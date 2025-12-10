बिहार के इस जिले में HIV विस्फोट, 7,948 लोग संक्रमित, 400 से ज्यादा बच्चे; स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप!

एड्स (AIDS) से बचाव के लिए सरकार काफी पहले से जागरूकता अभियान चला रही है. इसके बावजूद बिहार के एक जिले में इतनी बड़ी तादाद में HIV के मरीज मिलना काफी हैरान करने वाला है.

बिहार के सीतामढ़ी में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV) के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जिले में HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,948 पहुंच गई है. जिनमें लगभग 428 बच्चे भी शामिल हैं. यह बच्चे माता-पिता से संक्रमित हुए हैं. बताया जा रहा है कि पॉजिटिव बच्चों में 252 लड़के और 135 लड़कियां शामिल हैं.

इस मामले में सीतामढ़ी के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने प्रतिक्रिया दी हैं. उन्होंने कहा कि 6,707 मरीजों का इलाज चल रहा है. इनमें 3544 पुरुष, 2733 महिलाएं और 2 टीएनजर हैं. जबकि 15 साल से कम उम्र के 428 बच्चे शामिल हैं.

सीतामढ़ी के इस ब्लॉक में मिले सबसे ज्यादा केस

अधिकारी ने बताया कि सीतामढ़ी के सभी 17 प्रखंडों में एचआईवी के मामले पाए गए हैं. सबसे ज्यादा 1107 केस डुमरा ब्लॉक में मिले हैं. इसके अलावा रुन्नीसैदपुर में 708, परिहार में 700, सोनबरसा में 514 और रीगा में 502 लोग संक्रमित पाए गए हैं.

जिले में इतने सारे केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ-पांव फूल गए हैं. उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही सभी लोगों से अपील की है कि वह बेझिझक संक्रमण की जांच कराएं और समय पर इलाज सुनिश्चित करें. समय पर जांच, नियमित दवा और काउंसलिंग ही स्वस्थ जीवन का आधार है.

5000 मरीजों को दी जा रही दवा

ART सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, हर महीने 5,000 मरीजों को दवा दी जा रही है, जबकि बाकी मरीज बिहार से बाहर अपना इलाज करवा रहे हैं. डॉक्टर हसीन अख्तर ने कहा कि पॉजिटिव मरीज, किसी निगेटिव से शादी न करें.

बता दें कि एड्स (AIDS) से बचाव के लिए सरकार काफी पहले से जागरूकता अभियान चला रही है. इसके बावजूद बिहार के एक जिले में इतनी बड़ी तादाद में HIV के मरीज मिलना काफी हैरान करने वाला है. WHO ने एचाआईवी को लेकर चेतावनी जारी की है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ड्रग्स इंजेक्ट लेने वाले लोगों में HIVसंक्रमण का खतरा ज्यादा होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से