वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सोमवार को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं 'हाइब्रिड' मोड में संचालित की जाएं. दिल्ली के प्रदूषण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को खोलने या न खोलने का जिम्माद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) पर छोड़ा था. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को लेकर नए निर्देश दिए हैं. निर्देश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में सभी स्कूल अब प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएंगे.

CAQM ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के दिनों में अभिभावक अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं और नहीं भेजना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास जॉइन करी सकते हैं. ये फैसला सीएक्यूएम ने राज्य सरकारों और अभिभावकों पर छोड़ा है.

