सिद्धारमैया बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री? अभी भी जोर लगा रहे डी के शिवकुमार, शाम तक ऐलान संभव

डीएनए हिंदी: कर्नाटक के सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया आगे निकलते दिख रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगा दी है. अब डी के शिवकुमार को डिप्टी सीएम पद के लिए मनाया जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि डी के शिवकुमार डिप्टी सीएम पद से संतुष्ट नहीं हैं और अभी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं. इस बीच चर्चा है कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी की ओर से कर्नाटक के अगले सीएम के नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है.

सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगने की खबरें आते ही बेंगलुरु से दिल्ली तक उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है. बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर जुटे उनके समर्थकों ने उनके कटआउट को ही दूध से नहला दिया और खुशियां मनाई. बता दें कि दो दिन से सिद्धारमैया के समर्थक लगातार इसी उम्मीद में थे कि कब उनके नाम का ऐलान किया जाएगा.

#WATCH | Supporters of Congress leader Siddaramaiah gather outside his residence in Bengaluru; pour milk over his poster#Karnatakacmsuspense pic.twitter.com/o8v1hhHhAC