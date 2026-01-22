FacebookTwitterYoutubeInstagram
छत्तीसगढ़ के बलौदा में भयानक धमाका, पावर प्लांट से विस्फोट से 6 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के भाटापारा थाना क्षेत्र में स्थित बकुलाही इलाके में गुरुवार सुबह रियल इस्पात एंड पावर प्लांट में हुए विस्फोट कम से कम छह लोगों की मौत हो गई.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 22, 2026, 01:35 PM IST

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के भाटापारा थाना क्षेत्र से बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. यहां पर स्थित बकुलाही इलाके में गुरुवार सुबह रियल इस्पात एंड पावर प्लांट में हुए विस्फोट कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, इन लोगों के मरने की पुष्टि स्थानीय प्रशासन और संबंधित डॉक्टरों ने की है. इतना ही नहीं इस हादसे में डॉक्टरों का कहना है कि 4 लोग भंभीर रूप से घायल हुए हैं.    

बचाव कार्य में जुटी टीमें

इस हादसे में रियल इस्पात एंड पावर प्लांट के डीजीएम संदीप पाटिल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए नियमानुसार मुआवजे की घोषणा की है. उन्होंने ये भी साफ किया है कि मलबे में कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका हैं. पुलिस, प्रशासन और आपदा राहत टीमें (एसडीआरएफ ) लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. उम्मीद है कि जल्द से जल्द मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ सरकार मुआवजे का किया ऐलान

कंपनी के प्रोजेक्ट हेड और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हताहतों के प्रति शोक व्यक्त किया है. घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं. मृतकों की पहचान की जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने और पूरी तरह से जांच कराने के निर्देश दिए हैं.

  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

