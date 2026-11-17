श्रीरामराजा मंदिर के खजाने का सत्यापन साल 2017 में किया गया था. 2017 तक की संधारित सामग्री क़ो निर्धारित व्यवस्था के तहत डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया है.

ताला तोड़ने को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन

जिला प्रशासन ने किया स्पष्ट खंडन

किसी तरह का अनधिकृत हस्तक्षेप नहीं

निवाड़ी. ओरछा स्थित श्रीरामराजा मंदिर के खजाने का ताला तोड़े जाने, बिना निर्धारित प्रक्रिया के खजाना खोले जाने या किसी प्रकार की अनियमितता किए को लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों में फैलाया जा रहा समाचार पूर्णतः भ्रामक, तथ्यहीन और वास्तविकता से परे हैं. जिला प्रशासन इन खबरों का स्पष्ट खंडन करता है. वस्तुस्थिति यह है कि खजाने के कक्ष का प्रारंभिक निरीक्षण विधिवत प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया. इस दौरान न तो ताले को कोई क्षति पहुंचाई गई और न ही उसके साथ किसी तरह का अनधिकृत हस्तक्षेप किया गया. खजाने का ताला पूर्ववत सुरक्षित है और खजाने में रखी किसी भी सामग्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है.

साल 2017 में हुआ था खजाने का अंतिम सत्यापन

श्रीरामराजा मंदिर के खजाने का सत्यापन साल 2017 में किया गया था. 2017 तक की संधारित सामग्री क़ो निर्धारित व्यवस्था के तहत डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया है. इसके बाद श्रद्धालुओं की ओर मंदिर में अर्पित की गई नई सामग्री और बहुमूल्य वस्तुओं का अलग से रिकॉर्ड तैयार किया जाना और उसका विधिवत सत्यापन और पंजीयन किया जाना जरूरी था. इसी अवधि में प्राप्त नई सामग्री का उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कर उसका अद्यतन विवरण तैयार करने के उद्देश्य से यह नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ की गई है. इस कार्यवाही का उद्देश्य मंदिर की संपत्ति का उचित संरक्षण, नई प्राप्त सामग्री का प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करना तथा संपूर्ण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

कलेक्टर और मंदिर प्रबंधन समिति अध्यक्ष के जांच दल ने किया प्रारंभिक निरीक्षण

खजाने के सत्यापन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए 6 सदस्यों के जांच दल का गठन किया गया. कलेक्टर और श्रीरामराजा मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्ष जमुना भिंडे के आदेश पर यह जांच दल बनाया गया है. समिति ने बैठक के बाद खजाने के कक्ष का प्रारंभिक निरीक्षण किया. निरीक्षण का उद्देश्य आगामी सत्यापन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धता और कार्ययोजना का आकलन करना था.

संपूर्ण प्रारंभिक कार्यवाही की वीडियोग्राफी, विधिवत पंचनामा तैयार

प्रारंभिक निरीक्षण में संपूर्ण कार्यवाही की निरंतर वीडियोग्राफी की गई . साथ ही विधिवत पंचनामा भी तैयार किया गया. यह संपूर्ण प्रक्रिया मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित रामाकांत दीक्षित जी के समक्ष संपन्न कराई गई. इस दौरान ओरछा के तहसीलदार, जो श्रीरामराजा मंदिर प्रबंधन समिति के व्यवस्थापक भी हैं, उपस्थित रहे. निरीक्षण के बाद कक्ष को विधिवत बंद कर ताले को पूर्ववत सुरक्षित रखा गया.

वर्तमान में ओरछा में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर की नियमित व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जा रही है. खजाने का विस्तृत सत्यापन आवश्यक तैयारियों और अनुकूल समय निर्धारित कर गठित जांच दल के माध्यम से विधिवत कराया जाएगा.

मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता के लिए डिजिटल पहल, अभिलेखों का होगा कंप्यूटरीकरण

श्रीरामराजा मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल औरऑनलाइन सुविधाएं शुरू की गई हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्यूआर कोड और बारकोड के जरिए गूगल पे, फोनपे सहित अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान की व्यवस्था की गई है. राजभोग, प्रसाद और पोशाक की रसीद और बुकिंग ऑनलाइन उपलब्ध है. मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान को भी डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ा गया है .

मंदिर के भुगतानों को पहले ही ऑनलाइन किया जा चुका है और अब आय-व्यय और अन्य अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. नियमित रूप से होने वाले दान राशि के सत्यापन, प्रविष्टि और रिकॉर्ड संधारण को भी डिजिटल प्रणाली से और अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा. इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक प्राप्ति और लेन-देन का प्रमाणिक रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है.

मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आस्था सर्वोपरि

जिला प्रशासन पुनः स्पष्ट करता है कि श्रीरामराजा मंदिर की संपत्ति और श्रद्धालुओं की ओर से अर्पित दान की सुरक्षा, उचित अभिलेखीय संधारण और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. खजाने के कक्ष का निरीक्षण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है. अतः ताला तोड़ने, अनधिकृत रूप से खजाना खोलने या किसी प्रकार की अनियमितता किए जाने संबंधी फैलाया जा रहा समाचार पूर्णतः भ्रामक और तथ्यहीन हैं. आमजन और श्रद्धालुओं से अपील है कि अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें. जिला प्रशासन मंदिर की गरिमा, श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा के लिए सभी कार्यवाहियां पूरी पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनिश्चित कर रहा है.

