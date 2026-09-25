सिक्किम में लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह, ओडिशा में बाढ़ का खतरा, यूपी-बिहार से बंगाल तक बारिश का अलर्ट

देशभर में भारी बारिश का दौर जारी है. सिक्किम में इसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ है. ओडिशा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है. यूपी, बिहार से बंगाल तक भारी बारिश का अलर्ट है.

सिक्किम के रिंबी गांव में भारी बारिश ने तबाही मचाई है.

ओडिशा में बारिश की वजह से बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा है.

यूपी, बिहार, एमपी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है.

देश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में या तो भारी बारिश हो रही है या फिर अलर्ट है. उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड तक हो गया, जिसमें पूरा गांव ही तबाह हो गया. बंगाल की खाड़ी से उठा अर्नब चक्रवात तो कमजोर हो गया है, लेकिन इसकी वजह से ओडिशा में भारी बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है. लैंडस्लाइड से प्रभावित निचले इलाकों से अबतक 10 हजार से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश का अलर्ट है.

शुरुआत करते हैं सिक्किम से, जहां शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को ग्लायलशिंग जिले में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें रिंबी गांव बुरी तरह प्रभावित हुआ. यहां कई घर और सरकारी आवास तक तबाह हो गए. राहत की बात ये रही कि इस प्राकृतिक हादसे में किसी की जनहानि नहीं हुई. मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रिंबी गांव में हुई इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को हालात पर कड़ी नजर रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

#WATCH | Sikkim | A major landslide in the Rimbi area has left more than 30 houses affected. The incident was triggered by heavy mudslides and debris coming down from the upper slopes, sending large quantities of mud, rocks and other debris towards the lower areas



(Video source:… pic.twitter.com/5rhBlSoiTB — ANI (@ANI) September 25, 2026

ओडिशा में भारी बाढ़ का खतरा

ओडिशा में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बना हुआ है. यहां बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सरकार ने निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है. अब तक करीब 10 हजार लोगों को राहत केंद्रों में पहुंचा दिया गया है. हालांकि अबतक किसी के घायल होने या जनहानि की खबर नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है. विभाग ने अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है और कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है.

बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट

पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश का अलर्ट है. आईएमडी ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है. इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में 50 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और समुद्र की स्थिति खराब रहने का भी अनुमान है. बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जैसे उप-हिमालयी जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में तेज हवाएं चलने की संभावना है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश में मानसून की वापसी की वजह से कई जिलों में गरज बरज के साथ बारिश हो रही है. बारिश और लगातार बादल छाए रहने की वजह से तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटे तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट दिया है. इस दौरान 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है. अयोध्या, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहगढ़, प्रतापगढ़, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, अमेठी रायबरेली में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि वाराणसी, चंदौली, मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और जौनपुर समेत आस-पास के जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है.

बिहार-झारखंड में होगी बारिश?

बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का असर बिहार और झारखंड में भी देखने को मिलेगा. मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि यहां कुछ इलाकों में भारी बारिश और कहीं-कहीं तेज हवाएं और बिजली चमकने की संभावना है.झारखंड में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की आशंका है. रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कुछ जगहों पर भारी से भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है.

एमपी-छत्तीसगढ़ में कैसा रहेगा मौसम?

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है. एमपी के जबलपुर समेत 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है. जबकि 16 जिलों में बारिश का अनुमान है. इसके साथ ही 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी. छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है.

पहाड़ पर कैसा रहेगा मौसम?

पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट है. देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में बारिश हो रही है. चमोली में कर्णप्रयाग-गैरसैंण हाईवे लैंडस्लाइड के बाद बंद है. बद्रीनाथ-सतोपंथ मार्ग पर भारी बर्फबारी हुई है. हिमाचल में अभी मानसून एक्टिव है. अगले 5 दिनों तक यानी 30 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है.

ये भी पढ़ें- आडवाणी, नायडू, अखिलेश, जगन रेड्डी और राहुल गांधी... इन नेताओं की यात्राओं ने बदली सियासत!