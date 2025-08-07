Siwan Acid Attack Case: रंगदारी नहीं दी तो शहाबुद्दीन के लोगों ने ऐसे लिया बदला, खत्म कर दिया था परिवार

एक वो दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का जलवा था. सत्ता से संरक्षण प्राप्त बाहुबलियों के लिए इस दौर को स्वर्णकाल माना जाता है. इस दौर के बाहुबलियों में सबसे बड़ा चेहरा था मोहम्मद शहाबुद्दीन का. वही शहाबुद्दीन जिसके आपराधिक करियर की शुरुआत एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने से हुई थी.

बिहार में चुनाव हों और बाहुबलियों की चर्चा नहीं हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में बिहार में बाहुबलियों का प्रभाव कम हुआ है, चुनाव के नजदीक आने और सूबे में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हालत के बीच एक बार फिर 1990 और 2000 के दशक के शुरुआती सालों की यादें ताजा हो रही हैं. ये वो दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का जलवा था. सत्ता से संरक्षण प्राप्त बाहुबलियों के लिए इस दौर को स्वर्णकाल माना जाता है. इस दौर के बाहुबलियों में सबसे बड़ा चेहरा था मोहम्मद शहाबुद्दीन का. वही शहाबुद्दीन जिसके आपराधिक करियर की शुरुआत एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने से हुई थी. वही शहाबुद्दीन जो आगे चलकर सीवान से सांसद बना. वही शहाबुद्दीन जिसके आतंक का ऐसा आलम था कि थानों में उसके खिलाफ शिकायत नहीं लिखी जाती थी. विरोध करने वालों को दिन-दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता था. सीवान में शहाबुद्दीन के आतंक का साम्राज्य स्थापित करने की शुरुआत तीन भाईयों की हत्या से हुई थी. इनमें से दो को तो तेजाब में नहलाकर जान ली गई थी. हालांकि, यही मामला आगे चलकर शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी का कारण भी बना.

रंगदारी मांगनेसे हुई शुरुआत

चंदा बाबू उर्फ चंदेश्वर प्रसाद सीवान के जाने-माने व्यवसायी थे. उनकी दो दुकानें थीं जिन पर उनके बेटे बैठते थे. उनके तीन बेटे थे- गिरीश, सतीश और राजीव. 2004 का साल था. सामान्य दिनों की तरह उस दिन भी सतीश किराने की दुकान पर बैठा था. तभी कुछ युवक आए और उससे दो लाख रुपये रंगदारी की मांग करने लगे. सतीश ने इंकार किया तो वे धमकी देने लगे. वे सभी शहाबुद्दीन के लोग थे. आखिरकार सतीश 30-40 हजार रुपये देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बदमाश नहीं माने. उनके पास हथियार थे. उन्होंने सतीश की पिटाई कर दी और गल्ले में रखे सारे पैसे निकाल लिए. इसी बीच राजीव भी वहां पहुंच गया. पिटने के बाद सतीश घर से बाथरूम धोने वाला तेजाब लेकर आ गया और बदमाशों पर फेंक दिया. इसके छींटे राजीव पर भी पड़े. इसके बाद वहां भगदड़ ममच गई. बदमाश वहां से भाग गए, लेकिन अपने साथ सतीश को भी गाड़ी में बिठाकर ले गए. जाने से पहले उन्होंने दुकान में आग भी लगा दी, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था.

तेजाब से नहलाकर हत्या

हथियारबंद बदमाश इसके बाद चंदा बाबू की दूसरी दुकान पर पहुंचे जहां गिरीश बैठा था. ये दुकान लूटने के बाद उन्होंने गिरीश और राजीव को भी अगवा कर लिया. तीनों भाईयों को एक ही जगह पर ले जाया गया. वहां राजीव के सामने सतीश और गिरीश को तेजाब से नहलाया गया. उनकी मौत होने के बाद दोनों की लाश के टुकड़े-टुकड़े कर बोरे में भर दिया गया. ये वारदात पूरे सीवान में आग की तरह फैल गई. इस समय तक शहाबुद्दीन सांसद बन चुका था. लोग उसे साहब नामम से पुकारते थे. पूरे सीवान में उसकी ही सरकार चलती थी. उसकी अपनी अदालत बैठती थी, जिसमें मामलों पर फैसला होता था. किसी की हिम्ममत नहीं थी कि साहब के खिलाफ एक शब्द बोल दे.

तबाह हो गया चंदा बाबू का परिवार

इधर, जिस दिन ये घटना हुई, चंदा बाबू पटना में थे. उन्हें किसी ने फोन कर सलाह दी कि सीवान न आएं. उधर, राजीव दो दिन तक बदमाशों के कब्जे में रहा. फिर किसी तरह भागकर यूपी के पंडरौना पहुंच गया. दोनों भाईयों की हत्या का वह इकलौता चश्ममदीद गवाह था. चंदा बाबू किसी तरह सीवान आए और एसपी से मिलने पहुंचे लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी. वे थाने में शिकायत लिखाने पहुंचे तो दारोगा ने कहा कि वे सीवान छोड़कर चले जाएं. पुलिस-प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक, चंदा बाबू की गुहार किसी ने नहीं सुनी. इस दौरान उनकी दोनों बेटियां, पत्नी और भाई भी घर छोड़कर चले गए. बदहवास चंदा बाबू की हालत पागलों जैसी हो गई. उनका भरा-पूरा परिवार पूरी तरह बिखर चुका था. जान के डर से वे सीवान में नहीं रह सकते थे. पुलिस सुरक्षा की उनकी मांग पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया. 2004 में ही शहाबुद्दीन के खिलाफ मामला दर्ज हो गया था, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.

नीतीश राज में कसा शिकंजा

चंदा बाबू पटना में ही रहने लगे. इसी बीच उनका बेटा राजीव लौट आया. चंदा बाबू हिम्मत करके सीवान लौटे. डीआईजी से मुलाकात के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा भी मिल गई. फिर पत्नी और बेटियां भी लौट आईं. इस दौरान चंदा बाबू ने कभी भी अपने प्रयास नहीं छोड़े. वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी तक से मिल आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. कोर्ट में मामला चल रहा था. राजीव ने शहाबुद्दीन के खिलाफ गवाही भी दी, लेकिन पुलिस के कथित असहयोग के कारण मामला आगे नहीं बढ़ रहा था. 2005 में बिहार में सत्ता बदली और नीतीश कुमार सीएम बने. इसके बाद शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने लगा. 2005 में ही उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया. हालांकि, सीवान में उसके आतंक में तब भी खास कमी नहीं आई थी.

2021 में हुई मौत

2014 के मई महीने में राजीव की शादी हुई, लेकिन इसके 18वें दिन ही उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. शहाबुद्दीन के मामले में समस्या ये थी कि उसके खिलाफ गवाह ही नहीं मिलते थे. शहाबुद्दीन के खिलाफ हत्या और अपहरण के 39 मामले थे. इनमें से 38 में उसे जमानत मिल चुकी थी. 39वां केस राजीव की हत्या का था. राजीव की हत्या के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई लेकिन उसकी रिहाई से बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया. राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. शीर्ष अदालत ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी. साथ ही, दो भाईयों की हत्या के मामले में भी उसकी सजा बरकरार रखी. 2021 में कोरोना के कारण तिहाड़ जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई. इसके साथ ही उसके आतंक का काला अध्याय भी खत्म हो गया, लेकिन जब भी बाहुबलियों की चर्चा होती है, शहाबुद्दीन और तेजाब कांड बरबस जुबां पर आ ही जाता है.