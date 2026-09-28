सिक्किम के इस गांव में रहना बेहद खतरनाक! घोषित किया जा सकता है 'अनहैबिटेबल', पीड़ितों को क्या मिलेगा?

सिक्किम के रिम्बी गांव में भूस्खलन से 32 घर प्रभावित हुए हैं. अब प्रशासन गांव को असुरक्षित घोषित कर लोगों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर रहा है.

सिक्किम के पश्चिमी इलाके में बसे रिम्बी गांव के लोगों के सामने अब सिर्फ बारिश और भूस्खलन का खतरा नहीं है, बल्कि अपना घर-गांव छोड़ने की नौबत भी आ सकती है. लगातार हो रहे भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया है.

सिक्किम का गांव उजड़ने की कगार पर!

हालात को देखते हुए राज्य सरकार रिम्बी को ‘रहने लायक नहीं’ यानी अनहैबिटेबल घोषित करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो गांव के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर बसाया जा सकता है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता ऐसे इलाकों से लोगों को निकालने की है जहां जमीन लगातार खिसक रही है और आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है.

भूस्खलन से तबाह हुए घर

लगातार हो रही बारिश के कारण हुए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से रिम्बी में कम से कम 32 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा चार सरकारी क्वार्टर भी इसकी चपेट में आए हैं. कई घर छोटे, लकड़ी के या आधे-पक्के थे, जिन्हें भारी मलबे और पानी ने पूरी तरह तबाह कर दिया है.

कई परिवारों का सिर्फ घर ही नहीं गया, बल्कि घर के अंदर रखा सामान भी बर्बाद हो गया. जिन लोगों ने सालों की मेहनत से अपना घर बनाया था, बसाया था, उनके सामने अब सुरक्षित जगह पर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है.

#WATCH | Rimbi, Sikkim: Relief Commissioner cum Secretary, Land Revenue and Disaster Management Department, Rinzing Chewang Bhutia says, "We are at the Rimbi village.... Last night, due to heavy downpour, a major landslide occurred again, and it has totally washed away around 15… https://t.co/1Ij7EraPVx pic.twitter.com/2gmgc9j3ZS — ANI (@ANI) September 25, 2026

13 अगस्त से बिगड़ने लगे थे हालात

गांव में समस्या अचानक एक दिन में पैदा नहीं हुई है. इसकी शुरुआत 13 अगस्त से हुई थी, जब भूस्खलन की वजह से दो घर प्रभावित हुए. इसके अगले ही दिन तेज बारिश ने हालात को और खराब कर दिया. भारी बारिश के बाद कई जगह जमीन खिसकी और करीब 30 और घर इसकी चपेट में आ गए.

पहाड़ी इलाकों में जब जमीन खिसकती है तो उसके साथ मिट्टी, पत्थर और पेड़ों का मलबा भी नीचे की तरफ आता है. यही मलबा कई बार घरों और रास्तों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है. रिम्बी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. बारिश और मलबे के लगातार दबाव ने गांव के उन हिस्सों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया जिन्हें बाकी इलाकों की तुलना में सुरक्षित माना जाता था.

107 लोग राहत शिविर में

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. सिक्किम के आपदा राहत आयुक्त रिंजिंग छेवांग ने 25 सितंबर को प्रभावित इलाके का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सिंगलीटम की तरफ से बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण रिम्बी के रहने लायक न रहने की आशंका है.

प्रशासन ने प्रभावित लोगों को ग्राम प्रशासन केंद्र में बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया है. फिलहाल वहां 107 लोग रह रहे हैं. सिर्फ रिम्बी ही नहीं, सिंगलीटम इलाके के नौ घरों को भी खाली कराया गया है. इन घरों में रहने वाले लोगों को भी राहत शिविर में ले जाया गया है.

गांव को अनहैबिटेबल घोषित किया तो क्या होगा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार रिम्बी को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित करती है तो वहां के लोगों का क्या होगा. प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से पहले गांव की जमीन और भूस्खलन की वजहों की विस्तृत जांच कराई जाएगी.

मानसून खत्म होने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम इलाके का भूगर्भीय सर्वे करेगी. इसमें यह समझने की कोशिश होगी कि आखिर जमीन बार-बार क्यों खिसक रही है और क्या भविष्य में यहां रहना सुरक्षित हो सकता है. यानी फैसला सिर्फ मौजूदा नुकसान को देखकर नहीं होगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में गांव में रहना कितना सुरक्षित है.

#WATCH | Rimbi, Sikkim: Incessant heavy rainfall triggers a major landslide in Rimbi village under the Yuksom-Tashiding constituency, damaging over 32 houses and government quarters.



Affected families have been forced to evacuate and are being shifted to safer locations and a… pic.twitter.com/qz2D0svFmL — ANI (@ANI) September 26, 2026

घर टूटे तो मिलेगा मुआवजा

जिन परिवारों के घर इस भूस्खलन में पूरी तरह बर्बाद हुए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 1.3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. दूसरे तरह के नुकसान के लिए भी तय सरकारी नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा. लेकिन जिन लोगों की जमीन ही सुरक्षित नहीं बची, उनके लिए सिर्फ मुआवजा काफी नहीं होगा. ऐसे परिवारों के लिए सरकार की सिक्किम हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन और घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी.

वहीं, जिन परिवारों के पास जमीन तो बची हुई है लेकिन घर को नुकसान पहुंचा है, उन्हें उसी जमीन पर नया घर बनाने में सहायता दी जाएगी. इसका मतलब ये है कि अगर किसी परिवार को असुरक्षित इलाके से हटाना पड़ा तो उसके सामने सिर्फ घर छोड़ने का सवाल नहीं होगा, बल्कि उसे नए स्थान पर पूरी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी.

#WATCH | Sikkim | A major landslide in the Rimbi area has left more than 30 houses affected. The incident was triggered by heavy mudslides and debris coming down from the upper slopes, sending large quantities of mud, rocks and other debris towards the lower areas



(Video source:… pic.twitter.com/5rhBlSoiTB — ANI (@ANI) September 25, 2026

मिट्टी और मलबे ने बढ़ाई परेशानी

रिम्बी और आसपास के इलाके में सबसे बड़ी चिंता पहाड़ी ढलानों के लगातार कमजोर होने की है. सिंगलीटम की तरफ की ढलानों से मिट्टी और मलबा नीचे की ओर खिसक रहा है. इसका असर नीचे बसे इलाकों पर पड़ रहा है. यहां तक कि मित खौला के पास बने कुछ घर भी अब प्रभावित होने लगे हैं. पहले इस इलाके को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बाढ़ का पानी अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा लेकर पहुंच रहा है.

बारिश जारी रहने की वजह से लोगों की चिंता भी बनी हुई है. स्थानीय लोगों को डर है कि अगर एक बार फिर बहुत तेज बारिश हुई तो पहले से कमजोर हो चुकी जमीन और ज्यादा खिसक सकती है.

सरकार ने अधिकारियों को किया अलर्ट

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी स्थिति को गंभीर बताया है. उनका कहना है कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखने और खतरा बढ़ने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.

गांव पर आई बड़ी आफत!

फिलहाल रिम्बी के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका घर और जमीन कितनी सुरक्षित है. मानसून खत्म होने के बाद होने वाला भूगर्भीय सर्वे काफी अहम होगा. उसी से ये तस्वीर साफ होगी कि लोग अपने गांव लौट सकेंगे या उन्हें हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह बसना पड़ेगा.

गांव के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली बारिश कितनी तेज होगी. असली सवाल ये है कि क्या ये जमीन आने वाले समय में इंसानों के रहने लायक बचेगी भी या नहीं.

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