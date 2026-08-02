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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

राम मंदिर के बाद अब मुंबई के सिद्धिविनायक में दान चोरी? राज ठाकरे का दावा- 'सालाना 18 करोड़ रु की गड़बड़ी'

Siddhivinayak Temple Donation Controversy: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बड़ा और सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल करीब 18 करोड़ रुपये का दान चुराया जा रहा था.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 02, 2026, 03:04 PM IST

राम मंदिर के बाद अब मुंबई के सिद्धिविनायक में दान चोरी? राज ठाकरे का दावा- 'सालाना 18 करोड़ रु की गड़बड़ी'

सिद्धिविनायक मंदिर (Image Source- ANI)

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  • राज ठाकरे का दावा, सिद्धिविनायक मंदिर से हर साल 18 करोड़ रुपये का दान चुराया गया
  • सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक, 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया
  • मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई
  • मंदिर की साप्ताहिक कमाई 50 लाख रुपये से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हुई

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अब मुंबई का मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर भी विवाद में घिर गया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपये का दान चुराया जा रहा था.

इसके साथ ही राज ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर में भी करीब 1,400 करोड़ रुपये के गबन का आरोप दोहराया. उन्होंने शनिवार (1 अगस्त 2026) को कहा कि आज के समय में जब देश का युवा परेशान होकर मंदिरों में शांति और उम्मीद की तलाश में जाता है, तब हमारे मंदिर भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे हैं. उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की है.

राज ठाकरे का बड़ा दावा

अपनी बात को साबित करने के लिए राज ठाकरे ने मंदिर के आठ ट्रस्टियों द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि सिद्धिविनायक मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराने वाले कुछ कर्मचारियों को ट्रस्टियों की सतर्कता के कारण रंगे हाथों पकड़ा गया.

राज ठाकरे के मुताबिक, जब इस चोरी का भंडाफोड़ हुआ और आरोपियों पर शिकंजा कसा गया, तो मंदिर की साप्ताहिक कमाई अचानक 50 लाख रुपये से बढ़कर सीधे 1.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. इसी हिसाब से उन्होंने दावा किया कि हर साल मंदिर के खजाने को लगभग 18 करोड़ रुपये का चूना लगाया जा रहा था.

मंदिर ट्रस्ट का पक्ष- 9 आरोपी गिरफ्तार

राज ठाकरे के इन गंभीर आरोपों पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नेता सदा सरवणकर की सफाई भी सामने आई है. उन्होंने बताया कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है और जहां भी जरूरत पड़ी, तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई है.

सरवणकर ने चोरी रोकने के साथ-साथ मंदिर की कमाई बढ़ने का श्रेय ट्रस्ट द्वारा उठाए गए सख्त कदमों को दिया. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के प्रयासों के कारण ही मंदिर की सालाना आय दो साल पहले के 114 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 182 करोड़ रुपये हो चुकी है.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बवाल

सिद्धिविनायक मंदिर का यह मुद्दा ऐसे समय में गरमाया है जब संसद के मानसून सत्र में अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है. हाल ही में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में दान चोरी को दर्शाते हुए एक प्रतीकात्मक नाटक पेश किया था, जिसको लेकर विवाद अब कानूनी रूप ले चुका है.

राहुल गांधी और पप्पू यादव पर एफआईआर

संसद परिसर के बाहर किए गए प्रदर्शन के दौरान बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर दान पात्र से पैसे अपनी जेब में डालते नजर आए थे. इस प्रदर्शन को सनातन धर्म और भगवान राम का अपमान बताते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ शनिवार को वाराणसी में पुलिस केस दर्ज किया गया है.

भाजपा का रुख क्या है?

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और अन्य नेताओं ने भी इस मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जगद्गुरु बालक दास जैसे धर्मगुरुओं का कहना है कि संसद के बाहर जिस तरह से धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया गया, वह पूरी तरह अक्षम्य है. फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी है, लेकिन राज ठाकरे के नए आरोपों ने देश के बड़े धार्मिक स्थलों की वित्तीय पारदर्शिता पर एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है.

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