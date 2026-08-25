'चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटी में ही जाए', श्री बांके बिहारी मंदिर चढ़ावे पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश

कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की प्रबंधन समिति को गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया ताकि ऐसी चीजों को रोका जा सके और सभी चढ़ावों का सही हिसाब-किताब रखा जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने श्री बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे को लेकर पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया (Image Source: ANI/Shri Banke Bihari Temple)

वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटियों में जमा करने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

दान पेटी के सामने खड़े होकर चढ़ावे का पैसा अपनी पॉलीथीन में डालने का लगा आरोप

कोर्ट ने निगरानी समिति से कहा- पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनाई जाए

कोर्ट ने कहा- मंदिर के सेवायत या किसी ने भी बाधा डालने की कोशिश की तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा

वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे के गबन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चढ़ावे का एक-एक पैसा दान पेटियों में या मंदिर के ऑनलाइन फंड में जमा होना चाहिए. कोर्ट ने मंगलवार (25 अगस्त, 2026) को मंदिर की मैनेजिंग कमेटी से यह भी कहा कि एक पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनाई जाए और कदाचार रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं.

चढ़ावे का पैसा दान पेटी के बजाय पॉलीथिन में अपने पास रखने का आरोप

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने मंदिर के कामकाज की निगरानी कर रही उच्चस्तरीय समिति की स्थिति रिपोर्ट पर दी गईं सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह की दलीलों पर यह बात कही. मनिंदर सिंह ने तस्वीरें कोर्ट के सामने रखते हुए कहा कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'एक वीडियो है. तीन लोग पारंपरिक दान पेटी के सामने खड़े हैं और श्रद्धालुओं से पैसे लेकर उन्हें अपनी पॉलीथिन की थैलियों में डाल रहे हैं.'

चढ़ावे में गबन के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

वकील की इस दलील पर कोर्ट ने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. हम निर्देश देते हैं कि दान का एक-एक पैसा मंदिर की दान पेटियों में या ऑनलाइन कोष में जमा होना चाहिए. सेवायत या कोई और इसमें कोई बाधा पैदा करते हैं तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. प्रबंधन समिति मंदिर के खजाने के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू करे.' बेंच ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की प्रबंधन समिति की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

कोर्ट ने मंदिर के लिए पारदर्शी निगरानी व्यवस्था बनाने का दिया निर्देश

कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर की प्रबंधन समिति को गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया ताकि ऐसी चीजों को रोका जा सके और सभी चढ़ावों का सही हिसाब-किताब रखा जा सके. कोर्ट ने यह भी कहा कि मंदिर के फंड से संपत्ति खरीदने का कोई प्रस्ताव, लेन-देन पूरा होने से पहले कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए. मंदिर से जुड़ा कोई भी व्यक्ति मंदिर के खजाने में चढ़ावा जमा होने से पहले उसे अपने पास नहीं रख सकता है.

पिछले साल अगस्त में मंदिर में दर्शन व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अशोक कुमार की अगुआई में यह कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मथुरा के डीएम समेत अन्य अधिकारी और गोस्वामी समाज के चार प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था.

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