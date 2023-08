हिंदुत्व संविधान के खिलाफ, हिंसा, हत्या का सपोर्ट करता है मनुवाद, सिद्धारमैया के बयान पर बुरी फंसी कांग्रेस

डीएनए हिंदी: कांग्रेस नेता सिद्धारमैया एक बार फिर हिंदुत्व पर बयान देकर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं. उन्होंने हिंदुत्व को हिंसा और हत्या करने वाली विचारधारा का तमगा दे दिया है. कांग्रेस ने यह भी कहा है कि केवल यही एक ऐसा धर्म है जो हिंसा और हत्या को सही ठहराता था. उन्होंने हिंदुत्व को संविधान के खिलाफ बताया है. उनके बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से ट्रोल हो रही है.

कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कलबुर्गी में एक जनसभा के दौरान कहा, 'हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है. हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग-अलग है. मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूं. मैं एक हिंदू हूं लेकिन मनुवाद और हिंदुत्व का विरोध करता हूं. कोई भी धर्म हत्या और हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद हत्या, हिंसा और भेदभाव का समर्थन करते हैं.'



क्यों बढ़ा रहे हैं पार्टी की मुश्किलें?



कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने खुद ऐलान कर दिया है कि यह उनका आखिरी चुनाव होने वाला है. उनके लिए यह चुनाव बेहद अहम है. वह चुनाव जीतने के लिए हर तबके को संतुष्ट करने वाले बयान दे रहे हैं. उनकी बयानबाजी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है.

Hindutva is against Constitution.Hindutva & Hindu dharma are different.I'm not against Hindu religion. I'm a Hindu but oppose Manuvad&Hindutva. No religion supports murder&violence but Hindutva & Manuvad support murder, violence&discrimination: Siddaramaiah, in Kalaburagi (05.02) pic.twitter.com/KsqSotPCAf