी-20 का सम्मेलन होना है और तमाम देशों के प्रतिनिधि भी यहां आने वाले हैं.

दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि पांच से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए हैं. इन नारों में 'दिल्ली बनेगा खालिस्तान', 'खालिस्तान रेफरेंडम जिंदाबाद' और पीएम मोदी को 'नरसंहार कराने वाला' बताने जैसी बातें लिखी गई हैं. अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है कि इन नारों को किसने और कब लिख दिया. बता दें कि पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

In more than 5 metro stations somebody has written 'Delhi Banega Khalistan and Khalistan Zindabad'. Delhi Police is taking legal action against this: Delhi Police pic.twitter.com/T6U5myjZyv