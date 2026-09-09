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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सिंगापुर PM की सैलरी में 64% की बढ़ोतरी... लॉरेंस वोंग को 27 करोड़ सालाना का वेतन क्यों? ट्रंप, पुतिन-जिनपिंग के बारे में भी जानें

सिंगापुर के पीएम विश्व में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले राष्ट्रध्यक्ष बन गए हैं. उनकी सैलरी में करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वेतन के मामले में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी पोछ छोड़ दिया है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 09, 2026, 10:41 AM IST

सिंगापुर PM की सैलरी में 64% की बढ़ोतरी... लॉरेंस वोंग को 27 करोड़ सालाना का वेतन क्यों? ट्रंप, पुतिन-जिनपिंग के बारे में भी जानें

संसद में बोलते हुए पीएम लॉरेंस वोंग (इमेज क्रेडिट - X)

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  • सिंगापुर ने अपने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सैलरी में 64% की बढ़ोतरी की है
  • इसी के साथ लॉरेंस वोंग सबसे अधिक सैलरी पाने वाले पीएम बन गए हैं
  • लॉरेंस वोंग को अब करीब सालाना 27 करोड़ रुपये सैलरी मिलेगी 
  • आइए जानते हैं कि ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की सैलरी कितनी है?

 
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग दुनिया में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले पीएम बन गए हैं. उन्होंने सैलरी के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया है. उनकी सैलरी में करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. अब उन्हें सालाना करीब 3.6 मिलियन (27 करोड़ रुपये) वेतन के तौन पर मिलेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंगापुर पीएम को अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना में इतनी अधिक सैलरी क्यों मिलती है.  
 
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पीएम वोंग ने कल संसद को बताया कि देश अपने राजनीतिक नेताओं की सैलरी बढ़ाएगा. पहले से ही दुनिया में सबसे सैलरी पाने वाले इस देशों के नेताओं के वेतन में 60% से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी. वोंग को बढ़ी हुई सैलरी 15 अक्टूबर से मिलेगी. इसी के साथ सिंगापुर के प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं.

अब कितनी हुई सिंगापुर PM वोंग की सैलरी?

पीएम वोंग न कहा कि इस बढ़ोतरी के बाद उनकी सालाना सैलरी का बेंचमार्क 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर (16.5 करोड़ रुपये) से बढ़कर 3.6 मिलियन (27 करोड़ रुपये) हो जाएगा. वहीं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का बेंचमार्क 1.87 मिलियन सिंगापुर डॉलर (14.02 करोड़ रुपये) से बढ़कर 3.06 मिलियन सिंगापुर डॉलर (22.94 करोड़ रुपये) हो जाएगा.

कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सीनियरिटी और पोर्टफोलियो के महत्व के आधार पर 1.80 मिलियन सिंगापुर डॉलर (13.5 करोड़ रुपये) से 2.88 मिलियन सिंगापुर डॉलर (21.59 करोड़ रुपये) के बीच सैलरी मिलेगी.

सिंगापुर PM की इतनी अधिक सैलरी क्यों?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिंगापुर के पीएम और सरकार में मंत्रियों की सैलरी दुनिया के अन्य नेताओं और मंत्रियों से बहुत अधिक है. इसके पीछे सिंगापुर सरकार का तर्क है कि देश के शीर्ष नेताओं को उच्च वेतन मिलने से निजी क्षेत्र के योग्य और काबिल लोग राजनीति व सार्वजनिक सेवा में आने के लिए आकर्षित होते हैं.

देश में भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार शासन व्यवस्था बनी रहेगी. सिंगापुर ने अपने राजनीतिक नेताओं की भारी-भरकम सैलरी को सही ठहराया है. तर्क है कि इससे अच्छे टैलेंट को आकर्षित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.

Singapore PM Lawrence Wong salary

... तो बढ़ी हुई सैलरी दान करेंगे PM वोंग

वोंग ने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान सैलरी में हुई इस बढ़ोतरी की पूरी रकम अच्छे कामों के लिए दान करेंगे. सैलरी बढ़ने से पहले भी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री की सैलरी अमेरिका और G7 देशों समेत कई अन्य नेताओं की सैलरी से कहीं ज्यादा थी. वोंग की पीपल्स एक्शन पार्टी लंबे समय से सिंगापुर की सत्ता में है और संसद व 21 सदस्यों वाली कैबिनेट में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है. 

विश्व का सबसे कम भ्रष्ट्राचार वाला देश 

सिंगापुर की गितनी विश्व के सबसे कम भ्रष्ट्राचार वाले देशों में होती है. इस देश में करीब 15 साल पहले मंत्रियों की सैलरी में बदलाव किया था.वोंग ने बताया कि सैलरी बढ़ाने की सिफारिश एक स्वतंत्र कमेटी ने की थी और मौजूदा अधिकारियों को तुरंत नए वेतनमान (पे-स्केल) पर नहीं लाया जाएगा. 

Singapore PM Lawrence Wong salary

कमेटी ने की थी सिफारिश 

पीएम और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोती दिसंबर 2025 में बनाई गई एक स्वतंत्र कमेटी की समीक्षा के बाद की गई है. सरकार का कहना है कि नेताओं की सैलरी इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि काबिल लोग राजनीति में आने से पीछे न हटें. 

कितनी है ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की सैलरी?

अमेरिकी राष्ट्रपति की सालाना सैलरी 4,00,000 डाॅलर (लगभग 3.32 करोड़) है. वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सैलरी लगभग 1,40,000 डाॅलर (करीब 1.16 करोड़) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सालाना वेतन करीब 22,000 डाॅलर यानी की करीब 20 लाख रुपये है. वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी की सालाना सैलरी करीब 19.92 लाख रुपये है. 

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