ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे के नारे लगाए

Homeभारत

भारत

'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला

राहुल गांधी ने कहा कि SIR एक सोची-समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है. BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को “कॉलैटरल डैमेज” मान कर अनदेखा कर दिया है.

रईश खान

Updated : Nov 23, 2025, 10:44 PM IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की है. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा-तफरी मचा रखी. अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे. एसआईआर की वजह से पिछले करीब 3 हफ्तों में 16 बूथ स्तर अधिकारियों (BLO) की जान चली गई.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि SIR के नाम पर देशभर में अफरा-तफरी मचा रखी है. यह कोई सुधार नहीं, बल्कि थोपा गया जुल्म है. पिछले तीन हफ्तों में 16 से ज्यादा बूथ स्तर अधिकारियों यानी BLO की मौत हो चुकी है.

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'ECI ने ऐसा सिस्टम बनाया है, जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ें. मकसद साफ है. सही मतदाता थककर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक-टोक जारी रहे.

उन्होंने कहा, 'भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है. अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन-रीडेबल होती और ECI 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने के बजाय उचित समय ले कर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता.

'SIR एक सोची-समझी चाल'

राहुल ने आगे लिखा, 'SIR एक सोची-समझी चाल है, जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है. BLOs की अनावश्यक दबाव से मौतों को “कॉलैटरल डैमेज” मान कर अनदेखा कर दिया है. यह नाकामी नहीं, षड़यंत्र है. सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है.

