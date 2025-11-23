'बॉर्डर तो बदल सकते हैं...', रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर दिया बड़ा बयान

राजनाथ सिंह ने सिंधी सम्मेलन में कहा कि सिंध सांस्कृतिक रूप से हमेशा भारत का हिस्सा रहा है। उन्होंने सीमाओं के बदलने की संभावना पर भी बात की, जिससे उनके बयान ने नई राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया।

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक सिंधी सम्मेलन में ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए सिंध प्रांत का ज़िक्र करते हुए कहा कि भले ही आज सिंध भारत की सीमा में शामिल नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और सभ्यता के स्तर पर सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहा है. उनके इस बयान ने भारत-पाक सीमा और भविष्य में होने वाले बदलावों पर नई चर्चा शुरू कर दी है.

समय के साथ बहुत कुछ बदल सकता है

राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाएं कभी स्थिर नहीं रहतीं और समय के साथ बहुत कुछ बदल सकता है. उन्होंने साफ कहा कि यह कोई नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होगा और किस तरह सीमाएं बदल सकती हैं. इसी संदर्भ में उन्होंने सिंध के दोबारा भारत से जुड़ने की संभावना को भी पूरी तरह नकारा नहीं. उनके अनुसार सभ्यता का रिश्ता राजनीतिक सीमाओं से कहीं बड़ा होता है और सिंध उसी सभ्यतागत जुड़ाव का प्रतीक है.

सिंध और भारत का संबंध कभी टूट नहीं सकता

#WATCH | Delhi: Defence Minister Rajnath Singh says, "...Today, the land of Sindh may not be a part of India, but civilisationally, Sindh will always be a part of India. And as far as land is concerned, borders can change. Who knows, tomorrow Sindh may return to India again..."… pic.twitter.com/9Wp1zorTMt — ANI (@ANI) November 23, 2025

उन्होंने सिंधी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि 1947 के बंटवारे के बाद भले ही सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन सिंध के लोग आज भी भारत से गहरा लगाव रखते हैं. राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का उदाहरण देते हुए बताया कि आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था कि, सिंधी हिंदू सिंध को भारत से अलग नहीं मानते थे और आज भी उनका भावनात्मक रिश्ता वही है. रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सिंधु नदी को भारत में ही नहीं, सिंध में भी पवित्र माना जाता था. उन्होंने बताया कि कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का पानी बहुत पवित्र है. राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि चाहे राजनीतिक सीमा कुछ भी हो, सिंध और भारत का संबंध कभी टूट नहीं सकता.

