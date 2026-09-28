FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

10 दिन के लिए क्लासेज बंद, कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात... लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्यों हिंसक हो गया स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट?

सिक्किम के इस गांव में रहना बेहद खतरनाक! घोषित किया जा सकता है 'अनहैबिटेबल', पीड़ितों को क्या मिलेगा?

सिक्किम के इस गांव में रहना बेहद खतरनाक! घोषित किया जा सकता है 'अनहैबिटेबल', पीड़ितों को क्या मिलेगा?

ग्रेटर नोएडा में 'लोकल से ग्लोबल' की गूंज, यूपी के एमएसएमई को मिले करोड़ों के अवसर

ग्रेटर नोएडा में 'लोकल से ग्लोबल' की गूंज, यूपी के एमएसएमई को मिले करोड़ों के अवसर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

सिक्किम के इस गांव में रहना बेहद खतरनाक! घोषित किया जा सकता है 'अनहैबिटेबल', पीड़ितों को क्या मिलेगा?

सिक्किम के रिम्बी गांव में भूस्खलन से 32 घर प्रभावित हुए हैं. अब प्रशासन गांव को असुरक्षित घोषित कर लोगों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर रहा है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 28, 2026, 09:57 AM IST

सिक्किम के इस गांव में रहना बेहद खतरनाक! घोषित किया जा सकता है 'अनहैबिटेबल', पीड़ितों को क्या मिलेगा?

सिक्किम के रिम्बी गांव में भूस्खलन से भारी तबाही (Image- ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सिक्किम के पश्चिमी इलाके में बसे रिम्बी गांव के लोगों के सामने अब सिर्फ बारिश और भूस्खलन का खतरा नहीं है, बल्कि अपना घर-गांव छोड़ने की नौबत भी आ सकती है. लगातार हो रहे भूस्खलन और अचानक आने वाली बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया है. 

सिक्किम का गांव उजड़ने की कगार पर!

हालात को देखते हुए राज्य सरकार रिम्बी को ‘रहने लायक नहीं’ यानी अनहैबिटेबल घोषित करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा फैसला लिया जाता है तो गांव के प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह पर ले जाकर बसाया जा सकता है. फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता ऐसे इलाकों से लोगों को निकालने की है जहां जमीन लगातार खिसक रही है और आने वाले दिनों में खतरा और बढ़ सकता है. 

भूस्खलन से तबाह हुए घर

लगातार हो रही बारिश के कारण हुए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड से रिम्बी में कम से कम 32 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा चार सरकारी क्वार्टर भी इसकी चपेट में आए हैं. कई घर छोटे, लकड़ी के या आधे-पक्के थे, जिन्हें भारी मलबे और पानी ने पूरी तरह तबाह कर दिया है. 

कई परिवारों का सिर्फ घर ही नहीं गया, बल्कि घर के अंदर रखा सामान भी बर्बाद हो गया. जिन लोगों ने सालों की मेहनत से अपना घर बनाया था, बसाया था, उनके सामने अब सुरक्षित जगह पर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की चुनौती खड़ी हो गई है. 

 

13 अगस्त से बिगड़ने लगे थे हालात

गांव में समस्या अचानक एक दिन में पैदा नहीं हुई है. इसकी शुरुआत 13 अगस्त से हुई थी, जब भूस्खलन की वजह से दो घर प्रभावित हुए. इसके अगले ही दिन तेज बारिश ने हालात को और खराब कर दिया. भारी बारिश के बाद कई जगह जमीन खिसकी और करीब 30 और घर इसकी चपेट में आ गए.

पहाड़ी इलाकों में जब जमीन खिसकती है तो उसके साथ मिट्टी, पत्थर और पेड़ों का मलबा भी नीचे की तरफ आता है. यही मलबा कई बार घरों और रास्तों के लिए बड़ा खतरा बन जाता है. रिम्बी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. बारिश और मलबे के लगातार दबाव ने गांव के उन हिस्सों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया जिन्हें बाकी इलाकों की तुलना में सुरक्षित माना जाता था. 

sikkim

107 लोग राहत शिविर में

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. सिक्किम के आपदा राहत आयुक्त रिंजिंग छेवांग ने 25 सितंबर को प्रभावित इलाके का जायजा लिया. निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सिंगलीटम की तरफ से बार-बार हो रहे भूस्खलन के कारण रिम्बी के रहने लायक न रहने की आशंका है.

प्रशासन ने प्रभावित लोगों को ग्राम प्रशासन केंद्र में बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया है. फिलहाल वहां 107 लोग रह रहे हैं. सिर्फ रिम्बी ही नहीं, सिंगलीटम इलाके के नौ घरों को भी खाली कराया गया है. इन घरों में रहने वाले लोगों को भी राहत शिविर में ले जाया गया है. 

sikkim

गांव को अनहैबिटेबल घोषित किया तो क्या होगा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार रिम्बी को रहने के लिहाज से असुरक्षित घोषित करती है तो वहां के लोगों का क्या होगा. प्रशासन का कहना है कि इस फैसले से पहले गांव की जमीन और भूस्खलन की वजहों की विस्तृत जांच कराई जाएगी.

मानसून खत्म होने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम इलाके का भूगर्भीय सर्वे करेगी. इसमें यह समझने की कोशिश होगी कि आखिर जमीन बार-बार क्यों खिसक रही है और क्या भविष्य में यहां रहना सुरक्षित हो सकता है. यानी फैसला सिर्फ मौजूदा नुकसान को देखकर नहीं होगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में गांव में रहना कितना सुरक्षित है. 

 

घर टूटे तो मिलेगा मुआवजा

जिन परिवारों के घर इस भूस्खलन में पूरी तरह बर्बाद हुए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 1.3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. दूसरे तरह के नुकसान के लिए भी तय सरकारी नियमों के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा. लेकिन जिन लोगों की जमीन ही सुरक्षित नहीं बची, उनके लिए सिर्फ मुआवजा काफी नहीं होगा. ऐसे परिवारों के लिए सरकार की सिक्किम हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन और घर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. 

वहीं, जिन परिवारों के पास जमीन तो बची हुई है लेकिन घर को नुकसान पहुंचा है, उन्हें उसी जमीन पर नया घर बनाने में सहायता दी जाएगी. इसका मतलब ये है कि अगर किसी परिवार को असुरक्षित इलाके से हटाना पड़ा तो उसके सामने सिर्फ घर छोड़ने का सवाल नहीं होगा, बल्कि उसे नए स्थान पर पूरी जिंदगी फिर से शुरू करनी होगी. 

 

मिट्टी और मलबे ने बढ़ाई परेशानी

रिम्बी और आसपास के इलाके में सबसे बड़ी चिंता पहाड़ी ढलानों के लगातार कमजोर होने की है. सिंगलीटम की तरफ की ढलानों से मिट्टी और मलबा नीचे की ओर खिसक रहा है. इसका असर नीचे बसे इलाकों पर पड़ रहा है. यहां तक कि मित खौला के पास बने कुछ घर भी अब प्रभावित होने लगे हैं. पहले इस इलाके को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन बाढ़ का पानी अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और मलबा लेकर पहुंच रहा है.

बारिश जारी रहने की वजह से लोगों की चिंता भी बनी हुई है. स्थानीय लोगों को डर है कि अगर एक बार फिर बहुत तेज बारिश हुई तो पहले से कमजोर हो चुकी जमीन और ज्यादा खिसक सकती है. 

sikkim

सरकार ने अधिकारियों को किया अलर्ट

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी स्थिति को गंभीर बताया है. उनका कहना है कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर रखने और खतरा बढ़ने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है. 

गांव पर आई बड़ी आफत!

फिलहाल रिम्बी के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनका घर और जमीन कितनी सुरक्षित है. मानसून खत्म होने के बाद होने वाला भूगर्भीय सर्वे काफी अहम होगा. उसी से ये तस्वीर साफ होगी कि लोग अपने गांव लौट सकेंगे या उन्हें हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह बसना पड़ेगा. 

गांव के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगली बारिश कितनी तेज होगी. असली सवाल ये है कि क्या ये जमीन आने वाले समय में इंसानों के रहने लायक बचेगी भी या नहीं. 

ये भी पढ़ें-  'जिस घर में जन्मे, छोटे से बड़े हुए, खेले-कूदे...,' कहते-कहते भावुक हुए सीएम डॉ. यादव, अपने ही घर पर आखिर क्यों चलाई गैंती?

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement