कांग्रेस के कद्दावर नेता, सिख विरोधी दंगों के दोषी, तिहाड़ में हुआ निधन ... कौन थे सज्जन कुमार?

1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली में हुए सिख दंगों के दौरान एक सिख परिवार के पांच लोगों की जान चली गई थी. यह मामला पालम कॉलोनी का था. सज्जन कुमार सिंह पर आरोप लगे थे कि लोगों को उकसाकर दंगे भड़काए.

सिख दंगों से जुड़े दो मामलों में आठ साल से जेल में बंद थे सज्जन कुमार

2018 में एक सिख परिवार के पांच लोगों की हत्या मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया

2025 में सिख पिता और बेटे की मौत मामले में भी उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई

सिख दंगों के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि सज्जन कुमार ने लोगों को सिखों के खिलाफ दंगा करने के लिए उकसाया था

1984 सिख दंगों के दोषी और पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार सिंह का गुरुवार (20 अगस्त, 2026) को दिल्ली की तिहाड़ जेल में निधन हो गया. उनकी उम्र 80 साल थी, तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया. सिख दंगों से जुड़े दो मामलों में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे.

सज्जन कुमार सिंह का राजनीतिक करियर

सज्जन कुमार सिंह एक अनुभवी राजनेता थे. उन्होंने साल 1977 में पहली बार दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव जीता और उसी साल दिल्ली के पार्षद के तौर पर शपथ ली. इसके बाद 2004 में सज्जन कुमार सिंह बाहरी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे. 2009 के चुनाव में भी उन्हें टिकट मिला, लेकिन कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर जूता फेंकने की घटना के बाद उनका टिकट कट गया. फिर धीरे-धीरे पर राजनीति से दूर होते चले गए.

एक समय पर दिल्ली की राजनीति में उनकी तूती बोलती थी और इंदिरा गांधी के बेटे संजय सिंह के बेहद करीबियों में उन्हें गिना जाता था. हालांकि, दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद राजनीति में उनका कद काफी कम हो गया. कई बार उनका लोकसभा पर नाम भी कटा. दिल्ली दंगों से जुड़े तीन मामलों में उनका नाम आया था, जिनमें से दो में वह उम्रकैद की सजा काट रहे थे और एक मामले में वह बरी हो गए थे.

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत मामले में उम्रकैद

1984 में 1 और 2 नवंबर को दिल्ली में हुए सिख दंगों के दौरान एक सिख परिवार के पांच लोगों की जान चली गई थी. यह मामला पालम कॉलोनी का था. सज्जन कुमार सिंह पर आरोप लगे थे कि लोगों को उकसाकर दंगे भड़काए. कई प्रत्यक्षदर्शियों ने उनके खिलाफ गवाही भी दी थी, जिसके बाद 2018 में हाईकोर्ट ने सज्जन सिंह को दोषी करार दिया. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख दंगे भड़के थे. पूर्व पीएम को उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारी थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सज्जन सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के नाम पर भीड़ को सिख समुदाय के खिलाफ दंगों के लिए उकसाया था. इसके बाद सज्जन सिंह और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं के खिलाफ जांच शुरू हुई. साल 2005 में जस्टिस जीटी नानावती कमीशन की सिफारिश पर सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज हुआ और जनवरी, 2010 में सीबीआई ने उनके खिलाफ दो चार्जशीट दाखिल कीं. चार्जशीट में कहा गया कि दंगाईयों को सज्जन कुमार का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था. हालांकि, 2013 में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन 2018 में हाईकोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

पिता-पुत्र की हत्या में भी दोषी

1 जनवरी, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी. दंगाईयों ने लोहे के सरियों और लाठियों से पिता और बेटे पर हमला किया था, जिसके बाद दोनों को जिंदा जला दिया गया. इस मामले में 12 फरवरी, 2025 को कोर्ट ने सज्जन कुमार सिंह को दोषी ठहराया और 25 फरवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई. सुल्तानपुरी में तीन सिखों की हत्या मामले में भी सज्जन सिंह का नाम आया था, हालांकि, इस मामले में सितंबर, 2023 में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.

यह भी पढ़ें:- क्यों घिर गए हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर? जानें उनकी पढ़ाई-लिखाई, विवादित बयान और इस्तीफे की मांग का पूरा सच