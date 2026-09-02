ग्लेशियल झीलों के खतरे से कैसे निपटा जाए? सिक्किम ने बताए 3 प्लान

सिक्किम ने ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के खतरे को कम करने के लिए 3 प्रमुख इंजीनियरिंग उपाय प्रस्तावित किए हैं. जानिए क्या है पूरा प्लान.

सिक्किम सरकार ने राज्य में हिमखंड (ग्लेशियर) से बनी झीलों के टूटने से आने वाली तबाही यानी GLOF से सुरक्षा के लिए 3 बड़े इंजीनियरिंग प्लान तैयार किए हैं. अक्सर पहाड़ों में ये झीलें अचानक फट जाती हैं और भारी तबाही मचाती हैं, जैसा तिब्बत और चीन में बीते हफ्ते देखने को मिला. इसी बीच सिक्किम सरकार अब केवल खतरों का अध्ययन करने के बजाय जमीन पर उतरकर सीधी कार्रवाई कर रही है.

शाको छो झील- सोलर पंप से पानी घटाने की योजना

शाको छो झील करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और इसमें लगभग 2.7 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी जमा है. इस झील का कोई प्राकृतिक निकास नहीं है और इसका बांध कमजोर पत्थरों व मलबे का बना है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने चेतावनी दी है कि झील के नाजुक किनारे से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है. इसलिए सरकार ने यहां डीजल की जगह सौर ऊर्जा से चलने वाले 8 बड़े पंप लगाने का प्लान बनाया है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर न बिजली है और न ही ईंधन पहुंचाना आसान है.

योजना यह है कि सौर पंपों के जरिए झील से करीब 80 लाख क्यूबिक मीटर पानी बाहर निकाला जाए, जिससे पानी का स्तर 20 से 40 मीटर तक कम हो जाए. मुख्य अभियंता असीम बस्नेत के मुताबिक, अगर झील में पानी कम होगा, तो भविष्य में लैंडस्लाइड या बर्फीले तूफान आने पर तबाही का खतरा काफी घट जाएगा.

लोनाक कॉम्प्लेक्स- डोलमा सम्पा में रुकावट ढांचा

अक्टूबर 2023 में साउथ लोनाक झील फटने से लगभग 3 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी बह गया था, जिससे भारी तबाही हुई थी. अब नॉर्थ, साउथ और चांगसांग झीलों, जिनमें 7 से 8 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी है, से सुरक्षा के लिए झील पर सीधे काम करने के बजाय, उससे 24 किलोमीटर नीचे मुगुथांग के पास डोलमा सम्पा नाम की जगह को चुना गया है.

2023 की आपदा में देखा गया था कि डोलमा सम्पा पहुंचते ही घाटी चौड़ी हो जाती है, जिससे पानी, बड़े पत्थर और मलबा फैल गए थे और बाढ़ की रफ्तार प्राकृतिक रूप से धीमी हो गई थी. इसलिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव संदीप तांबे ने बताया कि सरकार डोलमा सम्पा में एक ऐसा ढांचा बनाएगी जो बाढ़ के पानी और मलबे को रोक सके.

गुरुडोंगमार झील- सुरक्षा दीवार का निर्माण

तीसरी योजना गुरुडोंगमार झील समूह के लिए है, जिसमें 3 झीलें शामिल हैं, एक झील पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि 2 झीलें काफी बड़ी हैं, पिछले 30 सालों में इनका आकार बहुत बढ़ा है. यहां योजना यह है कि झील के निकास पर पत्थरों और सीमेंट की एक मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाए.

सचिव धीरेन श्रेष्ठ ने कहा कि अगर झील फटने के बाद पानी नीचे घाटी की तरफ दौड़ने लगता है, तो वह बहुत रफ्तार पकड़ लेता है और रास्ते में बड़े-बड़े पत्थर और मलबे समेटकर बेकाबू हो जाता है. इसलिए खतरे को शुरुआत में ही थामना बेहद जरूरी है.

NDMA ने सिक्किम में बेहद खतरनाक 40 झीलों की पहचान की है, जिनमें से 16 सबसे ज्यादा संवेदनशील (कैटेगरी-A) हैं. सिक्किम सरकार अब केवल निगरानी तक सीमित न रहकर इन मजबूत इंजीनियरिंग उपायों को लागू करने पर तेजी से काम कर रही है.

ये भी पढ़ें- 'सावधान! नेपाल से बहकर आई मछलियां न खाएं', भारत के इस राज्य में क्यों जारी हुआ ये अलर्ट?